Más de cuatro años después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones geopolíticas continúan reconfigurando el comercio mundial de commodities y los patrones de transporte marítimo. Aunque el impacto inicial se concentró en los mercados energéticos, el comercio de granos y fertilizantes también ha experimentado una profunda transformación, con implicancias directas para Brasil y el mercado granelero.

De acuerdo con un análisis de BRS Dry Bulk, Rusia mantiene una posición clave en ambos segmentos, representando aproximadamente el 7% de las exportaciones mundiales de granos y el 15% de las de fertilizantes. Pese a las sanciones, los mayores costos operacionales y los riesgos de seguridad en el Mar Negro, los embarques marítimos rusos han mostrado una notable resiliencia.

En el mercado de granos, las exportaciones rusas registraron una fuerte recuperación durante los primeros meses de 2026, con un incremento cercano al 48% interanual tras la caída observada el año anterior por condiciones climáticas adversas. Según el reporte, “las exportaciones de granos rusos han permanecido elevadas desde el inicio del conflicto, respaldadas por una producción récord y precios competitivos”.

Sin embargo, las restricciones y presiones regulatorias impuestas por la Unión Europea han reducido la competitividad de los cargamentos rusos hacia destinos de larga distancia, favoreciendo una mayor concentración de exportaciones hacia el Mediterráneo. Esto ha fortalecido principalmente la demanda de buques Supramax y Handymax en rutas de menor recorrido.

Brasil gana espacio en el comercio mundial de granos

La reorganización de los flujos comerciales también ha abierto oportunidades para otros grandes exportadores agrícolas. BRS Dry Bulk destaca que proveedores alternativos como Estados Unidos y la Costa Este de Sudamérica (ECSA) han ampliado su participación global en el mercado para compensar las disrupciones y mayores costos asociados a las exportaciones desde el Mar Negro.

En este contexto, Brasil sobresale como uno de los principales beneficiados. El país exportó aproximadamente 155 millones de toneladas de granos durante 2025, consolidando su relevancia estratégica dentro de las cadenas globales de suministro.

El informe señala que “Brasil por sí solo exportó aproximadamente 155 millones de toneladas de granos durante 2025, reforzando el papel estratégico de la región en los flujos globales del comercio agrícola y respaldando la demanda de transporte dry bulk de larga distancia”.

Esta expansión de los embarques sudamericanos ha contribuido a sostener la demanda de tonelaje en rutas oceánicas de mayor recorrido, generando oportunidades para los armadores que operan en el Atlántico.

Fertilizantes: Brasil lidera las importaciones desde Rusia

Por otro lado, durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones marítimas rusas de fertilizantes alcanzaron aproximadamente 9 millones de toneladas, manteniéndose estables respecto al mismo período del año anterior.

Brasil se consolidó como el principal comprador de fertilizantes rusos, absorbiendo cerca del 33% de los embarques totales, por delante de India (14%) y Estados Unidos (12%).

BRS estima que las exportaciones rusas de fertilizantes podrían fortalecerse aún más debido a la disrupción que afecta al Medio Oriente y que han alterado las cadenas globales de suministro. Ante este escenario, los importadores buscarían diversificar sus fuentes de abastecimiento, favoreciendo a Rusia como proveedor alternativo.

La consultora destaca que “las exportaciones rusas de fertilizantes probablemente recibirán apoyo adicional en el corto plazo, reforzando la actividad comercial en el Mar Báltico y generando más oportunidades de empleo para los segmentos graneleros con grúas, particularmente en rutas hacia Sudamérica y Asia”.

Asimismo, el reporte indica que los flujos comerciales hacia la Costa Este de Sudamérica se han fortalecido de manera significativa durante 2026, impulsando la demanda de fertilizantes y contribuyendo a sostener los niveles de fletes para buques Handysize y Ultramax.

Pese a los riesgos persistentes en el Mar Negro, BRS concluye que Rusia seguirá desempeñando un papel fundamental en el abastecimiento mundial de granos y fertilizantes. En paralelo, América Latina, con Brasil como principal actor, continuará consolidando su relevancia tanto como proveedor agrícola global como destino estratégico para los fertilizantes rusos.

Por MundoMaritimo