En un contexto de reconfiguración del orden mundial, la Fundación Chilena del Pacífico realizó el miércoles 14 de enero el webinar “Geopolítica del Comercio Global y su Impacto en el Asia Pacífico: ¿Qué está en juego para Chile?”, moderado por Loreto Leyton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, y que contó con las exposiciones de Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPOR); Deborah Elms, directora de Política Comercial de la Hinrich Foundation en Singapur y directora ejecutiva del Asian Trade Centre y Jonathan Fried, presidente del Comité Nacional Canadiense del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (CANPECC).
Relación de Chile con Asia
Daniel Fernández durante su exposición entregó un panorama general sobre la relación comercial entre Chile y el Asia-Pacífico, explicó que, en los últimos 11 años, “los volúmenes totales se han mantenido relativamente estables, con la pandemia como principal quiebre y su posterior rebote. Sin embargo, destacó que China muestra un crecimiento sostenido dentro de ese intercambio, lo que evidencia un cambio en la composición de la relación comercial”.
Además, el presidente de CAMPORT subrayó que en contenedores existe un desbalance relevante: Chile importa mucho más de lo que exporta. “Las naves llegan cargadas y regresan con alta proporción de contenedores vacíos, lo que desincentiva esos servicios. Eso se refleja en los costos”, explicó, al señalar que traer un contenedor desde Asia puede costar miles de dólares. “Este desequilibrio, puede llevar a que las líneas evalúen reducir recaladas en Chile si el retorno no resulta atractivo”, explicó.
En esa misma línea, Fernández afirmó que la competencia portuaria es en realidad una competencia entre países, y que las mejores condiciones logísticas peruanas inciden directamente en la competitividad de los exportadores chilenos. En ese marco, explicó la lógica estratégica del puerto de Chancay: con una matriz exportadora fuertemente concentrada en minerales —especialmente hierro hacia China—, se ha configurado una alianza entre capitales chinos y peruanos, con una inversión portuaria de gran escala y un grado de integración vertical poco habitual en Chile. Esa “palanca” minera, dijo, permite viabilizar un hub de gran tamaño con impacto directo en los flujos regionales.
Flujos comerciales tensionados
Por otro lado, Deborah Elms señaló que el sistema de comercio internacional atraviesa una etapa de profunda disrupción, marcada por el impacto de la política de Estados Unidos bajo Donald Trump, tensionando un orden global que ya mostraba fragilidades. Para Asia, región estructuralmente dependiente del comercio exterior y obligada a equilibrarse entre China y Estados Unidos, el efecto ha sido ambivalente. “No todo ha sido negativo”, señaló, destacando que las cifras más recientes muestran un aumento de los flujos comerciales intraasiáticos y récords en el intercambio con China, impulsados por empresas que están diversificando riesgos y reconfigurando sus cadenas de suministro.
A este escenario se suma, advirtió, “una creciente presión competitiva derivada del desplazamiento de capacidad productiva china hacia otros mercados, lo que intensifica la competencia y reabre el debate político sobre cómo proteger las industrias locales”. En paralelo, observó que están surgiendo nuevas oportunidades en Asia como respuesta tanto al “caos” global como a una evolución natural por mantenerse abiertos y conectados regionalmente.
Dicha visión fue complementada por Jonathan Fried, quien planteó que, más allá de los titulares centrados en Donald Trump, la economía global atraviesa una disrupción más amplia, marcada por la digitalización, los cambios en las cadenas de suministro, el auge del populismo y una sucesión de “eventos de cisne negro”, que han instalado una volatilidad estructural. “Lo que tenemos francamente es la desintegración de un marco internacional único”, afirmó.
Un sistema que se reacomoda
Finalmente, Fernández sostuvo que el sistema marítimo global tiende a reequilibrarse con rapidez frente a shocks externos, como lo demostraron las crisis en Suez o las tensiones en Medio Oriente, que derivaron en desvíos por el Cabo de Buena Esperanza y en mayores tiempos y costos, pero sin romper el funcionamiento del sistema. Las tensiones geopolíticas y comerciales —en particular el rol de China en la región y las reacciones de Estados Unidos— afectan a toda la cadena de transporte, pero no generan impactos aislados. A su juicio, la mejor síntesis del momento actual es que el sistema marítimo opera con “flexibilidad y resiliencia”.
Por MundoMaritimo
DP World: Tensiones geopolíticas y tecnología para la resiliencia de las cadenas de suministro, los ejes de 2024
OMC advierte retroceso en el comercio mundial por alza de aranceles y tensiones geopolíticas
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.