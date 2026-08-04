En industrias donde una interrupción operativa puede traducirse en importantes pérdidas económicas, la capacidad de movilizar componentes críticos en el menor tiempo posible se ha convertido en un elemento diferenciador para los operadores logísticos. Bajo ese escenario, Lamaignere ha consolidado una especialización en servicios Aircraft on Ground (AOG), orientada a atender envíos de carácter urgente.

Desde la dirección de Lamaignere explicaron que el desarrollo de este servicio respondió a la necesidad de apoyar a clientes cuyos procesos productivos no pueden detenerse. "Cada hora cuenta. Es importante disponer de los medios adecuados y mantenernos actualizados sobre las conexiones para entregar el material en el primer espacio disponible", señalaron.

La compañía sostiene que una operación AOG implica identificar desde el primer momento la alternativa de transporte más rápida una vez activado el servicio, con el objetivo de reducir al máximo los tiempos de entrega.

Tiempos de respuesta como principal indicador

De acuerdo con Lamaignere, la eficiencia de este tipo de operaciones se mide principalmente mediante los indicadores de desempeño (KPIs) establecidos por los clientes.

En ese sentido, indicaron que para envíos hacia terceros países es habitual que se exijan tiempos de tránsito de entre dos y tres días. No obstante, gracias a las sinergias desarrolladas dentro de su red logística, la compañía ha conseguido reducir significativamente esos plazos en determinados corredores.

"En muchas ocasiones las sinergias hacen que podamos entregar a India en aproximadamente 30 horas", destacaron desde la dirección de Lamaignere.

Coordinación internacional como factor clave

La empresa identifica la coordinación entre todos los actores involucrados en la operación como uno de los principales elementos para garantizar el éxito de un envío AOG.

Según explicaron, desde el momento en que se realiza una tentativa de reserva es posible estimar la fecha de llegada en función de las aerolíneas que operan el destino. A ello se suma la importancia de contar con oficinas propias o agentes de confianza que coordinen anticipadamente con consignatarios, agentes de aduana y clientes antes del arribo de la carga.

"Si a esto le sumas contar con 'casa' o un buen agente en destino que se asegure de que todas las partes estén en comunicación previo a la llegada, el éxito está asegurado", afirmaron.

Fortalecer la red de proveedores

Como parte de la evolución de este servicio, Lamaignere proyecta ampliar su red de proveedores especializados para seguir reforzando los estándares de calidad y confiabilidad de sus operaciones.

Desde la compañía señalaron que el objetivo es incrementar el número de proveedores cualificados, fortaleciendo así la cadena de valor y la capacidad de respuesta ante operaciones de alta urgencia, en un segmento donde la velocidad, la coordinación internacional y la disponibilidad de conexiones continúan siendo factores determinantes.

Por MundoMaritimo