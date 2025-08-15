El Canal de Panamá cumple 111 años de operaciones, desde su inauguración en 1914, con el histórico tránsito del vapor “Ancón” que por primera vez conectó los océanos Pacífico y Atlántico. Con motivo de esta conmemoración la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), destaca en un comunicado que la vía “ha sido motor del desarrollo económico y social de Panamá y un transformador del comercio marítimo mundial”.

Señala además que, en los últimos 25 años, bajo la administración panameña, la vía interoceánica ha aportado US$28.266 millones en pagos directos al Tesoro Nacional, además de US$15.000 millones en inversiones para proyectos de capital, mantenimiento operativo y gestión de cuencas hidrográficas.

“En 25 años bajo administración panameña, el canal ha duplicado su capacidad, ampliado sus esclusas y reforzado su seguridad. Ha pasado de ser un paso estratégico a un modelo de eficiencia, transparencia y compromiso técnico. Cada dólar generado se reinvierte para asegurar que esta arteria continúe latiendo al servicio del mundo, mientras que cualquier excedente se destina al desarrollo social de Panamá”, afirma el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales.

Compromiso ambiental y sostenibilidad

Desde la ACP destacan que la vía interoceánica mantiene una sólida estrategia de sostenibilidad con un fuerte enfoque en la descarbonización y la adaptación al cambio climático. En línea con el objetivo de la Organización Marítima Internacional, se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Entre las acciones clave en este sentido figuran metas específicas de reducción de emisiones y la adquisición de 10 remolcadores con sistemas de propulsión híbrida, de los cuales los primer dos fueron bautizados hoy: “Isla Barro Colorado” e “Isla Bastimentos”, que reducen significativamente las emisiones, mejoran la eficiencia energética y disminuyen el ruido submarino, en beneficio de la vida marina.

La ACP destaca además su aporte ambiental, ya que los motores eléctricos con que están dotados permiten un considerable ahorro de combustible y prolongan los intervalos de mantenimiento, lo que incrementa la eficiencia operativa.

Impacto social y avances del proyecto Lago Río Indio

La ACP pone en relieve, además, que la gestión sostenible de la cuenca de la vía ha beneficiado a miles de personas mediante programas socioambientales como titulación de tierras, reforestación, agroindustria y educación ambiental.

En este marco, explica que el proyecto para crear un lago en la cuenca del Río Indio, actualmente en desarrollo, busca mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y conservar su entorno. “Su objetivo es garantizar la seguridad hídrica para más de dos millones de panameños que dependen de los lagos del Canal, recurso vital para más de la mitad de la población y sectores productivos como agricultura, industria, educación, salud y comercio”.

Según la entidad el proyecto avanza con un enfoque integral que incorpora planes de desarrollo sostenible para las comunidades de la cuenca y salvaguardas ambientales alineadas con las mejores prácticas internacionales, equilibrando el desarrollo de infraestructura con la preservación ecológica y el respeto a los derechos de las familias afectadas.

Proyectos estratégicos

Con una visión orientada al desarrollo nacional y regional, la ACP añade que está impulsando cuatro iniciativas estratégicas: un corredor energético, nuevas terminales portuarias, un corredor logístico y el reforzamiento del sistema hídrico. “Estos proyectos buscan generar valor a largo plazo, fomentar la innovación y consolidar a Panamá como un centro clave para el comercio y la conectividad global”.

“En su 111 aniversario, el Canal de Panamá reafirma su papel como motor de desarrollo sostenible, comprometido con Panamá, su gente y el comercio mundial”, concluye la ACP.

Por MundoMaritimo