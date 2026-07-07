El proceso de adquisición de ZIM por parte de Hapag-Lloyd enfrenta un escenario de mayor incertidumbre luego de que altos funcionarios del gobierno de Israel manifestaran públicamente su oposición a la operación por consideraciones de seguridad nacional. En respuesta, la línea naviera israelí confirmó que el proceso continúa conforme a lo establecido en el acuerdo de fusión anunciado previamente y en coordinación con las autoridades competentes.
ZIM informó en una declaración que "continúa actuando de conformidad con el acuerdo y en colaboración permanente con las autoridades estatales pertinentes como parte del proceso de revisión regulatoria", sin entregar mayores antecedentes sobre el estado de las evaluaciones o un eventual calendario para la aprobación de la transacción.
El comunicado mantiene la postura de la compañía de seguir adelante con el proceso, aunque también recuerda que el cierre de la operación permanece sujeto al cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas la aprobación de los accionistas y de las autoridades regulatorias correspondientes.
“Factores en contra”
La línea naviera advirtió además que existen factores que podrían impedir la materialización de la fusión, incluyendo la posibilidad de que "las partes no logren satisfacer cualquiera de las condiciones para el cierre de la operación", que se produzcan retrasos regulatorios o que el acuerdo finalmente no se concrete dentro del plazo previsto.
Según informó Investing, las acciones de ZIM cayeron 6,8% en la Bolsa de Nueva York después de que los altos representantes del gobierno israelí expresaran su rechazo a la operación.
De acuerdo con el reporte, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó durante una reunión de gabinete que la transacción "no está en la agenda", luego de que el viceministro Almog Cohen planteara inquietudes sobre las implicancias estratégicas de la venta.
Cohen sostuvo que la estructura accionaria de Hapag-Lloyd, que incluye inversionistas de Qatar y Arabia Saudita, podría representar riesgos para los intereses nacionales de Israel.
A estas objeciones se sumó el Ministerio de Defensa israelí, que manifestó que, "en su forma actual", la operación no ofrece salvaguardas suficientes para proteger los intereses de seguridad del país.
Además, funcionarios del Ministerio de Defensa estimaron que la transacción, en su forma actual, no ofrece salvaguardas suficientes para proteger los intereses de seguridad de Israel. Esa evaluación fue respaldada por el ministro de Defensa, Israel Katz, quien recordó que el Estado conserva una "acción de oro" (golden share) en ZIM, mecanismo que le otorga facultades especiales para intervenir si fuese necesario.
Hasta ahora, no ha habido una respuesta oficial de la oficina del primer ministro respecto del futuro del acuerdo tras estas declaraciones. No obstante, la combinación de las objeciones políticas y de seguridad añade un nuevo elemento de incertidumbre a una operación que ya dependía de un complejo proceso de revisión regulatoria.
En su declaración, ZIM reiteró además que existen múltiples riesgos asociados a la transacción, entre ellos posibles procedimientos judiciales, costos adicionales, dificultades para capturar los beneficios esperados de la fusión, impactos en las relaciones comerciales y eventuales problemas para retener personal durante el proceso de integración.
Con este escenario, el futuro de la operación dependerá no solo del avance de las revisiones regulatorias, sino también de la posición que finalmente adopte el gobierno israelí respecto de una transacción que ha pasado a ser objeto de debate al más alto nivel político del país.
Por MundoMaritimo
Directivos de ZIM se desprenden de acciones por un valor menor al ofertado por Hapag-Lloyd
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