El Porto do Açu, ubicado en el norte de Río de Janeiro, proyecta la construcción de un terminal dedicado a combustibles sostenibles, como parte de su estrategia para ampliar su participación en la transición energética. La infraestructura contempla recibir proyectos de producción de metanol verde, amoníaco verde y combustible sostenible de aviación (SAF), elaborados a partir de hidrógeno verde, además de biometano, reporta CNN Brasil.
Según el CEO de Porto do Açu, Eugênio Figueiredo, la intención es concentrar dentro del propio complejo portuario las distintas etapas asociadas a estos combustibles, incluyendo su producción y movilización.
Para ello, se utilizará el actual terminal de líquidos de Açu para almacenar la producción. El área será ampliada con el objetivo de disponer de capacidad para los nuevos combustibles verdes.
El proyecto aún se encuentra en etapa de licenciamiento ambiental y no cuenta con un plazo definido para la conclusión de las estructuras. Sin embargo, el terminal forma parte del programa de inversiones prioritarias del puerto con horizonte hasta 2030.
La iniciativa se desarrolla en un contexto de expectativas de crecimiento de la demanda por combustibles de bajas emisiones. En el caso del SAF, se prevé un aumento de la demanda a partir de 2027, cuando comenzarán a regir las metas brasileñas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la aviación.
A esto se suma una mayor presión por avanzar en la descarbonización, impulsada por los efectos del cambio climático y los compromisos asumidos por Brasil en el marco del Acuerdo de París.
Etanol y electrificación
La estrategia de transición energética de Porto do Açu también contempla iniciativas destinadas a reducir las emisiones de sus propias operaciones. Una de ellas corresponde a las pruebas con etanol como combustible para naves menores.
Otra iniciativa en desarrollo es la electrificación de los sitios de atraque, con el objetivo de permitir que los buques sean abastecidos electricidad mientras permanecen atracados durante las operaciones de embarque y desembarque.
De esta manera, se busca reducir la necesidad de mantener los motores encendidos durante la permanencia en el muelle y, con ello, disminuir las emisiones de carbono.
La implementación comenzaría con buques y equipos de menor tamaño y, a medida que avancen la tecnología y la infraestructura, se ampliaría a buques de mayores dimensiones.
Actualmente, para el sitio de atraque offshore del terminal, existen proyectos en desarrollo para iniciar la electrificación. De acuerdo con Figueiredo, ya se han realizado pruebas, incluso con remolcadores. En el principal sitio de atraque del puerto, en tanto, la iniciativa continúa en etapa de estudios.
Petróleo mantiene protagonismo
Pese a las inversiones vinculadas a la transición energética, Porto do Açu mantiene una posición relevante en el mercado tradicional del petróleo. Actualmente, el complejo concentra cerca del 40% del petróleo exportado por Brasil.
El CEO destacó que el puerto también prevé un crecimiento significativo en los próximos años en materia de exportaciones de petróleo.
En paralelo, se encuentra en construcción un nuevo terminal de líquidos dentro del complejo. Las obras tienen un plazo estimado de aproximadamente 45 días para su conclusión.
La infraestructura contará con áreas destinadas al almacenamiento de lubricantes y combustibles marítimos. Según Figueiredo, Vibra Energia será la primera empresa en operar en el nuevo terminal.
Por MundoMaritimo
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