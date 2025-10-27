La edición 2025 de TOC Américas, celebrada entre el 21 y el 23 de octubre en Ciudad de Panamá, reunió a destacados actores del sector marítimo, portuario y logístico, consolidándose una vez más como uno de los encuentros más relevantes de la industria a nivel regional y global. Durante las tres jornadas, empresas como Antofagasta Terminal Internacional (ATI), Puertos de Talcahuano, Liebherr, Konecranes y Prodevelop resaltaron el valor de las conferencias y la Exhibición por su capacidad para facilitar la generación de vínculos estratégicos, compartir experiencias y dar a conocer innovaciones tecnológicas que están transformando las operaciones portuarias.

Innovación tecnológica y buenas prácticas

Para Mark Bindhoff, gerente general de Antofagasta Terminal Internacional (ATI) (imagen principal), el evento ofreció una visión clara del avance tecnológico que está viviendo la industria. “Me ha llamado la atención la incorporación de tecnología en el negocio portuario. Se ve un avance significativo en esa materia, especialmente en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Hay una gran variedad de productos y servicios en la exhibición, y las presentaciones también han sido muy interesantes, abordando temas de seguridad, tecnología y mejores prácticas operativas”, destacó.

Networking y posicionamiento regional

Desde Puertos de Talcahuano, su gerente general Cristian Wulf valoró la oportunidad de participar y fortalecer la presencia de la empresa en el contexto internacional. “Agradecemos la instancia de poder dar a conocer lo que estamos trabajando. La organización del evento ha sido excelente, y el nivel de networking que se genera en la industria es realmente valioso”, señaló.

Conexiones estratégicas de alto nivel

Liebherr, reconocida por su presencia global en soluciones en izaje para la industria portuaria, destacó la relevancia estratégica del encuentro. “Siempre estamos presentes en los TOC, ya sea en Panamá, Sudamérica o Europa. Es prioritario para nosotros porque se generan reuniones de alto nivel, con directores y gerentes de distintas compañías”, comentó Eduardo Hurst, gerente de Ventas de Grúas Marítimas y Portuarias de la firma. “Destaca la calidad de las reuniones. Son espacios donde realmente se pueden tomar decisiones y avanzar en nuevas oportunidades de negocio”, agregó.

Liderazgo tecnológico y soluciones diferenciadas

Por su parte, Jeff Podgorski, vicepresidente regional de Ventas para las Américas, Port Solutions, Konecranes, subrayó el liderazgo de la compañía en un entorno altamente competitivo. “Aquí en TOC Américas estamos rodeados de muchas compañías que ofrecen tecnologías importantes, pero seguimos siendo líderes en este espacio. Creemos que ofrecemos soluciones a los clientes que otros no pueden ofrecer, y por eso mantenemos nuestro liderazgo en la industria”, afirmó.

Balance positivo y generación de oportunidades

Prodevelop también reafirmó su satisfacción con la participación en la Exhibición. Su CEO, Miguel Montesinos, destacó el nivel del evento y los resultados obtenidos. “Un año más estamos aquí y estamos muy contentos. Las conferencias han tenido un nivel magnífico, al igual que la Exhibición. Hemos recibido muchas visitas y notamos una mayor presencia de operadores, lo que se traduce en más oportunidades de negocio”, indicó.

La edición 2025 de TOC Américas dejó en evidencia que la colaboración, la innovación y el intercambio de conocimientos siguen siendo los pilares que impulsan el desarrollo del sector marítimo-portuario y logístico, consolidando al evento como un espacio clave para construir el futuro de esta industria en América Latina y el mundo.

Por MundoMaritimo