El mercado de compraventa de portacontenedores de segunda mano mantuvo un tono favorable durante el primer semestre del año, a pesar de registrar un descenso significativo en el número de transacciones respecto del mismo período de 2025. De acuerdo con Alphaliner, entre enero y junio cambiaron de propietario 126 buques con una capacidad conjunta de 351.734 TEUs, frente a las 199 operaciones por 513.000 TEUs concretadas en el primer semestre del año anterior.

El volumen de negocios también se ubicó por debajo del registrado en el segundo semestre de 2025, cuando se vendieron 144 portacontenedores con una capacidad total de 479.324 TEUs.

Según Alphaliner, la menor actividad no respondió a una disminución del interés comprador, sino principalmente a la limitada disponibilidad de buques en venta. "Los armadores prefieren conservar sus buques y seguir explotándolos de manera rentable, en lugar de obtener ganancias puntuales mediante su venta", señala el análisis.

La consultora añade que la fortaleza de los mercados de fletes y de fletamento mantuvo una sólida demanda por buques de todos los tamaños, contribuyendo a sostener los valores de mercado de las naves, independientemente de su capacidad o antigüedad.

Líneas navieras concentran casi la mitad de las adquisiciones

Las líneas navieras continuaron siendo los principales compradores de activos de segunda mano. Durante el primer semestre absorbieron 61 de los 126 buques transados, equivalentes al 48% del total de las operaciones, aunque esta participación fue ligeramente inferior al 55% registrado en igual período de 2025.

Una vez más, MSC encabezó la actividad con la adquisición de 23 buques, de los cuales 21 pertenecían a propietarios no operadores (NOO). Entre estas operaciones destacaron cuatro reventas de portacontenedores nuevos de 4.300 TEUs adquiridos a armadores chinos.

No obstante, la línea naviera redujo su ritmo de compras respecto del primer semestre de 2025, cuando incorporó 38 buques de segunda mano.

Por el contrario, CMA CGM, tradicionalmente uno de los principales compradores del mercado, registró solo una adquisición durante el período, muy por debajo de las 19 concretadas un año antes.

Alphaliner también destaca que varias líneas navieras optaron por comprar buques que ya operaban bajo contratos de fletamento. Entre ellas, Maersk adquirió tres portacontenedores de 13.000 TEUs y dos de 5.000 TEUs, mientras que Evergreen pasó a ser propietaria de los buques de 20.124 TEUs “EVER GIFTED” y “EVER GENIUS”, los mayores buques de segunda mano vendidos en lo que va del año.

En el segmento NOO, la actividad fue más moderada debido a los elevados precios de los activos y a la escasez de buques disponibles. El comprador más activo fue MPC Container Ships, que incorporó cuatro modernos portacontenedores tipo SDARI Sealion 7000 de 7.092 TEUs.

Predominan los buques de menor tamaño y mayor antigüedad

El informe muestra que la antigüedad promedio de los buques vendidos se mantuvo elevada, alcanzando los 17 años, un nivel similar al observado durante el primer semestre de 2025.

El segmento con mayor actividad correspondió a naves de entre 15 y 19 años de antigüedad, con 51 operaciones de compra-venta, mientras que también se registraron 25 ventas de buques con entre 20 y 24 años y otros 16 de 25 años o más.

En términos de capacidad, el mercado continuó concentrándose en portacontenedores inferiores a 3.000 TEUs, que representaron 94 de las 126 transacciones registradas.

Perspectivas enfrentan crecientes riesgos

Pese a la resiliencia mostrada por el mercado, Alphaliner advierte que las perspectivas de mediano plazo presentan importantes desafíos. La consultora estima que entre 2027 y 2028 ingresarán al mercado alrededor de 1.000 nuevos portacontenedores con una capacidad conjunta de 8,5 millones de TEUs, un volumen que supera ampliamente los estándares históricos.

"A menos que la demanda de carga continúe creciendo con fuerza, aumente significativamente el desguace de buques y se expanda la navegación a velocidad reducida, los riesgos de una severa sobrecapacidad son muy reales", advierte la consultora.

Asimismo, sostiene que un eventual retorno masivo de las líneas navieras al Canal de Suez podría liberar capacidad adicional al reducir los tiempos de navegación. De concretarse ese escenario, "podría ejercer una fuerte presión sobre los mercados de fletes y de fletamento", debilitando la demanda por buques de segunda mano y afectando negativamente el valor de estos activos.

Por MundoMaritimo