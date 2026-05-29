La actualización de la normativa para cargas peligrosas, los desafíos asociados a la seguridad en recintos portuarios y el rol preventivo de los Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) fueron parte de los temas abordados durante el seminario “Seguridad Portuaria: Nuevos desafíos en seguridad laboral”, realizado en el Museo Naval de Valparaíso y organizado por Contraporchi. En la actividad, en la que estuvo presente MundoMaritimo, destacaron las exposiciones del jefe del Departamento de Prevención de Riesgos de DIRSOMAR, Boris Abarza, y el presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) de Muellaje y operador de grúa pórtico en Terminal Pacífico Sur (TPS Valparaíso), Juan Carlos Rojas.

Normativa y cargas peligrosas

Boris Abarza, realizó un repaso a la normativa marítimo-portuaria vinculada a la movilización de cargas peligrosas, cargas específicas y procesos de fumigación en recintos portuarios.

En materia de cargas peligrosas, detalló que el Decreto Supremo N° 618 establece medidas de seguridad para la manipulación de explosivos y cargas peligrosas en recintos portuarios. A ello se suma la Resolución N°96, que actualiza y modifica el reglamento de manipulación y almacenamiento de cargas peligrosas en puertos, además de la normativa exclusiva de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR).

Dentro de las regulaciones específicas destacó la Circular Marítima O-32/013 de 2019, que establece procedimientos de seguridad para el transporte marítimo, manipulación y mantenimiento temporal de nitrato de amonio en recintos portuarios. “Chile moviliza mucho nitrato de amonio. Pero afortunadamente no ha pasado ningún incidente porque, de acuerdo con las inspecciones que hemos realizado con la autoridad marítima local, los puertos y empresas cumplen con todas las medidas de seguridad”, señaló.

En relación con las cargas fumigadas, mencionó la Circular Marítima O-31/017 de 2022, sobre utilización segura de plaguicidas en naves, además de la Circular Marítima 0-31/021 de 2017, que establece disposiciones de seguridad para la apertura de unidades de transporte en instalaciones portuarias.

Abarza también recordó que el Decreto N°71 del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgado en 2005, incorporó oficialmente al ordenamiento jurídico chileno el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) y las enmiendas al Convenio SOLAS de 1974.

Decreto 618: un desafío pendiente

Por otro lado, Abarza indicó que actualmente se trabaja en una nueva circular marítima enfocada en regular los planes de emergencia asociados a actividades riesgosas tanto en recintos portuarios como en el ámbito marítimo. En esa línea señaló que “la normativa que tenemos actualmente cumple y satisface con todos los requerimientos de seguridad que tenemos en el ámbito portuario”. No obstante, advirtió que “uno de los principales desafíos es la actualización del Decreto 618, proceso en el que actualmente trabaja DIRECTEMAR y que esperan concretar hacia fines de año”.

Añadió que “ese será un hito para nosotros porque actualizará un decreto que norma la seguridad en la operación de todos los tipos de cargas peligrosas que se manipulan en los puertos. Además, implicará actualizar nuestra normativa de seguridad a nivel de circular marítima, al disponer y aterrizar medidas a nivel de autoridades marítimas locales y capitanías de puerto”, concluyó.

Gestión preventiva

Por su parte, Juan Carlos Rojas expuso sobre la articulación entre el comité paritario y la empresa en materia de seguridad operacional. En el ámbito del control operativo y en terreno, destacó acciones como la revisión técnica de máquinas, equipos e infraestructura; coordinación y apoyo con gestión de activos; control de aplicación de procedimientos de trabajo seguro MSS; renovación de señaléticas y gráficas en zonas operativas; y gestión de riesgos críticos portuarios. Asimismo, indicó que se realiza la identificación y verificación de controles críticos 4A+C asociados a eventos de alto potencial.

Respecto a la gestión de sustancias peligrosas y emergencias, señaló que habitualmente se efectúan revisiones de bodegas de sustancias y residuos peligrosos, junto con la aplicación de check list con personal HSE de turno. También destacó las labores de control de incendios y las capacitaciones prácticas para el uso de extintores dirigidas al personal operativo, además de revisiones trimestrales de extintores en equipos móviles de la zona operativa.

En relación con los protocolos de rescate, explicó que existe un plan de coordinación con Bomberos para enfrentar emergencias que involucren rescates en altura.

Rojas destacó la importancia de la relación entre el comité y la empresa en la participación e investigación de incidentes, así como la reportabilidad directa hacia la gerencia general y de operaciones. A ello se suma la participación permanente en las charlas de seguridad de inicio de turno.

“Todo esto permite fortalecer la cultura preventiva dentro de la operación portuaria, generando una comunicación más directa entre trabajadores y empresa. La participación activa y el trabajo coordinado son claves para anticipar riesgos y mejorar continuamente las condiciones de seguridad”, concluyó.

Por MundoMaritimo