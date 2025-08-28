El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, confirmó, durante una intervención en un foro con empresarios, que la entidad se prepara para lanzar un proceso de licitación abierta para la concesión de dos nuevos puertos. “El Canal de Panamá tiene interés en establecer sus propias terminales, no necesariamente operadas por el Canal, pero sí de propiedad del Canal de Panamá, bajo reglas muy específicas y transparentes en un proceso de licitación abierta”, informó La Prensa.
La ACP ha planteado retomar el proyecto del puerto de Corozal en el Pacífico y el de Isla Telfers en el Atlántico con el fin de reforzar la integración logística del Canal. Vásquez mencionó que los puertos panameños movilizan actualmente alrededor de 9,4 millones de TEUs y gran parte de ese volumen es de transbordo. La expectativa, es que dicha cifra aumente de manera significativa, con proyecciones que apuntan a alcanzar 15 millones de TEUs por año en la próxima década, impulsando el posicionamiento de Panamá como hub logístico regional y global.
Infraestructura energética
Vásquez reveló que el Canal adquirió 22 mil hectáreas en la ribera oeste con miras a desarrollar infraestructura logística y energética, incluyendo la posibilidad de construir un ducto para transportar gases asociados al petróleo hacia mercados en Asia. “Estamos ensayando la posibilidad de establecer un ducto para movilizar el volumen creciente de producción que tiene Estados Unidos de combustible y gases y la demanda creciente que tiene el noreste de Asia”, señaló.
Retos hídricos y confiabilidad de la ruta
Uno de los desafíos más urgentes del Canal es asegurar el suministro agua, vital para la operación del Canal. En ese plano, Vásquez reiteró que la vía depende de la lluvia y que proyectos como el reservorio en el río Indio serán esenciales para garantizar una navegación confiable. “El Canal de Panamá sacrificó tránsitos, pero no sacrificó el agua”, enfatizó, al recordar las restricciones sufridas en los últimos años por sequías, específicamente entre julio de 2023 y mayo de 2024.
Precisó que la ACP busca equilibrar el creciente consumo humano de agua potable con las necesidades de la operación, consciente de que la confiabilidad de la ruta es clave para mantener la competitividad frente a vías alternativas.
Presiones geopolíticas
Vásquez también destacó que el Canal enfrenta presiones geopolíticas y transformaciones del comercio mundial. En ese sentido, señaló que la guerra en Ucrania, los cambios en la matriz energética global y la búsqueda de rutas alternativas obligan al país a fortalecer su infraestructura y capacidad logística. “El Canal de Panamá no solo debe actualizar su operación, sino asegurarse de que contribuya al crecimiento de los sectores asociados a la posición logística del istmo”, afirmó.
