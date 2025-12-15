Con la presencia de clientes, autoridades portuarias y colaboradores de distintos países, ZPMC Latin America celebró su décimo aniversario en la región, destacando una década marcada por la expansión regional, la incorporación de nuevas tecnologías y la consolidación de relaciones estratégicas con los principales operadores portuarios del continente.

El evento, realizado la noche del 11 de diciembre en el Hotel Grand Sheraton Panama, contó con la presencia de destacados actores de la industria portuaria, entre ellos: representantes de Panama Ports Company (PPC), SSA Marine MIT y Colon Container Terminal (CCT), quienes reconocieron el impacto de ZPMC en la modernización de la infraestructura portuaria de Panamá y de la región.

MundoMaritimo, presente en la ocasión, tuvo la oportunidad de conversar con Zhirui Dong, subdirector general de ZPMC Latin America, para quien la celebración representa mucho más que una reunión de tipo comercial. “No es solo un décimo aniversario; es un verdadero hito. Este evento simboliza la relación creciente entre China y Panamá, entre nuestras culturas y nuestras personas. Esperamos que en las próximas décadas podamos fortalecer aún más esta cooperación”, afirmó.

El ejecutivo destacó que el objetivo de la compañía a largo plazo es permanecer y seguir creciendo en la región. “Esperamos utilizar nuestra tecnología y servicios para servir a Panamá y Latinoamérica, y crecer junto a esta tierra.”, enfatizó.

Clientes destacan confiabilidad, tecnología y acompañamiento técnico

Uno de los puntos más valorados por los principales operadores portuarios es la capacidad de ZPMC de evolucionar conforme a las necesidades del mercado. Damián González, gerente del departamento de grúas de SSA Marine MIT, resaltó que la relación con la compañía china se ha construido a lo largo de dos décadas de trabajo directo.

“He visto cómo ZPMC ha crecido y mejorado escuchando al cliente. Siguen nuestras sugerencias y desarrollan mejores equipos, lo que nos permite operar con grúas de calidad mundial”, señaló González, quien recalcó además la comodidad de participar por primera vez en un evento diseñado especialmente para clientes de la región.

Percepción similar comparte Jairo Jurado, gerente de ingeniería del Puerto de Balboa, quien ha trabajado por más de veinte años con equipos ZPMC. “Conocemos muy bien la marca y tenemos una excelente experiencia con sus grúas STS. Son equipos confiables, con tecnología de punta y capacidades que aumentan la eficiencia operativa”, indicó.

Reconocimiento al talento

Durante la ceremonia, ZPMC Latin America reconoció la lealtad de sus principales clientes y colaboradores, destacando el rol del talento humano en el posicionamiento regional de la compañía . Deniece Newton, gerente de ventas y logística de repuestos, subrayó que este crecimiento ha sido posible gracias al acompañamiento continuo de los puertos y al compromiso del equipo técnico local y regional.

“Me siento muy orgullosa. Han sido 10 años de dedicación, con personal que tiene hasta 8 o 9 años con nosotros. También reconocimos a nuestros clientes más leales: Panama Ports Company, SSA Marine y PSA Panamá, que han confiado en nuestras tecnologías durante más de una década”, señaló.

Newton recalcó además que ZPMC no solo ha generado empleos en Panamá, sino que ha impulsado oportunidades de capacitación internacional. “Contamos con personal panameño trabajando en Jamaica, México, Perú y Chile. Muchos han viajado incluso a nuestra casa matriz en Shanghái, un puerto completamente automatizado, lo que les brinda un nivel de formación invaluable”.

Una década que marca tendencia en la región

En diez años, ZPMC Latin America se ha consolidado como socio estratégico de los principales actores de la industria logística regional, aportando soluciones de infraestructura que hoy sostienen gran parte de la movilización de carga del hemisferio. Su presencia ha sido clave en la renovación de flotas de grúas STS, RTG y equipos especializados que han permitido a los puertos panameños mantener competitividad frente a la demanda global.

La visión a futuro se mantiene clara: profundizar la integración con el ecosistema marítimo–portuario latinoamericano, promover el uso de tecnologías avanzadas y fortalecer las capacidades técnicas locales mediante programas de formación continua.

Como expresó Dong Zhirui, “este hito marca el inicio de una nueva etapa. Queremos seguir creciendo con Latinoamérica y aportar soluciones que eleven el estándar de la industria durante las próximas décadas”.

Por MundoMaritimo