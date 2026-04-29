La Comunidad Logística de San Antonio (COLSA) llevó a cabo el 28 de abril su Asamblea Ordinaria Anual de Socios, instancia que convocó a autoridades y actores clave del sector. Entre los asistentes destacaron Fernando Gajardo, gerente general (i) de Puerto San Antonio y presidente de COLSA; Pilar Larraín, gerenta general de COLSA; David Medrano, coordinador de desarrollo portuario del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT); y Alberto Bórquez, director Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, Colombia, junto a representantes de servicios públicos, empresas, gremios e invitados especiales.

Durante la jornada, en la cual estuvo presente MundoMaritimo, Fernando Gajardo y Pilar Larraín relevaron los avances alcanzados en 2025, especialmente en coordinación logística y eficiencia operacional. Ambos coincidieron en que el trabajo colaborativo —a través de comisiones y mesas técnicas— ha sido clave para optimizar procesos y abordar desafíos del sistema. “Desarrollamos comisiones y mesas de trabajo que nos permitieron analizar, desde el punto de vista técnico, todos los procesos y oportunidades de mejora”, indicó Larraín, quien agregó que este esfuerzo mancomunado ha permitido a COLSA “liderar a nivel nacional e internacional, representando a las comunidades portuarias de Chile en instancias internacionales”.

En la misma línea, David Medrano expuso la visión del MTT para el desarrollo portuario, afirmando que “las prioridades de esta administración convergen en transformar el sistema logístico chileno en una red integrada, multimodal, eficiente, digitalizada y sostenible”. Al respecto, destacó una serie de inversiones a nivel nacional, subrayando que la coordinación público-privada y la optimización operativa serán determinantes para atraer inversiones y fortalecer la posición de Chile en los mercados internacionales.

Por su parte, Alberto Bórquez abordó el escenario global en su exposición “Industria marítimo-portuaria y logística: estado y desafíos”, advirtiendo sobre la creciente inestabilidad geopolítica y comercial que impacta en la variabilidad de ingresos y costos del sector. En este contexto, mencionó factores como la situación en el Estrecho de Ormuz, las tensiones entre Estados Unidos y China —con efectos en el sistema portuario, incluyendo Panamá—, así como la concentración de la industria naviera y el avance del nearshoring, elementos que, a su juicio, exigen una mayor capacidad de adaptación y resiliencia por parte de la industria.

Hitos 2025

Durante la asamblea Gajardo y Larraín resaltaron que el Puerto de San Antonio en 2025 marcó un hito al superar por primera vez los 2 millones de TEUs transferidos, junto con la movilización de 23,8 millones de toneladas. Este desempeño, afirmaron, se logró con una operación ordenada, sin saturaciones ni episodios críticos en los accesos: “Fue una operación eficiente, sin grandes congestiones”, afirmó Gajardo, agregando que la carga granelera alcanzó 5,1 millones de toneladas, “consolidando al puerto como líder en graneles limpios en el país. A ello se suma el crecimiento de 23% en carga fraccionada”, puntualizó.

Larraín complementó diciendo que este resultado responde “al trabajo y esfuerzo de cada uno de los actores de la cadena logística, junto con la implementación de Alto San Antonio Tránsito (ASAT), que permitió soslayar los grandes flujos de camiones”.

También resaltó el positivo desarrollo de la última temporada alta de fruta fresca, especialmente de cerezas, donde se atendieron más de 39 naves. “Este año fue exitoso, sin eventos de saturación”, sostuvo, enfatizando la relevancia de la planificación anticipada para responder a la demanda estacional.

En materia de seguridad, ambos ejecutivos coincidieron en resaltar los avances derivados del trabajo público-privado. “Cerramos 2025 con un índice de accidentabilidad 8% más bajo que 2024 y una reducción del 29% en los accidentes laborales durante el primer trimestre de 2026”, indicó Gajardo. En ese plano, Larraín precisó que registraron una disminución significativa en los volcamientos, gracias a medidas como mejores prácticas de conducción, instalación de radares de velocidad y mayores fiscalizaciones.

Proyecciones logísticas clave

Los principales desafíos para el corto y mediano plazo se enfocan en la consolidación del Nuevo Modelo Logístico de San Antonio. “El 2026 plantea desafíos relevantes, como la implementación del Port Community System (PCS) y la entrada en operación del Terminal Intermodal Barrancas (TIB)”, afirmó Gajardo.

Respecto a este último punto, David Medrano señaló que “el fortalecimiento de la multimodalidad, con un mayor protagonismo del ferrocarril, se posiciona como un eje clave. La próxima entrada en operación del TIB será un hito inicial para avanzar hacia una política de alcance nacional orientada a potenciar el transporte ferroviario”.

Por su parte, Larraín agregó que también será clave impulsar el segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL) y modernizar los servicios de fiscalización. Además, los ejecutivos coincidieron en la necesidad de fortalecer la infraestructura vial y ferroviaria, avanzar en el proyecto del Puerto Exterior y continuar elevando los estándares de sostenibilidad y eficiencia del sistema.

Por MundoMaritimo