La incorporación de AGUNSA como accionista mayoritario de la Terminal Marítima del Grao (TMG), en España, quedó formalizada este lunes tras la firma que oficializó la adquisición del 60% de su capital. Desde la compañía destacaron que la operación representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento y diversificación del grupo, fortaleciendo su presencia en Europa mediante uno de los operadores especializados en la movilización de graneles sólidos y carga de proyecto más relevantes del Puerto de Castellón.

Como parte de la nueva estructura accionaria, Grupo Sicar se incorporó al proyecto con una participación del 20% del capital. La empresa, especializada en el transporte marítimo de graneles sólidos, aportará su experiencia operacional, conocimiento de los mercados internacionales y una amplia red de relaciones dentro de la industria marítima.

El principal objetivo de la operación es acompañar una nueva etapa de crecimiento de la terminal, aprovechando las capacidades internacionales, financieras y operativas de AGUNSA. En ese sentido, la CEO de AGUNSA en Europa, Mª Carmen Murillo, quien lideró las negociaciones y continuará encabezando el proyecto, afirmó que "TMG es exactamente el tipo de compañía con la que queremos crecer: un terminal sólido, bien gestionado, con un equipo excepcional, una posición estratégica en el Mediterráneo y un gran potencial de desarrollo".

Murillo añadió que "nuestro objetivo es acompañar al equipo actual en una nueva etapa de crecimiento, manteniendo la esencia de la compañía y aportando la capacidad internacional, financiera y operativa de AGUNSA para acelerar su expansión".

Uno de los pilares centrales de la operación será precisamente la continuidad del equipo que ha impulsado el desarrollo de TMG durante los últimos años. La permanencia de Jaime Veral como director general y de Antonio Gómez de la Torre como director comercial busca asegurar la continuidad del proyecto empresarial que ha mostrado una destacada capacidad de expansión y adaptación a las dinámicas del mercado permitido. El hecho de que ambos ejecutivos conserven además su participación accionarial refuerza su compromiso con el desarrollo futuro de la compañía.

Otro de los ejes del proyecto será la complementariedad entre los nuevos socios. Mientras Grupo Sicar contribuirá con su experiencia como armador especializado en el transporte de graneles sólidos y su conocimiento de los mercados marítimos internacionales y del comercio de materias primas, AGUNSA aportará su experiencia en la gestión de infraestructuras logísticas y portuarias, además de una red internacional de clientes, agentes y operadores presentes en Europa, América, África y Asia, fortaleciendo así la proyección global de TMG.

Expansión internacional de AGUNSA

La adquisición también se enmarca en la estrategia de crecimiento sostenido que AGUNSA ha venido desarrollando durante los últimos años. Además de fortalecer su presencia en el negocio portuario, el grupo continúa impulsando inversiones en sectores complementarios de la cadena de suministro, incluyendo la expansión de ESBO Logistics, el desarrollo de DIR Mensajería y DIR Fulfillment, junto con nuevas iniciativas en logística especializada, transporte y servicios de valor añadido para clientes industriales y comerciales.

Según explicó el gerente general de GEN, Felipe Arriagada, "este terminal consolida la expansión internacional de AGUNSA y Grupo GEN en el ámbito portuario. Queremos seguir creciendo en este tipo de terminales, aportando nuestra experiencia, nuestro know how y proyectando una forma de operar basada en la eficiencia, la seguridad y la excelencia operacional".

De acuerdo con la compañía, esta estrategia responde a la visión de consolidarse como un operador logístico integral, capaz de acompañar a sus clientes en todas las etapas de la cadena de suministro mediante una combinación de presencia internacional, conocimiento local y excelencia operativa.

Terminal Marítima del Grao

TMG cuenta con una ubicación estratégica dentro del Puerto de Castellón y dispone de una infraestructura especializada compuesta por 450 metros lineales de muelle y un calado de hasta 12 metros, lo que le permite operar simultáneamente hasta tres buques y atender una amplia variedad de cargas y tráficos especializados.

Para 2026, TMG proyecta movilizar cerca de 3,2 millones de toneladas de mercancías, principalmente graneles sólidos, segmento en el que se ha consolidado como uno de los operadores de referencia del arco mediterráneo español. Paralelamente, ha desarrollado una creciente actividad en carga de proyecto, especialmente asociada a las industrias de energías renovables y energía eólica, sectores que presentan importantes perspectivas de crecimiento.

Las instalaciones cuentan actualmente con tres grúas móviles portuarias de última generación y próximamente incorporarán una cuarta unidad para fortalecer su capacidad operativa y atender mayores volúmenes de carga con altos estándares de eficiencia y productividad. Asimismo, gracias a las inversiones ya ejecutadas y a las contempladas en su plan de desarrollo, la terminal posee una capacidad potencial de hasta 6 millones de toneladas anuales, posicionándose para acompañar el crecimiento industrial y logístico de su entorno, así como atraer nuevas cargas nacionales e internacionales.