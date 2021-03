La tendencia internacional es alta tecnología y sustentabilidad, y todos están en la misma frecuencia tratando de alcanzar el nuevo canon de éxito portuario. Están sumando automatización, operaciones remotas, reduciendo emisiones, paperless, etc., todo con miras a buscar un impacto de largo plazo para el ambiente y sus costos. A solo 319 km al norte de Río de Janeiro, Porto do Açu es el tercer terminal más grande de mineral de hierro en el país, responsable del 25% de la exportación nacional de petróleo -gracias a su gran base offshore-, tiene el complejo termoeléctrico más grande de la región latinoamericana y es el tercer puerto más grande de Brasil en términos de volúmenes de carga. Impresionante, ¿no? Pero lo que es más impresionante es que Porto do Açu hace todo esto con sustentabilidad. En MundoMaritimo quisimos conocer más sobre la exitosa manera en cómo opera el puerto y conversamos en exclusiva con Tessa Major, Director International Business & Innovation y vicepresidente región América Central y Sur en la Asociación Internacional de Puertos y Bahías IAPH.

Resulta que los proyectos de desarrollo del puerto están en su mayoría relacionados con proveer energía sustentable y renovable a las operaciones portuarias, junto con beneficiar a las comunidades cercanas a los terrenos del puerto. “Porto do Açu tiene 90 km2 de terreno y aún queda mucho espacio para crecer en las operaciones existentes y, a la vez, atraer nuevas líneas de negocios”, dice Major quien comenzó a trabajar en el puerto de Amberes, en su natal Bélgica, unos 10 años atrás y ha sido parte del equipo de Porto do Açu desde 2014, año en que comenzó sus operaciones. “El puerto tiene una gran cantidad de hubs dentro de sus terrenos, lo que permite desarrollos especialmente en el sector de producción de energía, como eólica, solar y así lograr una producción de combustible a menor costo lo que permitiría fabricar fertilizantes de manera local, promoviendo así una actividad agrícola más viable. Actualmente Brasil tiene que importar fertilizantes”, comenta la ejecutiva experta en inversiones y sustentabilidad.

Puerto del futuro

Tener al puerto de Amberes como referencia puede resultar ser un alto estándar que cumplir. Pero Porto do Açu tiene los proyectos que le permitirán alcanzarlo. Junto con la iniciativa de mix de energía, hay planes de expansión de la ubicación actual, atraer nuevas industrias y consolidar capacidad para nuevos servicios, tales como el transporte de contenedores. “Logramos atraer nuevos negocios en 2020 siendo creativos, ágiles y adaptándonos, y para el 2021 estamos enfocados en crecer e industrializar el puerto”, dice Major.

Otra importante iniciativa de Porto do Açu es el índice ambiental de naves ESI, el cual “identifica embarcaciones con el mejor desempeño en términos de reducir emisiones atmosféricas, de acuerdo a los estándares actuales de emisiones de la Organización Marítima International IMO”. El ESI del puerto es el tercero a nivel latinoamericano, lo que significa que los buques que recalan allí cumplen con bajos niveles -en una escala de 0 a 100- de emisiones de gases contaminantes. “El ESI es una iniciativa del programa de sustentabilidad de puertos (World Port Sustainability Program) del IAPH y como VP de América Central y Sur estoy muy complacida de ver que Porto do Açu cumple con tan alto nivel en el índice, lo cual además está en línea con los valores esenciales del puerto de sustentabilidad”, destaca Major. Las naves que tengan desempeños por sobre los estándares ambientales, incluyendo los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, ahora tienen acceso a tarifas portuarias diferenciadas con descuentos de hasta un 10%. “La adopción del ESI por parte de Açu refuerza nuestro compromiso de participar en el esfuerzo global de reducir emisiones a través de un incentivo para un actor clave en la cadena marítima que son los dueños de las embarcaciones. Es un esfuerzo en conjunto promover el uso de tecnologías más limpias”, dice la directora de negocios internacionales de Port of Açu y vicepresidente de IAPH para América del Sur y Central.

Enfrentando el COVID

Porto do Açu es como un oasis en el desierto con su exitosa estrategia para combatir el virus en un país que ha sido fuertemente afectado por los contagios. “Siempre hemos estamos comprometidos con mantener las operaciones a la vez que las personas estén seguras. Creamos un comité de crisis y designamos ayuda para la comunidad aledaña: donamos 100 mil elementos de protección personal, 8 mil mascarillas faciales y 3 mil toneladas de comida. También donamos ventiladores mecánicos y equipamiento médico. La fuerza de trabajo COVID del IAPH nos ha provisto de orientación y nos ha estado ayudando a hacer un seguimiento de lo que está pasando y entregando mejores prácticas y actualizaciones constantes”, dice la especialista en desarrollo.

Porto do Açu, controlado por Prumo Logística, está asociado al puerto de Amberes, Bélgica, ya que la ubicación estratégica del puerto brasilero lo ubica en una posición clave cerca de los campos de oil & gas y su proximidad al estado de Minas Gerais, la puerta de entrada a Brasil, y porque tiene tantas compañías diferentes operando en su interior -7 empresas independientes y 6 subsidiarias de la controladora Prumo Logística- además de sus extensos terrenos que permiten crecimiento en todas las áreas de negocios que ya funcionan junto con otras más. Otros puertos hermanos son el Puerto de Houston y el Puerto de Guangzhou.

Por MundoMaritimo