La actividad de compraventa (S&P) de buques graneleros registró un crecimiento sostenido durante 2025, tanto en número de unidades como en valor de las transacciones, de acuerdo con información de Veson Nautical. Durante el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 119 operaciones por un total de US$1.900 millones. Esta cifra aumentó en el segundo trimestre a 314 buques y US$5.200 millones, mientras que en el tercer trimestre alcanzó 350 unidades por US$7.000 millones. El nivel más alto se observó en el cuarto trimestre, con 365 buques y US$7.800 millones.
Por otra parte, al inicio de 2026, la actividad muestra una moderación. En el primer trimestre se registran 118 buques por US$2.300 millones, cifras similares en volumen al mismo periodo del año anterior, aunque con un valor total superior.
En cuanto a los principales actores del mercado, Golden Ocean Group encabezó las adquisiciones por valor en los últimos 12 meses, con 15 buques por un total de US$632 millones. “Le siguen de cerca tres compañías chinas de arrendamiento financiero: CITIC Financial Leasing y CMB Financial Leasing compraron 11 buques cada una, por US$617 y US$603 millones respectivamente, mientras que ICBC Financial Leasing adquirió 7 buques por US$457 millones”, apunta Veson.
En el segmento de ventas, Bocimar lideró con la enajenación de 16 buques por US$911 millones. También destaca 2020 Bulkers, que pese a vender 6 unidades, alcanzó un total de US$427 millones. Otras tres entidades chinas —ICBC Financial Leasing, COSCO Shipping Specialized Carriers y Shandong Shipping Corporation— sumaron ventas por US$1.650 millones correspondientes a 40 naves.
El buque de mayor valor corresponde a un granelero tipo Capesize de 325.000 dwt, actualmente en construcción, con un valor de US$150,58 millones y entrega prevista para 2027.
En términos de flota, COSCO Shipping Bulk lidera tanto en número de buques como en valor, con 261 unidades valorizadas en US$10.720 millones. Más de una cuarta parte de su flota corresponde al segmento Capesize, mientras que cerca de la mitad se ubica en Panamax o superiores. Le siguen Star Bulk Carriers y Wisdom Marine Lines en cantidad de buques, con 142 y 128 unidades, respectivamente. Nissen Kaiun ocupa el segundo lugar en valor con US$5.510 millones, mientras que Bocimar registra 93 buques por US$4.670 millones. COSCO Shipping Development completa el grupo con US$4.390 millones en activos.
Veson agregó que “la actividad del primer trimestre de 2026 se mantiene en línea con patrones estacionales tras un 2025 particularmente activo”.
Por MundoMaritimo
Incertidumbre geopolítica modera la actividad de compraventa de activos en todos los sectores marítimos
Actividad de compraventa de graneleros Capesize registra caída del 48% interanual
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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