“Sin café brasileño, no hay mercado estadounidense de café”. Con ese diagnóstico Bill Murray, presidente de la National Coffee Association (NCA) de Estados Unidos, resumió la dependencia del mercado norteamericano respecto del principal productor mundial del grano. Durante el Seminario Internacional del Café realizado en Santos, São Paulo, el representante de la asociación que agrupa a importadores y actores de la industria cafetera estadounidense advirtió que la ausencia del producto brasileño en las mezclas comercializadas en EE. UU. tendría efectos directos sobre los precios y el consumo, reporta Valor International.

“No podemos sobrevivir sin el café brasileño, su alta calidad y su precio competitivo”, afirmó Murray, quien se sumó a los esfuerzos de exportadores brasileños para revertir los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump.

El comercio bilateral comenzó a resentirse tras la aplicación, en julio de 2025, de un arancel adicional de 40% al café brasileño, medida que elevó los costos para los importadores estadounidenses y redujo las exportaciones hacia ese destino. Aunque en noviembre de ese mismo año el café fue incluido dentro de una lista de productos exentos del recargo, los embarques aún no logran recuperar los niveles previos.

Según datos del Consejo de Exportadores de Café de Brasil (CECAFÉ), Estados Unidos continuó siendo en abril de 2026 el principal destino de las exportaciones brasileñas de café. Sin embargo, los volúmenes embarcados cayeron 19,52% en comparación con igual mes del año anterior, pasando de 561.000 sacos a 451.506.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, Estados Unidos se ubicó como el segundo mayor comprador de café brasileño, detrás de Alemania. Los embarques hacia el mercado estadounidense descendieron 41,46%, desde 2,373 millones de sacos hasta 1.389 millones.

Pese a ello, Murray aseguró que existe espacio para una recuperación gradual del comercio. “Necesitamos café brasileño. Soy muy optimista de que efectivamente veremos más exportaciones”, sostuvo.

El café instantáneo también es afectado

La situación también impacta al segmento de café instantáneo, que continúa sujeto a tarifas pese a que el café verde, tostado, molido y descafeinado fue incorporado a las exenciones arancelarias. Organizaciones de Brasil y Estados Unidos mantienen gestiones para incluir el instantáneo dentro de los productos liberados. “Mucha gente en Estados Unidos consume café instantáneo y está preocupada por la situación económica. Si se vuelve más caro, será más difícil para los estadounidenses comprarlo”, explicó Murray. Añadió además que este producto constituye un insumo clave para la industria de bebidas listas para consumir.

El dirigente también alertó sobre el escenario de incertidumbre comercial que persiste en torno a la política arancelaria estadounidense. Aunque recordó que la primera ronda de aranceles impuesta durante la administración Trump fue considerada ilegal por la Corte Suprema de Estados Unidos, señaló que ello no elimina el riesgo de nuevas medidas. “Hemos visto la manera en que Trump utiliza los aranceles y lo hace de una forma muy poco ortodoxa. Esta no es una situación normal y no va a cambiar. Trump ve los aranceles como un arma”, afirmó.

Deterioro de exportaciones de café brasileño a EE.UU.

En paralelo, los datos de movimiento contenerizado recopilados por DataLiner reflejan el deterioro del flujo comercial entre ambos países. Entre enero de 2023 y el primer trimestre de 2026, las exportaciones brasileñas de café hacia Estados Unidos atravesaron dos etapas claramente diferenciadas.

En una primera fase, los embarques mostraron una expansión sostenida, pasando de niveles cercanos a 1.070 TEUs en mayo de 2023 a un promedio de 1.800 TEUs mensuales durante 2024. El punto más alto se registró en noviembre de 2024, con aproximadamente 2.400 TEUs.

No obstante, desde comienzos de 2025 comenzó un ciclo de contracción persistente. Tras iniciar ese año cerca de 2.090 TEUs, los volúmenes fueron descendiendo progresivamente, especialmente durante el segundo semestre, cuando los embarques cayeron del umbral de 1.000 TEUs.

La caída se profundizó a inicios de 2026. Entre febrero y marzo, las exportaciones contenerizadas de café promediaron apenas 680 TEUs mensuales, marcando mínimos históricos y evidenciando un severo ajuste respecto del dinamismo observado en el ciclo anterior.

Por MundoMaritimo