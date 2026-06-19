El Gobierno de Argentina oficializó la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul N.V. y la compañía argentina Servimagnus S.A., que tendrá a su cargo las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema por un período de 25 años.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 36/2026, firmada por el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Miguel. El organismo señaló que la oferta presentada por el consorcio se ajustó a los requisitos establecidos en los pliegos y obtuvo la primera posición en el orden de mérito.

Según informó el Ministerio de Economía, el nuevo esquema contempla una reducción de 13,5% en los costos logísticos. Además, indicó que la firma del contrato está prevista dentro de un plazo máximo de 30 días.

La concesión se desarrollará bajo un régimen de obra pública por peaje, sin aval estatal y bajo riesgo empresario. El adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico y ejecutar las labores de dragado, redragado, balizamiento, señalización y mantenimiento de la vía, además de cumplir con la normativa ambiental y legal vigente. El plazo podrá extenderse por hasta cinco años adicionales.

De acuerdo con las estimaciones de la ANPYN, el consorcio realizará la mayor parte de las inversiones entre los años uno y siete, mientras que la recuperación de la inversión se produciría entre los años ocho y quince, con retornos previstos a partir del año dieciséis. La facturación anual promedio fue estimada en US$628,2 millones y el total proyectado para el período de concesión asciende a US$15.707 millones.

La planificación contempla varias etapas. La primera corresponde al mantenimiento de la profundidad actual y se extendería entre nueve meses y un año. Posteriormente, se prevé profundizar el Río de la Plata a 36 pies y distintos tramos del sistema Guazú-Bravo. Una tercera etapa considera llevar el tramo del Río Paraná hasta Timbúes a 40 pies y el Río de la Plata a 39 pies, con trabajos previstos entre dos y tres años y posterior mantenimiento hasta el término de la concesión.

La ANPYN proyectó un crecimiento acumulado del tránsito internacional de 38,1% durante los 25 años de concesión, mientras que el cabotaje aumentaría 28,2% y el movimiento al norte de Santa Fe crecería 52,4%.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) estimaron que cada pie adicional de profundidad permite incorporar unas 2.200 toneladas de carga por buque. Asimismo, calcularon que una profundización de hasta 38 pies podría reducir entre 9% y 11% la cantidad de embarcaciones necesarias, equivalente a entre 189 y 230 buques por año, con ahorros logísticos anuales estimados entre US$375 millones y US$456 millones.

Compleja oficialización

En la etapa final del proceso, la compañía Deme había manifestado observaciones sobre las condiciones de la licitación luego de que la ANPYN emitiera, el 4 de junio, un dictamen favorable al consorcio Jan De Nul-Servimagnus y desestimara la propuesta presentada por la compañía.

En una comunicación dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y firmada por Steven Bouckaert, representante de Deme NV, la compañía sostuvo que las condiciones del proceso no le habrían permitido presentar la tarifa más baja debido a la existencia de un piso tarifario. La firma indicó además que una propuesta presentada en una licitación anterior, cancelada en 2025, contemplaba un alcance mayor de servicios, incluyendo sistemas de vigilancia.

Por MundoMaritimo