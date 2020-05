Este lunes 18 de mayo, la asociaciones mundiales de mujeres celebran el Día de la Mujer en el Sector Marítimo, una iniciativa del Pacifico con el apoyo de la Organización Marítima Internacional (OMI).

De este reconocimiento forman parte seis asociaciones de mujeres de la OMI: Arab Women in Maritime Association (AWIMA), Women in Maritime Association, Asia (WIMA Asia), Women in Maritime Association, Caribbean (WiMAC), Association for Women in the Maritime Sector in Eastern and Southern Africa region (WOMESA), the Pacific Women In Maritime Association y la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (Red-MAMLa).

La presidenta de Red-MAMLa, Paula Pérez, explicó que "la importancia de este día radica en que todas las asociaciones de mujeres que trabajamos en Autoridades Marítimas nos unimos para que el 18 de mayo se haga una alusión y especial reconocimiento a todas las que trabajamos desde los Gobiernos para el desarrollo del sector marítimo. Sin duda alguna la unión de todas las asociaciones de mujeres tanto en Asia, como en África, el Caribe y América Latina constituye que la unión hace la fuerza, que juntas somos más fuertes y que todas estamos trabajando por el objetivo de Desarrollo Sostenible N° 5 sobre Equidad de Género, ante cualquier forma de discriminación contra la mujer en el trabajo marítimo".

Red-MAMLa nació en 2017 con la declaración de Valparaíso en Chile. En 2019, en Cartagena, establecieron su estructura y sus estatutos. "Llevamos en este momento seis meses bastante provechosos donde ya se perciben las alianzas estratégicas con las otras asociaciones de mujeres trabajando fuertemente con agencias de Naciones Unidas como Cepal (...) Nosotros trabajamos fuertemente por una serie de objetivos y principios que son la visibilidad, el reconocimiento, el empoderamiento y la capacitación de nuestras mujeres", agregó Pérez.

Es por eso, que en el marco de la celebración, MAMLa inició una campaña que durante las próximas presentará a mujeres destacadas por la OMI a nivel mundial.

En un video difundido por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la coordinadora de Red-MAMLa, Elvia Bustavino, sostuvo que Panamá, como sede de esta Red, "respalda el trabajo de todas las mujeres en este sector, asegurando un crecimiento profesional y en igualdad de condiciones".

"Seguiremos integrando a toda Latinoamérica en el desarrollo de la estrategia de MAMLa sobre capacitación, empoderamiento, visibilidad y reconocimiento de todas las mujeres en el sector marítimo", añadió

En la actualidad, las mujeres representan solo el 2% de los 1,2 millones de marinos del mundo y el 94% de ellas trabajan en la industria de los cruceros. En ese sentido, la OMI ha trabajado para ayudar a la industria a avanzar y lograr una representación acorde con las expectativas del siglo XXI. Por esa razón y a través de su programa "Mujeres en el mar" bajo el lema "Formación, visibilidad y reconocimiento", ha adoptado un enfoque estratégico para mejorar la contribución de las mujeres como principales partes interesadas en el sector marítimo.

Cabe destacar que en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se incluye el objetivo de "Lograr la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer y la niña".

"No se trata de llenar cuotas, sino que cada una mejoremos nuestras capacidades y competencias para acceder a puestos de decisorios y esta manera estamos trabajando juntas", concluyó Pérez.

Por MundoMaritimo