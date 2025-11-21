El tradicional encuentro After Office llevado a cabo este miércoles 19 de noviembre por DP World en el Bar Luna en el Hotel AC, en Santiago de Chile, con el fin de agasajar a sus clientes en Las Américas, también fue el momento ideal para celebrar el trabajo conjunto y dar una mirada a los próximos desafíos. En la ocasión, MundoMarítimo conversó Curtis Doiron, CEO de DP World Chile, quien se refirió al momento que vive la compañía en el país y las expectativas para lo que será el año 2026.

En su evaluación de lo que ha sido este 2025, Doiron destacó que DP World mantiene una operación sólida y en expansión. “Operamos en varias partes del país. Tenemos dos operaciones portuarias, pero también un negocio logístico que está creciendo muy rápidamente”, señaló, subrayando que el buen rendimiento se explica en gran parte por las mayores cargas movilizadas: “El negocio está funcionando bien, principalmente por el fuerte desempeño de los volúmenes de carga a través de los puertos, alimentando el ecosistema logístico”.

Sin embargo, el ejecutivo advierte que el entorno económico obliga a mantener cautela. “El desempleo sigue siendo persistentemente alto en Chile, y algunos indicadores sugieren que podríamos ver una desaceleración”, añadió. Aun así, enfatizó que la compañía continúa invirtiendo “estratégicamente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”.

San Antonio y Lirquén: crecimiento y madurez operacional

Respecto del desempeño en ambos terminales, Doiron destacó avances diferenciados en cada operación. Sobre DP World San Antonio afirmó: “Somos el terminal de más rápido crecimiento en la región central y lo hemos sido durante los últimos años”. Si bien el alza de volúmenes ha impulsado la actividad, recalcó que la compañía ha puesto especial foco en el servicio: “Hemos acelerado el nivel de servicio que entregamos a nuestros clientes, y eso explica nuestro crecimiento por sobre el mercado”.

En el caso de DP World Lirquén, describió una operación “muy estable, muy madura”, respaldada por una base sólida de clientes. Añadió que el terminal “ha continuado creciendo bien en los últimos años” y que la compañía sigue analizando “inversiones estratégicas en el momento adecuado” para sostener esa tendencia.

Seguridad, cultura laboral e indicadores positivos

Consultado por los hitos más relevantes del año, Doiron destacó la seguridad como prioridad. “La industria portuaria es de alto riesgo, y seguimos enfocando nuestros esfuerzos en asegurar que nuestra gente vuelva a casa sana y salva”, afirmó. Trabajo que, explicó, se ha traducido en mejoras en los principales indicadores internos.

Otro hito significativo fue el reconocimiento otorgado a DP World Chile como Great Place to Work por primera vez. “Esto se basa en la opinión directa de más de 2.000 colaboradores, y demuestra el gran trabajo que estamos haciendo, además de mostrarnos cómo seguir mejorando para ser un empleador preferido en la industria”, comentó.

Según la visión de Doiron, la combinación de estabilidad operacional, crecimiento de volúmenes y fortalecimiento cultural permite visualizar un panorama favorable. “Todo esto ha contribuido a una perspectiva positiva para 2025”, sostuvo.

Desafíos: economía, costos e inversión continua

De cara al próximo año, Doiron reconoce que uno de los principales desafíos será la evolución del entorno económico. “Como industria nos preocupa si el ritmo de crecimiento se llega a desacelerar”, dijo, señalando que también existe atención sobre el clima político y el resultado de las próximas elecciones.

La gestión de costos será otro eje clave: “Somos una industria intensiva en infraestructura, capital y mano de obra, por lo que debemos manejarlo de cerca para evitar erosión de márgenes que limite nuestra capacidad de invertir y crecer”.

El CEO de DP World Chile finalmente envió un mensaje a los clientes de la compañía: “Gracias por su confianza y apoyo continuo. No podríamos hacerlo sin ellos”. Aseguró que el foco de la compañía es mantenerse como “su socio preferido, tomando las decisiones correctas, entregando los niveles de servicio adecuados e invirtiendo estratégicamente para sus necesidades presentes y futuras”.

