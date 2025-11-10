El mercado tanquero de compraventa (S&P) transita 2025 con un tono más frío tras varios años de dinamismo excepcional. Las cifras lo muestran con claridad: las transacciones acumulan una caída anual de 22% en los primeros diez meses, reflejo de “volúmenes más débiles y una sensación que se ha enfriado” frente a la normalización de valores respecto de los peaks alcanzados en 2023-24.
El BRS Tanker Monthly Report subraya que esta contracción responde a una mezcla de factores, entre ellos la retención de capacidad por parte de armadores con sólidos ingresos, la escasa disponibilidad de naves y un marco regulatorio más estricto que desalienta las operaciones especulativas. Sin embargo, en medio de este ajuste destaca un segmento: los buques antiguos.
Dominio de los buques antiguo: una paradoja del mercado
Los tanqueros de más de 15 años representan 78% del total de ventas concretadas en 2025, impulsados por la creciente absorción de la flota en la sombra. Según el reporte, “la demanda de la flota en la sombra ha contribuido significativamente a fortalecer la actividad de ventas de crudo y a sostener los precios”.
El fenómeno no es menor: desde enero, el número neto de buques añadidos a la flota en la sombra supera los 200 buques (+22%). Dentro de ese total, 262 buques antiguos fueron vendidos este año y 130 están identificados como sancionados. La irrupción de compradores anónimos constituye otro síntoma del cambio estructural: “los compradores no identificados ya representan más del 11% de las compras totales”, frente al 9% del año anterior y apenas 1-2% antes de 2024.
Los compradores más activos provienen de China, Grecia y Emiratos Árabes Unidos. Solo los armadores chinos explican “25,5% del total de compras de segunda mano”, una proporción equivalente también en la capacidad más antigua.
Crudo en el centro del escenario
El mercado de crudo continúa absorbiendo la atención, especialmente en el segmento VLCC, donde la combinación de expansión de toneladas-milla, desplazamientos comerciales y escasez de capacidad moderna ha sostenido valores. BRS Tanker destaca que los precios de buques de 10 y 15 años “han aumentado un 3-5% interanual”, mientras los buques de reventa también muestran apreciaciones moderadas.
En términos de actividad, el apetito por buques antiguos es evidente: 40% de las ventas de VLCC corresponden a naves de 15-20 años, un salto de 14% interanual. En Suezmax y Aframax, los aumentos son aún más marcados, con alzas de 70% y 62,5%, respectivamente, en transacciones de ese rango etario.
Productos: un mercado a la zaga
En contraste, el mercado de productos muestra una estabilización de valores tras la corrección de fines de 2024. No se observan aumentos en la actividad S&P por rangos de antigüedad, salvo en los buques LR2 de 15-20 años (cinco ventas adicionales respecto de 2024). Como resultado, se amplía la brecha entre los valores de crudo y productos.
Un mercado de extremos
El equilibrio del 2025 descansa en dos polos: Capacidad moderna y “ecológica”—escasa y muy demandada por compradores institucionales— y capacidad más antigua sostenido por la flota en la sombra. Esta dualidad se ve reforzada por un mercado para las órdenes de construcción persistentemente caro: “las plazas de astilleros siguen siendo escasas y los costos elevados”, con VLCC nuevos valorados en US$126 millones y Suezmax/Aframax entre US$72-86 millones. Con buques de cinco años transando al 88-93% del valor de un buque nuevo, la presión alcista en el mercado S&P se mantiene.
Mirada al cierre del año
El repunte de fletes en octubre— impulsado por demanda estacional e itinerarios más largos— ha reactivado el interés comprador, especialmente por buques modernos y antiguos de buena calidad. El informe concluye que “este repunte ha avivado el interés de los compradores y ajustado al alza los valores en la mayoría de los segmentos de tanqueros de crudo”, revirtiendo parcialmente el tono cauteloso de gran parte del año.
Por MundoMaritimo
