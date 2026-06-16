Se constituyó formalmente la gobernanza del Acuerdo de Producción Limpia, APL marítimo - portuario de la Región de Los Lagos, en el sur de Chile, instancia encargada de acompañar, revisar y monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas y organizaciones participantes de esta agenda sectorial de sostenibilidad. Su rol será velar porque las metas, acciones y plazos definidos en el plan de trabajo se ejecuten de manera efectiva, con seguimiento periódico, coordinación interinstitucional y revisión de avances. De esta forma, el APL avanza desde la etapa de compromiso hacia una fase de implementación, control y mejora continua.
El Acuerdo de Producción Limpia es un instrumento voluntario de gestión público - privada que busca mejorar el desempeño ambiental, productivo y operativo de los sectores que lo suscriben. En el caso del APL marítimo - portuario, su propósito es instalar estándares comunes de sostenibilidad en una industria estratégica para la conectividad, la logística, el abastecimiento y el desarrollo económico del sur austral de Chile.
El plan de trabajo contempla acciones orientadas a la medición y reducción de la huella de carbono, eficiencia energética e hídrica, trazabilidad y gestión de residuos, educación ambiental, fortalecimiento de competencias laborales, vinculación territorial y mejora continua de las operaciones marítimo-portuarias. La gobernanza tendrá, en este contexto, la responsabilidad de observar el avance de estas líneas de acción, identificar brechas, facilitar la articulación entre actores y contribuir a que los compromisos se traduzcan en resultados verificables.
La instancia quedó integrada por Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Salud, Medio Ambiente y de Energía, Sernapesca, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Universidad de Los Lagos, SalmonChile, ONG Canales, Armada de Chile y AmiChile. La participación de estas instituciones permite reunir capacidades regulatorias, técnicas, ambientales, académicas y sectoriales, necesarias para dar soporte al proceso de implementación del acuerdo.
En tanto, las compañías y organizaciones adheridas al APL son Astilleros Calbuco, Astilleros Panitao, Compas Marine, Compañía Naviera Frasal, Empormontt, Fundación Chinquihue, Grupo Salmovac, Naviera Cruz del Sur, Naviera Lago Mar, Naviera La Península, Navimag, OXXEAN, Portuaria Cabo Froward, Terminales Marítimos de la Patagonia, Transmarko y el Sindicato de Pescadores Caleta Anáhuac.
Ecosistema marítimo-portuario
La composición del acuerdo refleja la diversidad del ecosistema marítimo -portuario regional, donde participan astilleros, navieras, terminales, servicios logísticos, entidades vinculadas con el desarrollo productivo, organizaciones pesqueras y actores con presencia directa en el borde costero. Esta amplitud permite abordar la sostenibilidad como una tarea compartida, asociada tanto al cumplimiento ambiental como a la eficiencia operacional, la responsabilidad territorial y la proyección de largo plazo del sector.
Con la constitución de su gobernanza, el APL marítimo - portuario consolida una estructura de trabajo orientada a dar continuidad, trazabilidad y seguimiento a los compromisos asumidos. La instancia permitirá revisar avances, coordinar acciones, levantar alertas tempranas y sostener una hoja de ruta común para que la sostenibilidad se integre de manera efectiva en la operación y desarrollo del sector marítimo-portuario del sur austral.
Manuel Bagnara, gerente general de Armasur valoró también que exista esta gobernanza: “la constitución de esta gobernanza es un hito relevante porque permite dar seguimiento concreto a los compromisos asumidos en el APL y asegurar que la sostenibilidad se traduzca en acciones verificables”.
Por su parte el Seremi de Energía de la Región de Los Lagos, Andrés Niklitschek, manifestó que “Desde la Seremi de Energía estamos complacidos de integrar este espacio de gobernanza. Queremos ser un aporte para fomentar las energías renovables, pero también para promover el uso deficiente de la energía en el rubro”, indicó.
Por MundoMaritimo
Se constituyó comité del Acuerdo de Producción Limpia del sector portuario de Arica
Impulsarán gestión de producción limpia en siete puertos de la región del Biobío
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
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Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
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