Colombia cuenta con condiciones favorables para avanzar hacia un corredor marítimo verde con Europa, de acuerdo con los primeros resultados del “Estudio sectorial del potencial de reducción de emisiones GEI en una ruta marítima entre Colombia y la Unión Europea”, presentado en el marco de H2-diplo – Diplomacia de Descarbonización. El análisis identifica como principales ventajas la posición estratégica del país entre el Caribe y el Pacífico, su infraestructura portuaria, experiencia en biocombustibles y disponibilidad de recursos renovables.

El estudio, implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania y financiado por la Iniciativa Internacional del Clima (IKI), analiza el impacto que la transformación regulatoria y energética del transporte marítimo internacional puede tener sobre el comercio exterior colombiano.

El trabajo considera las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de la Unión Europea, las principales rutas comerciales, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las capacidades portuarias y las oportunidades asociadas al desarrollo de combustibles marinos sostenibles y servicios de bunkering.

Como parte del análisis se priorizaron distintas rutas entre Colombia y Europa, profundizando especialmente en las rutas Cartagena–Róterdam y Santa Marta–Hamburgo. Para ello se evaluaron factores como distancias, buques de referencia, consumo de combustible y emisiones, aplicando metodologías de la OMI y del marco regulatorio europeo.

El estudio también examinó alternativas de combustibles marinos para el corto, mediano y largo plazo, considerando su potencial de reducción de emisiones, disponibilidad, madurez tecnológica y costo de abatimiento.

En este contexto, la ruta Cartagena–Europa aparece como una alternativa con potencial para desarrollar un primer proyecto piloto de corredor marítimo verde, vinculando la reducción de emisiones con una estrategia de bunkering sostenible y nuevas oportunidades para el sector marítimo-portuario colombiano.

Alexis Rodríguez, consultor principal del proyecto, señaló que “la descarbonización marítima ya no es únicamente un objetivo ambiental. Está transformando la manera en que Colombia se conecta con sus mercados internacionales y representa una oportunidad para convertir sostenibilidad en competitividad”.

El especialista agregó que el análisis de los combustibles permitirá determinar “qué soluciones pueden ser más competitivas para las rutas entre Colombia y Europa” y cómo la transición hacia opciones de menores emisiones puede contribuir a fortalecer la competitividad del comercio exterior.

Junto con las oportunidades, el estudio identifica brechas regulatorias, institucionales y de infraestructura, además de desafíos relacionados con la información sobre emisiones y el acceso a financiamiento.

El trabajo técnico cuenta con la participación de Jiménez Acevedo & Asociados S.A.S. y NexBridge Global Advisors, e integra análisis marítimo, energético, regulatorio, logístico, comercial y ambiental. La iniciativa se desarrolla con la participación de GIZ Colombia, DIMAR, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, ProColombia, la Asociación Colombiana del Hidrógeno y la Delegación de la Unión Europea.

Las próximas etapas abordarán las alternativas de reducción de emisiones, combustibles sostenibles, costos, mecanismos de financiamiento, gobernanza y acciones requeridas para facilitar el desarrollo de corredores marítimos de menores emisiones entre Colombia y Europa.

Por MundoMaritimo