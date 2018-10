Alrededor de las 19 horas del lunes 9 de octubre se desarrolló en las instalaciones del Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP) la ceremonia de apertura y recepción de bienvenida de la 107ª Convención Anual de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA). Encabezaron la ceremonia Raúl Celis, presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), anfitriona del evento; Kurt J. Nagle presidente y CEO de AAPA; Steven Cernak, CEO de Port Everglades y la participación especial de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Gloria Hutt.

Cabe destacar que en la Convención participan directivos, ejecutivos y representantes de 34 países, de 73 autoridades portuarias y de más de 150 empresas del sector, a los que acompañan los 10 puertos del Estado de Chile, quienes pudieron apreciar tras los discursos inaugurales un espectáculo teatral y musical que retrató la importancia del mar y del puerto en la vida y cultura de Valparaíso.

Tras el acto inaugural la ministra de Transportes, Gloria Hutt, destacó que “por primera vez este encuentro de las autoridades portuarias americanas se hace en Latinoamérica. Así que es un privilegio acoger a todas las personas que están acá con una experiencia notable en la gestión portuaria y tenemos mucho que aprender de ellos”.

En ese sentido la ministra explicó que esto último es de la mayor trascendencia ya que cada vez el comercio internacional y especialmente el tránsito de mercaderías a través de puertos es más importante para el desarrollo de Chile, lo que involucra una serie de desafíos: “Tenemos que asegurarnos que lo hacemos bien, que tenemos las tecnologías adecuadas, que convivimos bien con las ciudades, que tenemos las personas especializadas, que innovamos los suficiente, que tenemos buen control de los mercados y que es suficientemente competitiva la gestión portuaria”.

Por su parte el presidente de (EPV) detalló que los asistentes al evento “van a concurrir a intercambiar experiencias en una de las convenciones más importantes del mundo”. Destacó que estas convenciones tienen sentido “porque los problemas de los puertos en general son similares y lo que se trata es aprender unos de otros, las experiencias que han tenido y así lograr un mejor rendimiento en un mundo tan cambiante y la industria portuaria tiene que adaptarse a los cambios”.

Por otro lado, se refirió a lo que el puerto de Valparaíso tiene para mostrar a los visitantes de que reúne la Convención: “Es uno de los puertos más eficientes del mundo en el sentido que es capaz de movilizar una gran cantidad de carga – cerca de 11 millones de toneladas- en un espacio pequeño de poco más de 15 hectáreas. Eso lo pueden hacer muy pocos puertos del mundo y desde luego se ha reconocido a Valparaíso como uno de los cinco puertos más eficiente en la movilización de carga por contenedores”.

En tanto Gonzalo Davagnino, gerente general de EPV sostuvo que “uno de los números importantes del evento es que cerca del 65% de los miembros de las delegaciones que han venido son latinoamericanos y su objetivo principal por lo que me han señalado es poder conocer el modelo de gestión de Valparaíso que ha sido reconocido en todos los lugares del mundo. Eso a mí me tiene tremendamente contento como gerente general y me siento tremendamente orgulloso de saber que viene gente a conocernos a aprender de nosotros a conocer el modelo logístico, el modelo de gestión y eso sin duda nos deja en un pie muy importante”.

Entre las actividades de la Convención durante el día lunes se contó la reunión del Comité Ejecutivo de AAPA, la reunión de la Delegación Latinoamericana de AAPA y una visita técnica al puerto de Valparaíso. En la jornada de hoy destaca el inicio de las conferencias donde se tratarán aspectos como la panorámica económica mundial, la consolidación de la industria naviera, la aplicación de nuevas tecnologías y una conferencia magistral a cargo de la ministra de Transportes de Chile, Gloria Hutt.

Por MundoMarítimo