El Canal de Panamá acumuló 7.444 tránsitos de buques de alto calado entre octubre de 2025 y abril de 2026, correspondiente a los primeros siete meses del año fiscal 2026, cifra que representó un aumento de 361 cruces respecto de los 7.083 registrados en el periodo anterior. De acuerdo con las estadísticas reportadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el crecimiento interanual alcanzó 5,1%. Del total de tránsitos acumulados, 5.380 correspondieron a buques Panamax y 2.064 a Neopanamax.
En comparación con abril de 2025, los tránsitos por esclusas Panamax aumentaron en 205 naves, mientras que los Neopanamax registraron un incremento de 156 cruces.
Solo durante abril de 2026 se contabilizaron 1.161 tránsitos, frente a los 1.021 del mismo mes del año fiscal anterior, equivalente a un crecimiento de 13,71%. El promedio diario de tránsito oceánico alcanzó 38,7 buques, superando los promedios de enero y marzo, que fueron de 34 y 37 naves diarias, respectivamente. Del total de tránsitos registrados, 662 correspondieron a buques con manga entre 91 y menos de 107 pies, equivalentes al 57,02% del total. Los Neopanamax representaron 308 cruces, mientras que las naves menores de 91 pies de manga sumaron 191 tránsitos.
Uno de los segmentos con mayor variación fue el de buques tanque de gas natural licuado (GNL). Entre octubre de 2025 y abril de 2026 cruzaron 44 naves de este tipo por las esclusas Neopanamax, frente a 24 en el mismo período del año fiscal anterior. En las esclusas Panamax se reportó el tránsito de solo un metanero.
También aumentó el tránsito de tanqueros, con 261 a través de las esclusas Panamax, mientras que en las Neopanamax se registraron 63 cruces. Según los datos entregados, ambas categorías mostraron incrementos respecto del mismo período del año fiscal 2025.
El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, señaló con anterioridad que el crecimiento en los segmentos de GNL y Gas Licuado de Petróleo responde a cambios en las rutas energéticas producto del conflicto en Medio Oriente y las restricciones en el Estrecho de Ormuz.
Según indicó, parte de la demanda que antes del conflicto en Irán dependía de refinerías del Golfo Pérsico se ha desplazado hacia suministros provenientes del Golfo de México, con destino a mercados como Japón, Singapur, China y Corea del Sur, aumentando el uso de la ruta panameña.
Cupos de tránsito, contenedores y otros
Las estadísticas también mostraron una mayor utilización de cupos de tránsito. Los segmentos Neopanamax utilizaron 187 espacios frente a 177 disponibles, mientras que los denominados Supers emplearon 534 cupos de 481 disponibles. Los buques regulares utilizaron 134 espacios frente a 117 asignados. Además, se ofrecieron 317 cupos subastados, de los cuales se utilizaron 273.
En relación con el transporte de contenedores, el Canal reportó un crecimiento de 7,3% en los tránsitos de portacontenedores por las esclusas Neopanamax, con 1.189 cruces acumulados hasta abril. En contraste, los tránsitos por esclusas Panamax descendieron desde 569 a 475.
El Canal también informó variaciones en otros segmentos. Los graneleros aumentaron de 1.289 a 1.366 tránsitos; los car carriers crecieron de 506 a 529, impulsados principalmente por las esclusas Neopanamax; y los quimiqueros pasaron de 1.271 a 1.464 acumulados.
En tanto, el segmento de gaseros (GLP) se mantuvo prácticamente estable con 1.077 tránsitos, mientras que el movimiento de buques de pasajeros descendió de 198 a 175 cruces en el período analizado.
Por MundoMaritimo
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