Manuia, junto a RMI, Oceans 5, Race to Resilience, Race to Zero, UN Foundation y Ambition Loop, organizaron el seminario online “Descarbonización y Movilización del Sector Marítimo: Impulsando la Transición en Chile”. El encuentro tuvo la participación de Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile (MTT), junto a profesionales del sector marítimo de Chile y Latinoamérica. El objetivo fue presentar el estado actual de las negociaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) y sus implicancias para Chile y la región, así como promover compromisos locales que faciliten la implementación de las medidas acordadas.

Cabe recordar que, en 2023, la OMI adoptó una estrategia para que el transporte marítimo internacional alcance cero emisiones netas en 2050, con metas intermedias: reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre 20-30% al 2030 y 70-80% al 2040, respecto a 2008. Además, para 2030, al menos 5% (idealmente 10%) de la energía del sector deberá provenir de combustibles de cero o casi cero emisiones. Tras su aprobación, los Estados miembros y actores clave negociaron el mecanismo de implementación, lo que llevó en abril de 2025 a la adopción del Marco Net-Zero de la OMI, que será sometido a aceptación formal en octubre de 2025.

Potencial de Chile

El ministro Juan Carlos Muñoz, destacó que la región posee un gran potencial en el desarrollo de energías renovables. En este contexto, señaló que, aprovechando el rol de Chile como presidente del Foro Internacional de Transporte (ITF) en el periodo 2024-2025, el país ha hecho un llamado a los Estados miembros de la OMI para respaldar la adopción de la nueva normativa sobre reducción de gases de efecto invernadero. Asimismo, expresó su expectativa de que esta iniciativa sea acogida en la sesión extraordinaria del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la OMI programada para octubre de este año.

Por su parte, Susan Ruffo, senior advisor for Ocean and Climate de la United Nations Foundation, destacó el liderazgo de Chile en materia de transición energética y las oportunidades que ofrece el país. Señaló que “el país cuenta con un alto potencial para convertirse en exportador de combustibles verdes y en una fuente de creación de valor”. Además, resaltó su ubicación estratégica en el Pacífico Sur, que le permite posicionarse como un puente entre Asia y las Américas, lo que representa “una gran oportunidad para asumir un rol de liderazgo en esta industria frente a otros países”.

Asimismo, Joaquín Rosas, Manager de International Policy en Climate-Aligned Industries de RMI, señaló que el potencial de Chile en energías renovables abre una gran oportunidad para atraer inversiones y consolidarse como un centro de producción y abastecimiento de combustibles verdes. Agregó que “el país puede fortalecer su competitividad mediante el desarrollo de corredores marítimos verdes y una logística de bajas emisiones, iniciativas en las que ya se están realizando estudios de factibilidad”. Además, destacó la importancia de una participación temprana en estos mercados, lo que permitiría impulsar centros industriales y tecnológicos, fomentar la innovación, aumentar la productividad y generar nuevas cadenas de valor.

En concordancia con los demás relatores, Joel Pérez, académico, investigador y director del Laboratorio de Maquinaria Marina y Electromovilidad Marítima en THEMS, destacó que Chile cuenta con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde (ENHV) y el Plan Nacional de Construcción Naval, lo que lo posiciona en un escenario favorable para avanzar en la transición energética.

Sobre proyectos en Chile

Respecto a proyectos en Chile en esta materia, el ministro Juan Carlos Muñoz, destacó que el Proyecto Puerto Exterior de San Antonio se perfila como el primer terminal semiautomatizado del país y tiene el objetivo de operar con cero emisiones, incorporando equipamiento carbono neutral y sistemas de conexión eléctrica buque-tierra durante las recaladas. “Además, se exigirá a los concesionarios la presentación de un plan de sostenibilidad para la reducción de emisiones”, apuntó.

Asimismo, agregó que Chile avanza en infraestructura clave para el desarrollo del hidrógeno verde, como la expansión del muelle Mardones en Punta Arenas, puerto que además recibió las primeras aspas para el proyecto de parque eólico en Tierra del Fuego de Total Energies Argentina. En esa línea, también mencionó la construcción de un puente de acceso, nuevas explanadas y áreas de acopio temporal para aerogeneradores y carga sobredimensionada.

Por su parte, Gonzalo Muñoz, United Nations High Level Climate Action Champion de la COP25 y cofundador de Manuia y Ambition Loop, destacó que el hidrógeno verde ya es una realidad en Chile, con proyectos piloto en Magallanes y en el norte del país. Subrayó además el potencial del Puerto de Mejillones, que podría convertirse en uno de los más relevantes y viables dentro del desarrollo de los corredores verdes.

Desafíos y proyecciones

El ministro de Transportes destacó que la descarbonización del transporte marítimo será un desafío que requiere importantes inversiones, innovación e investigación, junto con una planificación cuidadosa. Agregó que el objetivo del Ministerio es que este impulso promueva la demanda de combustibles alternativos y fortalezca la industria nacional y regional, especialmente en la producción de hidrógeno verde.

En tanto, Gonzalo Muñoz señaló la necesidad de acelerar los pilotos de corredores verdes para rutas estratégicas. Destacó los avances concretos en la industria del cobre y la salmonicultura, y subrayó que otras industrias, como celulosa, vinos y frutas, también deben incorporarse a esta transición, especialmente en lo relacionado con la exportación.

Por último, Joel Pérez concluyó que el desafío es disponer de combustibles alternativos con baja o cero huella de carbono, contar con la infraestructura portuaria para bunkering y desarrollar la construcción de naves aptas. Además, destacó la importancia de avanzar en electrificación, hibridación y transición energética, así como de formar a los estudiantes como la nueva generación de ingenieros en estas áreas.

