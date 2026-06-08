Más de cuatro años después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones geopolíticas continúan reconfigurando el comercio mundial de commodities y los patrones de transporte marítimo. Aunque el impacto inicial se concentró en los mercados energéticos, el comercio de granos y fertilizantes también ha experimentado una profunda transformación, con implicancias directas para Brasil y el mercado granelero.
De acuerdo con un análisis de BRS Dry Bulk, Rusia mantiene una posición clave en ambos segmentos, representando aproximadamente el 7% de las exportaciones mundiales de granos y el 15% de las de fertilizantes. Pese a las sanciones, los mayores costos operacionales y los riesgos de seguridad en el Mar Negro, los embarques marítimos rusos han mostrado una notable resiliencia.
En el mercado de granos, las exportaciones rusas registraron una fuerte recuperación durante los primeros meses de 2026, con un incremento cercano al 48% interanual tras la caída observada el año anterior por condiciones climáticas adversas. Según el reporte, “las exportaciones de granos rusos han permanecido elevadas desde el inicio del conflicto, respaldadas por una producción récord y precios competitivos”.
Sin embargo, las restricciones y presiones regulatorias impuestas por la Unión Europea han reducido la competitividad de los cargamentos rusos hacia destinos de larga distancia, favoreciendo una mayor concentración de exportaciones hacia el Mediterráneo. Esto ha fortalecido principalmente la demanda de buques Supramax y Handymax en rutas de menor recorrido.
Brasil gana espacio en el comercio mundial de granos
La reorganización de los flujos comerciales también ha abierto oportunidades para otros grandes exportadores agrícolas. BRS Dry Bulk destaca que proveedores alternativos como Estados Unidos y la Costa Este de Sudamérica (ECSA) han ampliado su participación global en el mercado para compensar las disrupciones y mayores costos asociados a las exportaciones desde el Mar Negro.
En este contexto, Brasil sobresale como uno de los principales beneficiados. El país exportó aproximadamente 155 millones de toneladas de granos durante 2025, consolidando su relevancia estratégica dentro de las cadenas globales de suministro.
El informe señala que “Brasil por sí solo exportó aproximadamente 155 millones de toneladas de granos durante 2025, reforzando el papel estratégico de la región en los flujos globales del comercio agrícola y respaldando la demanda de transporte dry bulk de larga distancia”.
Esta expansión de los embarques sudamericanos ha contribuido a sostener la demanda de tonelaje en rutas oceánicas de mayor recorrido, generando oportunidades para los armadores que operan en el Atlántico.
Fertilizantes: Brasil lidera las importaciones desde Rusia
Por otro lado, durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones marítimas rusas de fertilizantes alcanzaron aproximadamente 9 millones de toneladas, manteniéndose estables respecto al mismo período del año anterior.
Brasil se consolidó como el principal comprador de fertilizantes rusos, absorbiendo cerca del 33% de los embarques totales, por delante de India (14%) y Estados Unidos (12%).
BRS estima que las exportaciones rusas de fertilizantes podrían fortalecerse aún más debido a la disrupción que afecta al Medio Oriente y que han alterado las cadenas globales de suministro. Ante este escenario, los importadores buscarían diversificar sus fuentes de abastecimiento, favoreciendo a Rusia como proveedor alternativo.
La consultora destaca que “las exportaciones rusas de fertilizantes probablemente recibirán apoyo adicional en el corto plazo, reforzando la actividad comercial en el Mar Báltico y generando más oportunidades de empleo para los segmentos graneleros con grúas, particularmente en rutas hacia Sudamérica y Asia”.
Asimismo, el reporte indica que los flujos comerciales hacia la Costa Este de Sudamérica se han fortalecido de manera significativa durante 2026, impulsando la demanda de fertilizantes y contribuyendo a sostener los niveles de fletes para buques Handysize y Ultramax.
Pese a los riesgos persistentes en el Mar Negro, BRS concluye que Rusia seguirá desempeñando un papel fundamental en el abastecimiento mundial de granos y fertilizantes. En paralelo, América Latina, con Brasil como principal actor, continuará consolidando su relevancia tanto como proveedor agrícola global como destino estratégico para los fertilizantes rusos.
Por MundoMaritimo
Puerto de Santos en Brasil registra importante aumento de movilización de contenedores, soja y fertilizantes en octubre
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.