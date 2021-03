El sector marítimo mostró su preocupación por el aumento del número de tripulantes afectados por la crisis de cambio de tripulación debido a las restricciones de viaje impuestas por los gobiernos en respuesta a al Covid-19 y las nuevas variantes.

El último análisis colectivo del sector muestra que 200.000 tripulantes se ven actualmente afectados por la crisis de relevos, lo que supone una marcada reducción con respecto al punto álgido de la crisis, cuando 400.000 necesitaban ser repatriados.

Sin embargo, la reintroducción por parte de los gobiernos de un control fronterizo más estricto y de restricciones a los viajes debido a las nuevas variantes del Covid-19 dificulta el traslado de la tripulación desde y hacia los buques.

Hasta ahora, sólo 55 países y dos miembros asociados de la OMI han declarado a la gente de mar como trabajadores clave y "hay que seguir trabajando para garantizar que las tripulaciones no se conviertan una vez más en daños colaterales de la pandemia", formularon desde la cámara Marítima Internacional (ICS).

En un fallo histórico de diciembre de 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó que los gobiernos no han protegido los derechos de la gente de mar tal como se establece en el derecho internacional en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006. El organismo de la ONU pidió a los Estados que reconozcan a los marinos como trabajadores clave "sin demora".

También desde la ICS, indicaron que debe abordarse la preocupación por la prioridad de la vacunación de la gente de mar. Los pasaportes de vacunación que están considerando algunos Estados suponen un posible obstáculo para el cambio de tripulación, ya que es poco probable que los tripulantes de los países en desarrollo tengan la oportunidad de recibir las vacunas hasta julio, como muy pronto.

"La crisis los relevos de tripulación no está resuelta, pero ha llegado a una situación en la que es más manejable. Sin embargo, existe una gran preocupación por el aumento de las restricciones de viaje que están imponiendo los gobiernos en respuesta a las nuevas variantes. Los tripulantes deben ser designados como trabajadores clave. La crisis sigue su curso y no cejaremos en nuestros esfuerzos. Los gobiernos no podrán vacunar a sus ciudadanos sin la industria naviera o, lo que es más importante, sin nuestros marinos", dijo Guy Platten, Secretario General de la ICS.

"La cruda realidad es que sólo unos pocos países han tratado a los marinos con el respeto que merecen, designándoles un verdadero estatus de trabajadores clave. A menos que los gobiernos abandonen las posiciones proteccionistas en las que se encuentran desde hace más de 12 meses, y permitan a los tripulantes una verdadera libertad de movimiento y la prioridad de las vacunas, lamentablemente la situación podría descontrolarse de nuevo", dijo Stephen Cotton, Secretario General de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).

