Los niveles de agua de algunos sectores de la cuenca del Amazonas podrían situarse durante la temporada seca de 2026 en valores particularmente bajos, de acuerdo con las previsiones citadas por Gard. La situación podría afectar las condiciones de navegación en vías fluviales utilizadas por la ruta comercial del Arco Norte de Brasil, mediante restricciones de calado, reducción de las holguras bajo la quilla y eventuales interrupciones operacionales.
La temporada seca en la Amazonía se extiende habitualmente entre junio y noviembre, período en el que los niveles de los ríos disminuyen. Para 2026, las previsiones asociadas a posibles condiciones de El Niño han incrementado la atención sobre un eventual descenso por debajo de los promedios estacionales.
Cambios en canales y restricciones de calado
La reducción de la profundidad disponible disminuye el margen de seguridad entre el fondo de las naves y el lecho del río. Al mismo tiempo, el movimiento de sedimentos puede modificar la configuración de los canales y generar cambios en las zonas de menor profundidad.
“El desplazamiento de bancos de arena y canales navegables hace necesario contar con información actualizada sobre las condiciones del río y mantener coordinación con prácticos y operadores locales antes de ingresar al sistema fluvial”, apunta Gard, que ya había identificado a la región amazónica como un área expuesta a incidentes de varada en su análisis de 2021 sobre puntos críticos de incidentes de navegación.
Los datos de siniestros y reclamaciones de la entidad correspondientes al período 2021-2025 muestran que los casos registrados en la región fueron aproximadamente 35% superiores al promedio de los tres años anteriores.
Recomendaciones para las operaciones
Ante las condiciones previstas, Gard plantea una serie de medidas para la planificación y ejecución de los viajes por el Amazonas. Entre ellas se encuentra mantener coordinación permanente con agentes portuarios y operadores de terminales para verificar los límites de calado, actualizaciones batimétricas y disposiciones de las autoridades antes del ingreso a los ríos. También recomienda mantener vigilancia continua en el canal VHF 16.
Las naves deberán ajustarse a los parámetros más recientes de margen bajo la quilla (UKC) establecidos por la Capitanía de Puertos local, CFAOC.
Asimismo, se plantea verificar previamente el estado de las cartas náuticas y de los equipos de navegación. Entre los elementos mencionados se encuentran dos radares independientes operativos y dos anclas en condiciones de funcionamiento, que deberían ser revisados antes de las operaciones de atraque y zarpe de los puertos amazónicos.
El análisis también considera las condiciones de trabajo a bordo durante la temporada seca. En particular, recomienda mantener operativos los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, de acuerdo con las disposiciones laborales locales relacionadas con las condiciones térmicas.
Riesgos de seguridad y navegación
Las condiciones de la temporada seca también pueden coincidir con un incremento de incidentes de abordaje y robos armados en la región. Las naves y convoyes de barcazas, especialmente aquellos que movilizan productos derivados del petróleo, presentan una exposición señalada en el análisis.
A ello se suma la presencia de barcazas, naves fluviales, balsas mineras y canoas en las rutas de navegación. Algunas de estas unidades están construidas en madera y pueden presentar dificultades para su detección mediante los radares convencionales instalados a bordo.
Contratos y costos operacionales
Las restricciones de calado también pueden tener implicancias sobre la planificación comercial y contractual de los viajes. Gard recomienda revisar las cláusulas de los contratos de fletamento, contratos de transporte y acuerdos de servicios logísticos ante posibles limitaciones operacionales.
Entre los aspectos que requieren especial atención se encuentran las disposiciones sobre carga parcial, transbordo, desvíos, tiempos de espera, demoras, fuerza mayor y asignación de costos operacionales adicionales.
Por MundoMaritimo
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