2026 marca la entrada en vigor de un amplio conjunto de cambios regulatorios que afectan al transporte marítimo internacional, con énfasis en la seguridad operacional, la protección ambiental, la formación de las tripulaciones y los sistemas de control y reporte. Gard reportó que las modificaciones se implementarán de manera progresiva entre enero y septiembre, a través de enmiendas a convenios internacionales, códigos técnicos y normativas regionales.

Desde el 1 de enero de 2026, se aplicaron nuevas enmiendas al Convenio SOLAS relacionadas con equipos de izaje y winches de manejo de anclas, que establecen estándares obligatorios de diseño, certificación, pruebas de carga, marcación de carga segura de trabajo e inspecciones periódicas. También se refuerzan los requisitos sobre el punto de inflamación de los combustibles, obligando a los proveedores a declarar el cumplimiento previo al suministro y a consignar esta información en el Bunker Delivery Note.

En materia de seguridad de la vida humana en el mar, se introdujeron exigencias más estrictas para la inspección anual y prueba operativa de botes salvavidas y de rescate, que deberán ser realizadas por personal certificado. Asimismo, se prohíbe el uso y transporte de medios de extinción que contengan PFOS, estableciendo plazos para su retirada en buques existentes y la obligación de contar con documentación que acredite su ausencia.

Las enmiendas también incorporan nuevos requerimientos tecnológicos, como la instalación obligatoria de inclinómetros electrónicos en portacontenedores y graneleros nuevosde 3.000 toneladas de arqueo bruto o más, y refuerzan la obligación de reportar de forma inmediata la pérdida de contenedores en el mar a buques cercanos, Estados costeros y al Estado de abanderamiento.

En el ámbito de la navegación en aguas polares, se amplía la aplicación del Código Polar a determinados buques no sujetos a SOLAS, exigiendo capacidades adicionales de información sobre hielo, planificación de itinerario y equipamiento. Paralelamente, se actualiza la formación básica de seguridad bajo el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, STCW, para incluir competencias obligatorias en la prevención, intervención y reporte de situaciones de acoso y agresión.

Durante 2026 también entran en vigor cambios relevantes en códigos técnicos como el Código Internacional de Seguridad para Buques que Utilizan Gases u Otros Combustibles de Bajo Punto de Inflamación, IGF, y el Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transportan Gases Licuados a Granel, IGC, que incorporan nuevos materiales aprobados para servicio criogénico, mayores exigencias de seguridad en operaciones de bunkering y, a partir de julio, la posibilidad de utilizar ciertos gases como combustible en buques gaseros bajo condiciones específicas. El Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, IMDG; el Código Internacional de Granos y el Código para el Programa de Inspección Reforzada de Graneleros y Petroleros, ESP, también registran actualizaciones en clasificación, documentación, procedimientos de carga y certificación de empresas de medición de espesores.

En el plano ambiental, el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, EU ETS, alcanza su fase final de aplicación al transporte marítimo, cubriendo la totalidad de las emisiones en itinerarios entre puertos de la UE y en puerto, y el 50% de las emisiones en rutas con terceros países. A ello se suma, desde julio, la ampliación del sistema británico de comercio de emisiones al sector marítimo. Desde marzo, además, el Ártico canadiense y el Mar de Noruega pasan a ser nuevas Áreas de Control de Emisiones, ECA, bajo el Anexo VI MARPOL.

Otros cambios incluyen nuevas normas de bunkering en los puertos de Róterdam y Amberes-Brujas, que exigen el uso de medidores de flujo másico certificados, y la entrada en vigor, en mayo de 2026, del Código Marítimo de China revisado, con ajustes en responsabilidad contractual y promoción del uso de documentos electrónicos.

Finalmente, a partir de septiembre se implementan aclaraciones al Código Técnico NOx sobre certificación y pruebas de motores tras modificaciones mayores, completando un calendario regulatorio que incrementa las obligaciones técnicas, operativas y administrativas para navieras, operadores y proveedores del sector marítimo.

