La Conferencia Internacional de WISTA 2023 tendrá lugar en el Radisson Victoria Plaza en Montevideo, Uruguay, del 25 al 27 de octubre y se centrará en las actividades marítimas y comerciales clave que hacen de América Latina una pieza esencial del rompecabezas económico mundial. Además, durante el evento se examinará el viaje del transporte marítimo hacia un futuro más ecológico y digitalizado tanto en América Latina como en el mundo.

Detalles de la agenda

El lunes 23 de octubre comenzarán las actividades con reuniones de las integrantes internacionales de WISTA. Al día siguiente, se realizará un encuentro de presidentes de las organizaciones nacionales WISTA (NWA) y el 25 de octubre se llevará a cabo la reunión general anual exclusiva de las integrantes de WISTA.

La jornada del 26 de octubre comenzará con las palabras de Elpi Petraki, presidenta de WISTA International y de Alessandra Bugge, presidenta de WISTA Uruguay. El inicio contará también con la bienvenida de Kitack Lim, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI); Arsenio Domínguez, director, Marine Environment Division de la OMI y del contralmirante José Luis Elizondo, jefe de la Guardia Costera de Uruguay.

El primer panel titulado “Avances del comercio en América Latina”, será moderado por María Belén Espiñeira, Managing Partner, IT&L Legal Consultants, que contará con la participación de Sergio Abreu, General Secretary, ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración); Rubén Martínez Baeza, COO Port Division, Navios South American Logistics; Arami Arias, Trader, Viterra Argentina (Argentinean Chamber of Grain Exporters); Luis Zubizarreta, President, Chamber of Private Ports of Argentina y Ricardo Sánchez, Former Regional Expert on Infrastructure and Ports, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean.

A continuación, se realizará el conversatorio “La diversidad hoy en día – Retos para lograr la equidad” moderado por Guadalupe Concepcion, CARPAC HUB Planning Manager & AMR Business Compliance Ambassador, Maersk and President, WISTA Panamá. Participarán Teresa Perez del Castillo, UN Women Regional office for the Americas and the Caribbean; Mariana Noceti, IMO’s Principal Programme Assistant, Women in Maritime (WIM) Programme; Helio Vicente, Director, International Chamber of Shipping y Yelhis Hernández, Mexico Country Manager & Central America Market Development Manager, Lloyd´s

Por la tarde, se continuará con el panel “Puertos y transporte marítimo: Mejorar la experiencia del cliente” moderado por Alejandra Gómez Paz PhD, Nautica del Sur SA y Universidad de los Andes Colombia. Participará Rosina Lurato, VP Project Development, Safety & Quality Ports, Navios South American Logistics; Gabriela Heckler, Head of Legal and Compliance, Brasil Terminal Portuário (BTP); Mariebke Loechle, Customer Service Manager, Maersk Líne Perú; Despina P. Theodosiou, Co-CEO, Tototheo Maritime, Immediate Past President, WISTA International; Pablo Domínguez, Country Manager – Uruguay, Ocean Network Express; Liliana Silveira, CFO, Maersk River Plate y Gonzalo Hontou, Commercial Manager, TCP Katoennatie.

Por último, se llevará a cabo la sesión “Navegar hacia un futuro más verde”, moderado por Dorothea Ioannou, CEO, The American P&I Club. Participará Carmen Casás Ibáñez, Environmental Manager, Buquebus; María José González, Ministry of Industry, Uruguay Green Hydrogen Project; Catrien Scheers, Chair, Fast Lines Belgium; Alexis X. Rodríguez, Regional Head of Energy Transition Execution - LAM, A.P. Moller – Maersk y Katalin Dobránszky-Bartus, Senior Director, Innovation, Finance and Fiscal Affairs, European Community Shipowners' Associations (ECSA).

