La actividad de compraventa de buques de segunda mano se ha mantenido durante 2026 pese a las alteraciones en las rutas comerciales asociadas a la crisis del Estrecho de Ormuz. Según datos de VesselsValue, los compradores han concentrado sus adquisiciones tanto en los mercados de graneleros como de tanqueros, en un contexto de mayores costos por itinerario, desvíos por el Cabo de Buena Esperanza y aumento de los gastos de combustible, reporta Veson Nautical.

En el segmento granelero, Capital Axis Maritime y JIC Leasing comparten el primer lugar por número de adquisiciones, con ocho buques cada una. Sin embargo, Capital Axis Maritime encabeza el mercado por monto desembolsado, con US$596 millones.

ICBC Financial Leasing ocupa el segundo lugar por inversión, con US$504,27 millones destinados a siete graneleros. Le siguen Maran Dry Management, con US$442,8 millones por seis buques, y CMB Financial Leasing, con US$375,77 millones por otros seis. Bank of Communications Financial Leasing completa los cinco principales compradores del segmento, con US$254,24 millones por cuatro naves.

El comportamiento del mercado de segunda mano se produce mientras la flota mundial envejece y las entregas de nuevos buques se mantienen limitadas en el corto plazo. Estos factores han contribuido a sostener los valores de los activos, incluso frente al impacto de los mayores costos asociados a los desvíos de las rutas.

Sinokor concentra las compras de tanqueros

En el mercado de tanqueros, Sinokor ocupa el primer lugar tanto por cantidad de buques adquiridos como por monto de inversión. La naviera ha comprado 73 tanqueros por un total de US$5.925 millones en lo que va de 2026.

Industrial Bank Financial Leasing se ubica segundo por gasto, con US$1.151,9 millones por 12 tanqueros. ADNOC Logistics and Services destinó US$987 millones a ocho buques, mientras que Bank of Communications Financial Leasing desembolsó US$917,8 millones por ocho naves. Frontline completa los cinco primeros lugares, con US$875,7 millones por siete buques.

La crisis del Estrecho de Ormuz incide en los patrones de navegación de los tanqueros, según los datos de seguimiento AIS mencionados en el análisis. Los cambios en los itinerarios han coincidido con una mayor demanda por buques capaces de operar en rutas comerciales alternativas.

Estrecho de Ormuz condiciona el mercado

De acuerdo con Veson Nautical, la evolución de las compras dependerá en parte de las condiciones geopolíticas y de la situación en el Estrecho de Ormuz. Los valores de los VLCC se encuentran en niveles que no se registraban desde 2008, mientras los armadores de flotas más antiguas continúan evaluando operaciones de renovación de tonelaje.

En el mercado de graneleros, la actividad también ha estado marcada por una perspectiva de largo plazo frente a las alteraciones actuales de las rutas. El envejecimiento de la flota y la limitada incorporación de nuevos buques aparecen como factores de respaldo de los valores de los buques de segunda mano mientras persista esta relación entre oferta y antigüedad..

Según Veson Nautical , una eventual reducción de las interrupciones asociadas a Ormuz podría disminuir la presión por adquirir Capacidad. Sin embargo, la antigüedad de la flota global continuaría siendo un factor relevante para la evolución del mercado de segunda mano.

Por MundoMaritimo