Con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad ambiental y la eficiencia productiva en uno de los sectores logísticos más estratégicos de Chile, se firmó el Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Estrategia de Economía Circular y Neutralidad Climática del Sector Marítimo-Portuario de la Región de Los Lagos”, una iniciativa impulsada por la Asociación Gremial de Armadores del Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral (ARMASUR) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo (ASCC).

El APL se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido del sector, que hoy moviliza más del 60% de la capacidad de carga, concentra el 90% de los puertos privados del país y abarca más del 80% de la producción de salmón de Chile. A través de este acuerdo, el sector busca modernizar sus operaciones mediante prácticas de economía circular, eficiencia energética, gestión hídrica, valorización de residuos y reducción progresiva de gases de efecto invernadero.

La directora ejecutiva de la ASCC, Ximena Ruz, valoró que “abordar la economía circular como un desafío sectorial es clave. Significa mirar más allá de la gestión individual de las empresas, para construir una visión compartida, colaborativa y transformadora. Este enfoque sitúa al sector marítimo-portuario a la vanguardia de las demandas sociales actuales: promueve la innovación tecnológica, genera nuevas oportunidades de empleo y refuerza la competitividad de las empresas a partir de la sostenibilidad”.

Por su parte, Héctor Henríquez, presidente de ARMASUR, sostuvo que “este acuerdo reafirma nuestro compromiso con una operación marítima y portuaria que evoluciona hacia la sostenibilidad. En ARMASUR, entendemos que el futuro del sector depende de innovar en eficiencia, cuidar el entorno costero y fortalecer la colaboración público-privada para avanzar en una economía verdaderamente circular”.

Metas y acciones

El APL establece ocho metas y 35 acciones concretas destinadas a reducir los impactos ambientales y sociales del sector marítimo-portuario. Entre ellas destacan la medición y disminución de la huella de carbono mediante eficiencia energética y mitigación progresiva de emisiones, así como la implementación de plataformas públicas como HuellaChile y Gestiona Energía MiPyme, consolidando un enfoque territorial, colaborativo y sostenible.

Asimismo, se impulsa un sistema integral de gestión y trazabilidad de residuos críticos —como plásticos, EPS, cabos y aceites— bajo un modelo de economía circular, junto al registro mensual de consumos energéticos e hídricos.

El Acuerdo fortalece la gobernanza sectorial mediante la articulación entre empresas, organismos públicos, academia y organizaciones territoriales, a través de iniciativas como la conformación de la Mesa Público-Privada de Economía Circular, planes de gestión energética, hídrica y de residuos, y programas de capacitación y educación ambiental.

Entidades participantes

El APL cuenta con la participación de los Ministerios de Energía, Medio Ambiente y Salud, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) representada por la Gobernación Marítima de Puerto Montt, la Universidad de Los Lagos, Salmón Chile, AMICHILE y la ONG Canales, entre otros actores.

Diagnóstico del sector

El clúster marítimo-portuario del sur austral, que abarca las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, es un eje logístico fundamental para la economía de Chile. Las empresas agrupadas en ARMASUR A.G. generan más de 7.000 empleos directos, operan más de 180 naves, realizan cerca de 400.000 zarpes y recaladas anuales y transportan a más de 7 millones de personas cada año. Los puertos asociados movilizan además 240.000 metros lineales de carga, 420.000 m³ de smolt, 970.000 toneladas de alimento para peces y 140.000 toneladas de otras cargas anualmente.

Este sector estratégico enfrenta desafíos ambientales y climáticos crecientes, considerando que el transporte marítimo representa el 25% de las emisiones de CO₂ provenientes de combustibles fósiles en América Latina. A ello se suman amenazas como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos y los impactos en la biodiversidad marina, que ponen en riesgo la operación y la infraestructura portuaria en el sur del país.

