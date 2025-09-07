El sector de los buques graneleros atraviesa una etapa de transformación impulsada tanto por nuevas regulaciones internacionales como por el avance de la innovación tecnológica. Estos cambios no solo apuntan al cumplimiento normativo, sino también a una mejora en la seguridad, la eficiencia y la gestión operativa, señaló Morten Løvstad, vice president and business director para graneleros de DNV en una entrevista con Baltic Exchange.

Nuevos estándares de inspección y mantenimiento

Uno de los ajustes más relevantes proviene de la revisión del Código ESP (Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers), en vigor desde el 1 de julio de 2024. Las modificaciones, adoptadas por la OMI y la IACS, obligan a registrar cualquier condición de recubrimiento inferior a “bueno” y a realizar reexámenes anuales. En naves de más de 20 años y mayores a 150 metros de eslora, las inspecciones anuales de espacios de doble casco son ahora obligatorias si el estado de los recubrimientos es “deficiente”.

Según Løvstad, esta medida eleva los estándares de mantenimiento estructural y genera consecuencias comerciales, ya que las degradaciones pueden traducirse en más inspecciones, retrasos operativos y menor atractivo para el fletamento.

Cambios en equipos y operaciones

A partir de enero de 2026, entrará en vigor un nuevo capítulo de la Convención SOLAS (Capítulo II-1, Reglamento 3-13) que establece un control más estricto sobre los aparatos de izado. Bajo este esquema, la inspección y prueba de estos dispositivos pasa a ser responsabilidad directa de las sociedades de clasificación, dentro del régimen formal de seguridad de SOLAS, en reemplazo del modelo anterior de la OIT. La medida responde al aumento de accidentes relacionados con estos equipos e implica que los armadores deberán aplicar programas de mantenimiento estructurados, llevar registros detallados y garantizar la capacitación de las tripulaciones.

Ese mismo año se incorporará una enmienda al Código de Granos, que reconoce una práctica habitual en la carga: llenar parcialmente las bodegas en la zona de las escotillas con extremos no nivelados cuando se alcanza el calado máximo antes de ocupar toda la capacidad de la bodega. En los nuevos buques, esta condición deberá incluirse en los manuales de carga y en el software de cálculo, mientras que en las naves existentes la actualización será opcional, salvo que algún puerto la requiera.

Innovación tecnológica

La modernización regulatoria viene acompañada de desarrollos tecnológicos. El uso de técnicas de inspección remota (RITs), en particular drones para mediciones cercanas y de espesor por ultrasonido, está en expansión. DNV trabaja en proyectos que combinan inteligencia artificial para el reconocimiento de defectos, navegación autónoma de drones y gemelos digitales, lo que promete inspecciones más rápidas, precisas y menos intrusivas.

En paralelo, la demanda de transporte de cargas no convencionales como aspas de aerogeneradores y componentes industriales de gran tamaño ha aumentado. Esto ha favorecido a graneleros como los tipos Ultramax y Kamsarmax, con capacidad estructural y espacio en cubierta adecuados. Para responder a este mercado, las sociedades clasificadoras han introducido nuevas notaciones de clase para carga en cubierta, que contemplan refuerzos estructurales y requisitos de estabilidad intacta y en condiciones de daño, además de visibilidad en la navegación.

Un sector en adaptación

De acuerdo con Løvstad, el actual escenario combina exigencias regulatorias más estrictas y tecnologías emergentes que reconfiguran el diseño y la operación de los graneleros. Para los operadores, mantenerse actualizados en ambos frentes será decisivo para tomar decisiones estratégicas y mantener la competitividad en los próximos años.

Por MundoMaritimo