El granelero “Mayuree Naree” perteneciente al registro de buques de Tailandi, encalló en la costa de la isla iraní de Qeshm tras permanecer a la deriva durante varias semanas en el Estrecho de Ormuz;, luego de haber sido impactado por proyectiles iraníes a comienzos de marzo. El incidente se produce en medio de un escenario de alta tensión en esta vía estratégica, mientras continúan las labores para ubicar a tres tripulantes desaparecidos.
De acuerdo con el director ejecutivo de Precious Shipping Pcl, Khalid M. Hashim, la nave se encuentra actualmente “encallada en una isla iraní”, tras perder capacidad de navegación luego del ataque. La estatal iraní Press TV precisó que el buque quedó varado en la costa de Qeshm, una zona clave dentro del estrecho.
En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia informó que un equipo de rescate conjunto entre Omán e Irán logró acceder a la nave, iniciando la búsqueda de los tres tripulantes cuyo paradero aún es desconocido. Otros 20 tripulantes habían sido evacuados poco después del ataque del 11 de marzo, mientras la nave transitaba por una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético global.
El caso del “Mayuree Naree” refleja el creciente nivel de riesgo operativo en el Estrecho de Ormuz, donde los incidentes de seguridad han aumentado significativamente en las últimas semanas, afectando tanto la navegación comercial como la estabilidad de las cadenas logísticas internacionales.
Restricción de tránsitos
En este contexto, dos portacontenedores de gran envergadura vinculados a Cosco Shipping intentaron sin éxito abandonar el Golfo Pérsico a través del estrecho durante el viernes 27 de marzo, en un episodio que evidencia las crecientes restricciones al tránsito marítimo.
Se trata del “CSCL Indian Ocean” y el “CSCL Arctic Ocean”, buques de cerca de 19.000 TEUs de capacidad, que debieron realizar un giro en U cerca de las islas iraníes de Larak y Qeshm, tras aproximarse a la angosta salida del estrecho. Según datos de MarineTraffic y reportes recopilados por Bloomberg, ambas naves habían modificado su señalización para indicar propiedad y tripulación china, una práctica utilizada previamente para intentar garantizar un tránsito seguro.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró haber obligado a retroceder a portacontenedores de distintas nacionalidades, señalando además que se mantiene la prohibición de tránsito hacia y desde puertos de países considerados aliados de Estados Unidos e Israel, según Nour News.
Fuentes de la industria indican que actualmente solo se permite el paso a naves con carga destinada a Irán, como bienes de consumo, vehículos o productos farmacéuticos. En contraste, algunos graneleros han logrado cruzar en sentido hacia el país, tras permanecer semanas a la espera en el Golfo de Omán, descargando principalmente en Bandar Imam Khomeini.
El conflicto ha derivado en un cierre de facto del Estrecho de Ormuz, reduciendo el tráfico a niveles mínimos y presionando al alza los precios de la energía, al interrumpir flujos clave de crudo, gas natural y derivados. En este escenario, armadores han optado por mantener buques dentro del Golfo o evitar el ingreso a la zona, mientras Irán refuerza su control mediante acciones militares, advertencias y eventuales medidas como el cobro de peajes para el tránsito marítimo.
Por MundoMaritimo
Industria naviera muestra preocupación por posible represalia de Irán tras muerte del general Soleimani
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.