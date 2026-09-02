La sucesión de tifones que ha afectado a China en las últimas semanas continúa generando disrupciones en algunos de los principales puertos de contenedores del país asiático. El paso del tifón Saudel, el 28 de agosto, volvió a interrumpir las operaciones en los puertos de Shanghái y Ningbo, agravando una congestión que ya se había acumulado tras el impacto de anteriores fenómenos meteorológicos.

El impacto del Saudel se suma a una sucesión de tifones que han afectado las operaciones portuarias en China en las últimas semanas, entre ellos Bavi, Noul, Dolphin y Narra. Según APL Logistics, esta secuencia ha provocado niveles sin precedentes de congestión portuaria a nivel global y ha agravado los retrasos de los buques, la congestión en terminales, los desequilibrios en la distribución de contenedores y las alteraciones de itinerarios en China y mercados vecinos.

De acuerdo con Linerlytica, tras el paso del tifón Saudel, los buques están enfrentando esperas de hasta 10 días para atracar en los puertos de Shanghai y Ningbo, los dos de mayor actividad del mundo. La consultora detalla además que la congestión portuaria global mantiene 3,92 millones de TEUs de capacidad de la flota inmovilizados, equivalente a alrededor del 11% del total global.

La congestión también se concentra fuertemente en el norte de Asia. De acuerdo con Linerlytica, esta región representa actualmente el 54% de la congestión portuaria mundial, con alrededor de 2,5 millones de TEUs correspondientes a buques que esperan para atracar.

Aunque Shanghái y Ningbo reanudaron sus operaciones tras el paso del tifón Saudel, APL Logistics advirtió que la acumulación de buques y los retrasos pendientes seguirían generando problemas de congestión y de confiabilidad de los itinerarios.

La situación también está afectando directamente itinerarios de los servicios de las líneas navieras. JOC informó que, tras el paso del Saudel, se han observado más casos de transbordo, carga roleada y omisiones de recaladas, mientras la elevada densidad de los patios comienza a constituir otro punto de estrangulamiento para las operaciones portuarias en el norte y este de Asia.

En Ningbo, Hapag-Lloyd reportó esperas de hasta “cinco días para los servicios Gemini” y de entre “tres y seis días para los servicios que no forman parte de esa red”, según JOC.

Presión sobre fletes y disponibilidad de buques

Las disrupciones también están repercutiendo en el mercado de transporte marítimo. Según The Loadstar, las tarifas de flete se mantienen firmes, especialmente en las rutas del Transpacífico, mientras el mercado Asia-Europa constituye una excepción, con tarifas que han descendido durante dos meses consecutivos debido a una menor demanda.

Al mismo tiempo, la menor disponibilidad de capacidad está manteniendo elevados los precios del mercado de fletamento. Las entregas de portacontenedores nuevos alcanzaron apenas 64.640 TEUs, su nivel más bajo en tres años. En este contexto, la disponibilidad de buques continúa siendo limitada.

La semana pasada se registraron 18 nuevos contratos de fletamento, en un mercado que continúa fortaleciéndose. Linerlytica señaló que muchos buques de más de 4.000 TEU habían sido contratados con meses de anticipación y que prácticamente no existe tonelaje disponible para entrega inmediata. “Muchos de los buques de mayor tamaño, por encima de los 4.000 TEUs, fueron contratados con meses de anticipación, por lo que no existe capacidad disponible de inmediato”, señaló la consultora.

“Los buques están cambiando de manos de manera circular, mientras las líneas navieras siguen buscando nuevos fletamentos para reemplazar la capacidad que concluye sus contratos”, añadió Linerlytica.

De esta manera, el impacto de los tifones sobre los puertos chinos está trascendiendo las interrupciones puntuales de las operaciones. La acumulación de buques, carga y equipos está afectando la programación de los servicios, reduciendo la confiabilidad de los itinerarios y manteniendo una parte significativa de la capacidad global de transporte de contenedores inmovilizada en los puntos de congestión.

Por MundoMaritimo