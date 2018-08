Especialistas internacionales animarán el debate portuario en la 107ª Convención de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) que, por primera vez, se lleva a cabo en Sudamérica con Valparaíso como puerto base. Tres jornadas de discusión tendrán como temas centrales los efectos de la economía mundial sobre la industria marítima, las consolidaciones y alianzas y su impacto sobre los puertos, la ciberseguridad, el desarrollo de la fuerza laboral portuaria y la sustentabilidad en el sector.

Los de 700 asistentes podrán escuchar y dialogar con Patrick Verhoeven, director General de Política y Estrategia de la International Association of Ports and Harbors y el especialista de la CEPAL, Ricardo Sánchez, quienes darán su visión sobre la economía actual. En este panel, que será dirigido por el ex Presidente de AAPA, Armando Duarte-Peláez, los expertos abordarán la estrategia de los puertos y el sector marítimo para enfrentar los cambios en el sistema económico mundial.

Consolidación naviera

El primer día de plenario, las fusiones y la nueva configuración de la industria naviera serán abordadas por sus protagonistas, ya que el panel -que será moderado por Rodolfo Sabonge, Consultor Asociado de Talasonómica- tendrá a representantes de las dos principales navieras del mundo.

La conversación tendrá como protagonistas a Maximiliano Alcorta, gerente regional de Operaciones para la Costa Oeste de Sudamérica de MSC y Lars Oestergaard Nielsen, presidente de América Latina y el Caribe de Maersk Line. En el debate también estarán representados los generadores de carga con la participación de Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (ASOEX) y los puertos con la mirada de Cathie J. Vick, jefa de Asuntos Públicos del Puerto de Virginia.

Ciberseguridad

Además, los panelistas analizarán los últimos eventos de vulneración a la seguridad informática en el ámbito marítimo-portuario y abordarán cuáles son las mejores estrategias y buenas prácticas para, no solo prevenir, sino también recuperarse de un ataque cibernético. Participarán del diálogo Lidia Muñoz, directora de Transportes para Panamá de Indra; Miguel Juan, socio de S2 Grupo y Molly Campbell, directora de Puertos de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

El 9 de octubre, primer día de debate, cierra con dos presentaciones magistrales. Peter de Langen, consultor Principal de Ports & Logistic Advisory y profesor en Copenhagen Business School, se referirá al “Ecosistema de Innovación” como un factor clave para la competitividad portuaria, mientras que la ministra de Transportes de Chile, Gloria Hutt, clausurará la jornada con una ponencia en la que detallará los alcances de la política nacional portuaria.

Ciudad-Puerto y relaciones laborales

El segundo día de discusiones arrancará con 90 minutos dedicados a las estrategias de desarrollo portuario, la vinculación con la comunidad y la sostenibilidad de la industria. Los expositores serán Sean Strawbridge, CEO del Puerto de Corpus Christi, Carlos Urriola, vicepresidente Ejecutivo de Manzanillo International Terminal, S.A. de Panamá; Juan Kuryla, director de PortMiami, Estados Unidos y Gonzalo Mórtola, presidente de la AGP-Puerto de Buenos Aires, Argentina, quinees expondrán sobre las mejores prácticas de desarrollo portuario sostenible, bajo la moderación de Philippe Matthis, director general adjunto del Puerto de Bruselas y Presidente de la AIVP

La jornada continuará con las consideraciones ambientales en la gestión portuaria. El panel será liderado por Giaovanni Benedetti, director de Marketing y Ventas de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y contará con la participación de Héctor Bautista, director General de la Administración Portuaria Integral de Ensenada de México; Alberto Díaz, presidente de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay y Gonzalo Davagnino, gerente general de Empresa Portuaria Valparaíso.

Por último, bajo la conducción de Jim Quinn, presidente y CEO de Port Saint John de Canadá, los panelistas conversarán respecto de los procesos de capacitación y adaptabilidad que requieren los trabajadores portuarios en una industria en la que los cambios se han acelerado exponencialmente.

En este debate estarán presentes Noel Hacegaba, director comercial y director ejecutivo de Operaciones Comerciales del Puerto de Long Beach y presidente de la Junta de Desarrollo Profesional de AAPA – EE. UU.; Stephanie L. Bowman, comisionado del Puerto de Seattle; Miguel Garín-Alemany, director de Desarrollo Internacional de la Fundación Valenciaport; y Cecilia Alcocer Recabal, gerente de Capital Humano de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile.

Por MundoMarítimo