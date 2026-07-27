El fuerte incremento en los precios del combustible marítimo está llevando a un número creciente de líneas navieras a aplicar recargos de emergencia por búnker (Emergency Fuel Surcharge, EFS/EBS), trasladando parte del aumento de los costos operacionales a los propietarios de cargas en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y las interrupciones en el suministro energético.
De acuerdo con Journal of Commerce (JOC), el reciente repunte del precio del búnker ha impulsado una nueva ola de recargos extraordinarios, que se suman a los mecanismos tradicionales de ajuste por combustible (BAF). A diferencia de estos últimos, los nuevos recargos buscan cubrir costos excepcionales derivados de la escasez de combustible y de las dificultades para abastecer a los buques en determinadas regiones.
Implementación de recargos temporales
Entre las principales líneas navieras que ya implementaron estas medidas se encuentran Maersk y Hapag-Lloyd. Maersk informó que el recargo temporal responde al impacto que las disrupciones en Medio Oriente han tenido sobre la disponibilidad y el costo del combustible, indicando que alrededor del 20% del comercio mundial de combustibles transita por el Estrecho de Ormuz. La naviera precisó que el recargo será revisado periódicamente en función de la evolución del mercado.
Por su parte, Hapag-Lloyd introdujo un Emergency Fuel Surcharge (EFS) aplicable a todas sus rutas comerciales, argumentando que el fuerte aumento de los costos del búnker, provocado por la situación geopolítica, supera los mecanismos habituales de recuperación del costo del combustible. Posteriormente, la compañía amplió la medida incorporando recargos adicionales para operaciones terrestres y servicios prestados por terceros, como transporte ferroviario, camiones, barcazas y buques feeders.
Presión adicional a costos logísticos
Según analistas citados por JOC, los nuevos recargos representan una presión adicional sobre los costos logísticos globales en un momento en que las tarifas de flete ya muestran una tendencia alcista debido a la alta demanda estacional, las restricciones de capacidad y las alteraciones en las cadenas de suministro. Si la volatilidad del mercado energético persiste, otras líneas navieras podrían adoptar medidas similares durante las próximas semanas.
La combinación de mayores precios del búnker, desvíos operacionales y restricciones en el abastecimiento de combustible refuerza la incertidumbre para exportadores e importadores, quienes deberán considerar estos costos extraordinarios en la planificación de sus operaciones logísticas durante la segunda mitad del año.
Por MundoMaritimo
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