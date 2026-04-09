El bloqueo del Estrecho de Ormuz —hasta antes de la frágil tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciada el 7 de abril— generó un impacto severo y multifacético en el mercado de buques petroleros VLCC (Very Large Crude Carriers) y en el comportamiento de los precios del crudo, evidenciando una dislocación sin precedentes en los flujos globales de energía.

De acuerdo con el análisis de AXSMarine, la interrupción del tránsito por esta vía estratégica provocó un shock de oferta inmediato. Los embarques totales de petróleo —incluyendo crudo, condensados y productos refinados— colapsaron un 76% en marzo respecto de febrero, cayendo desde 22,2 millones a 5,28 millones de barriles diarios. En tanto, las cargas específicas de crudo y condensados disminuyeron desde 16,6 millones a 4,3 millones de barriles diarios.

Este colapso no solo redujo los volúmenes exportados, sino que generó un efecto acumulativo sobre la flota VLCC. Gran parte de la carga que logró embarcarse quedó virtualmente atrapada. Según el informe, “de los aproximadamente 142,5 millones de barriles embarcados, unos 128 millones permanecen en tránsito o en almacenamiento flotante”, debido a la imposibilidad de que los VLCC atraviesen el estrecho y entreguen su carga.

Esta situación ha creado un exceso latente de demanda de transporte. AXSMarine advierte que “una vez que el estrecho reabra, incluso parcialmente, se producirá una ola simultánea de entregas y reposicionamiento de buques”, lo que el mercado de fletes deberá absorber en un corto período, aumentando la volatilidad.

Flujos se reorganizarían fuera del estrecho

En paralelo, la actividad que logró mantenerse en la zona estuvo dominada por flota sancionada. El 1 de abril, “los buques bajo sanciones occidentales representaron aproximadamente el 62% de los tránsitos”, reflejando el rol creciente de la denominada “flota en la sombra” en un contexto de restricciones operativas para armadores tradicionales.

Frente a este escenario, el mercado ha comenzado a adaptarse estructuralmente. Un hito relevante en ese sentido, fue la creación por parte del Baltic Exchange de una nueva ruta de referencia de emergencia para VLCC, denominada TD34, que conecta Mina al Fahal (Omán) con China. Según el análisis, esta decisión “reubica efectivamente el punto de referencia del mercado fuera del Estrecho de Ormuz”, ofreciendo una alternativa viable ante la imposibilidad de operar en rutas tradicionales del Golfo Pérsico.

Este ajuste institucional refleja que el mercado no percibe la disrupción como un evento pasajero. “El hecho de que el Baltic haya formalizado esta ruta subraya que el mercado se está adaptando a un escenario en que los flujos de crudo podrían reorganizarse fuera del Estrecho de Ormuz por un período prolongado”, indica el reporte.

Golfo de EE. UU. se afianza como soporte VLCC

En términos operativos, el impacto ha sido desigual entre regiones. Mientras el Medio Oriente y el Océano Índico han visto una concentración de interés en cargas desde el Golfo de Omán y Yanbu, el Atlántico —y particularmente el Golfo de Estados Unidos— se ha consolidado como el principal soporte del mercado VLCC. Allí, los volúmenes de exportación y condiciones comerciales han permitido sostener la demanda de tonelaje, fortaleciendo la posición negociadora de los armadores con buques posicionados en esa cuenca.

Precios del petróleo

La disrupción en Ormuz ha generado anomalías relevantes. Tradicionalmente, el Brent cotiza con prima sobre el WTI debido a su carácter global y su vinculación con el comercio marítimo. Sin embargo, esta relación se ha invertido temporalmente. El informe señala que “la severa disrupción de los flujos de crudo a través del Estrecho de Ormuz está en el centro de esta inversión”, ya que los compradores buscan barriles accesibles fuera de rutas afectadas.

En este contexto, el WTI ha ganado una prima de accesibilidad, al no depender de las rutas marítimas interrumpidas. A esto se suma una estructura de precios tensionada, en la que los contratos de entrega inmediata se negocian por sobre los de plazos más largos en ambos tipos crudos”, reflejo de la escasez de suministro en el corto plazo y la disposición de las refinerías —especialmente en Asia— a pagar más por entregas inmediatas.

Finalmente, AXSMarine subraya que la duración de la disrupción en Ormuz se ha convertido en la variable clave para el mercado. Mientras persista la incertidumbre, se mantendrá la fragmentación entre cuencas, el protagonismo del Golfo de Omán y la volatilidad en los fletes y precios del crudo.

“La acumulación de capacidad con carga y en lastre fuera de Ormuz generará una volatilidad significativa en el momento en que la situación cambie”, concluye el análisis, anticipando que las próximas semanas serán decisivas para definir la trayectoria del mercado en el segundo trimestre.

Por MundoMaritimo