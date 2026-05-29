La actualización de la normativa para cargas peligrosas, los desafíos asociados a la seguridad en recintos portuarios y el rol preventivo de los Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) fueron parte de los temas abordados durante el seminario “Seguridad Portuaria: Nuevos desafíos en seguridad laboral”, realizado en el Museo Naval de Valparaíso y organizado por Contraporchi. En la actividad, en la que estuvo presente MundoMaritimo, destacaron las exposiciones del jefe del Departamento de Prevención de Riesgos de DIRSOMAR, Boris Abarza, y el presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) de Muellaje y operador de grúa pórtico en Terminal Pacífico Sur (TPS Valparaíso), Juan Carlos Rojas.
Normativa y cargas peligrosas
Boris Abarza, realizó un repaso a la normativa marítimo-portuaria vinculada a la movilización de cargas peligrosas, cargas específicas y procesos de fumigación en recintos portuarios.
En materia de cargas peligrosas, detalló que el Decreto Supremo N° 618 establece medidas de seguridad para la manipulación de explosivos y cargas peligrosas en recintos portuarios. A ello se suma la Resolución N°96, que actualiza y modifica el reglamento de manipulación y almacenamiento de cargas peligrosas en puertos, además de la normativa exclusiva de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR).
Dentro de las regulaciones específicas destacó la Circular Marítima O-32/013 de 2019, que establece procedimientos de seguridad para el transporte marítimo, manipulación y mantenimiento temporal de nitrato de amonio en recintos portuarios. “Chile moviliza mucho nitrato de amonio. Pero afortunadamente no ha pasado ningún incidente porque, de acuerdo con las inspecciones que hemos realizado con la autoridad marítima local, los puertos y empresas cumplen con todas las medidas de seguridad”, señaló.
En relación con las cargas fumigadas, mencionó la Circular Marítima O-31/017 de 2022, sobre utilización segura de plaguicidas en naves, además de la Circular Marítima 0-31/021 de 2017, que establece disposiciones de seguridad para la apertura de unidades de transporte en instalaciones portuarias.
Abarza también recordó que el Decreto N°71 del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgado en 2005, incorporó oficialmente al ordenamiento jurídico chileno el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) y las enmiendas al Convenio SOLAS de 1974.
Decreto 618: un desafío pendiente
Por otro lado, Abarza indicó que actualmente se trabaja en una nueva circular marítima enfocada en regular los planes de emergencia asociados a actividades riesgosas tanto en recintos portuarios como en el ámbito marítimo. En esa línea señaló que “la normativa que tenemos actualmente cumple y satisface con todos los requerimientos de seguridad que tenemos en el ámbito portuario”. No obstante, advirtió que “uno de los principales desafíos es la actualización del Decreto 618, proceso en el que actualmente trabaja DIRECTEMAR y que esperan concretar hacia fines de año”.
Añadió que “ese será un hito para nosotros porque actualizará un decreto que norma la seguridad en la operación de todos los tipos de cargas peligrosas que se manipulan en los puertos. Además, implicará actualizar nuestra normativa de seguridad a nivel de circular marítima, al disponer y aterrizar medidas a nivel de autoridades marítimas locales y capitanías de puerto”, concluyó.
Gestión preventiva
Por su parte, Juan Carlos Rojas expuso sobre la articulación entre el comité paritario y la empresa en materia de seguridad operacional. En el ámbito del control operativo y en terreno, destacó acciones como la revisión técnica de máquinas, equipos e infraestructura; coordinación y apoyo con gestión de activos; control de aplicación de procedimientos de trabajo seguro MSS; renovación de señaléticas y gráficas en zonas operativas; y gestión de riesgos críticos portuarios. Asimismo, indicó que se realiza la identificación y verificación de controles críticos 4A+C asociados a eventos de alto potencial.
Respecto a la gestión de sustancias peligrosas y emergencias, señaló que habitualmente se efectúan revisiones de bodegas de sustancias y residuos peligrosos, junto con la aplicación de check list con personal HSE de turno. También destacó las labores de control de incendios y las capacitaciones prácticas para el uso de extintores dirigidas al personal operativo, además de revisiones trimestrales de extintores en equipos móviles de la zona operativa.
En relación con los protocolos de rescate, explicó que existe un plan de coordinación con Bomberos para enfrentar emergencias que involucren rescates en altura.
Rojas destacó la importancia de la relación entre el comité y la empresa en la participación e investigación de incidentes, así como la reportabilidad directa hacia la gerencia general y de operaciones. A ello se suma la participación permanente en las charlas de seguridad de inicio de turno.
“Todo esto permite fortalecer la cultura preventiva dentro de la operación portuaria, generando una comunicación más directa entre trabajadores y empresa. La participación activa y el trabajo coordinado son claves para anticipar riesgos y mejorar continuamente las condiciones de seguridad”, concluyó.
Por MundoMaritimo
3718 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.