Las cadenas de suministro enfrentan un escenario cada vez más marcado por la incertidumbre, producto de factores geopolíticos, cambios en los patrones del comercio internacional y disrupciones operacionales. En este contexto, las empresas han debido modificar la manera en que diseñan y gestionan sus operaciones logísticas, otorgando mayor relevancia a la información, la trazabilidad y la capacidad de respuesta.
Así lo plantea Diego Urenda, gerente Freight Forwarding Cono Sur de AGUNSA, quien explicó a MundoMaritimo que “la incertidumbre ha pasado a ser la regla general”, situación que ha obligado al sector a analizar permanentemente nuevas estrategias para ofrecer soluciones confiables a los clientes.
Para el ejecutivo el rol del operador logístico también ha evolucionado: “una parte importante de nuestro rol es el de asesorar a nuestros clientes y plantearles las distintas alternativas que tenemos disponibles”, sostiene. En ese sentido, afirma que las empresas demandan hoy información en tiempo real, mayor trazabilidad y soluciones orientadas a reducir costos y mejorar su competitividad. “Para los clientes la logística dejó de ser una función operativa y se ha transformado en un elemento estratégico”, subraya.
Integración y conocimiento local
La diversidad de mercados del Cono Sur representa un desafío adicional para construir soluciones regionales. Al respecto, Urenda reconoce que las necesidades de los clientes difieren entre países, pero destaca que AGUNSA cuenta con infraestructura en cada uno de ellos para ofrecer soluciones logísticas end to end, además de estrategias compartidas de gestión de proveedores y redes de agentes.
El objetivo, señala, es mantener estándares similares de servicio, privilegiando “la cercanía con el cliente, el servicio a la medida y finalmente la calidad”. De hecho, considera que contar con una red de oficinas propias constituye una ventaja, al aportar conocimiento local y mayor control sobre las operaciones.
La integración de servicios marítimos, portuarios, terrestres y aéreos responde precisamente a esta necesidad de contar con un único socio capaz de gestionar distintas etapas de la cadena. Según Urenda, esta tendencia se ha profundizado junto con la concentración de la industria logística y la integración de unidades de negocio que anteriormente se ofrecían por separado.
Añade que una de las grandes ventajas que ofrecen los freight forwarders a sus clientes es precisamente convertirse en un socio estratégico que pueda diseñar una solución integral y gestionar eficientemente cada etapa, generando ahorros de tiempo y costos. Sin embargo, las prioridades varían según la industria: mientras en sectores como la minería puede primar la urgencia y la excelencia del servicio, otros clientes ponen mayor énfasis en la reducción de costos, describe.
Capacidad de reacción ante disrupciones
La integración adquiere especial relevancia cuando una cadena enfrenta contingencias. Guerras, fenómenos naturales y otras disrupciones han puesto a prueba a la industria logística, obligándola a buscar alternativas con rapidez.
“Cuando ocurre una disrupción la velocidad de reacción es clave”, sostiene Urenda. En el caso de AGUNSA, la red propia de oficinas a nivel regional y global permite identificar rápidamente alternativas de rutas, cambios de puertos, opciones aéreas o terrestres y soluciones de almacenamiento, con el objetivo de minimizar el impacto sobre las operaciones de los clientes.
Esta capacidad, explica, es requerida por sectores como minería, energía, retail, manufactura y alimentos, aunque con necesidades diferentes. Las cargas sobredimensionadas plantean una elevada complejidad para minería y energía; el retail demanda velocidad, flexibilidad y visibilidad; mientras la industria alimenticia requiere altos estándares de cumplimiento de los tiempos de tránsito y trazabilidad.
En todos los casos, Urenda identifica exigencias transversales: “visibilidad, reducción de los riesgos asociados a los servicios, optimización de costos”, junto con la necesidad de asegurar la continuidad operacional.
Soluciones multimodales y nuevas tendencias
Como ejemplo de esta capacidad, Urenda menciona una operación de 12 contenedores con una pista de karting embarcados en Eslovenia con destino a San Antonio. Tras su arribo, la carga fue almacenada en un almacén extraportuario de AGUNSA y posteriormente trasladada por vía terrestre a Santiago para su entrega final.
A futuro, el ejecutivo anticipa una mayor relevancia de la capacidad de adaptación, cadenas de suministro flexibles y velocidad de respuesta. A ello se sumará, señala, “una creciente digitalización de los procesos logísticos y un uso intensivo de la inteligencia artificial”, herramientas que, según proyecta, permitirán mayor agilidad, eficiencia operacional y reducción de costos.
También prevé una creciente preocupación por la sostenibilidad y la seguridad. En este escenario, sostiene que el valor del freight forwarder radica en su capacidad de articular personas, proveedores, tecnología y experiencia.
En el caso de AGUNSA, concluye, la combinación de oficinas propias, infraestructura y una red global de agentes permite “tener un mejor control, visibilidad y capacidad de ejecución a lo largo de toda la cadena logística”.
Por MundoMaritimo
Lamaignere fortalece su especialización en servicios AOG para responder a operaciones logísticas críticas
El Transporte marítimo de graneles enfrenta a un 2025 marcado por normativas ambientales y la resiliencia de la demanda
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.