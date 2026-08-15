YPF presentó ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el proyecto Argentina LNG, iniciativa que contempla una inversión acumulada estimada en US$51.000 millones para desarrollar una cadena integrada de producción, transporte, procesamiento y exportación de gas natural licuado (GNL) proveniente de Vaca Muerta.
La propuesta considera la construcción de infraestructura en las provincias de Neuquén y Río Negro, además de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) que se instalarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías. Ambas unidades tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas por año (MTPA).
De acuerdo con YPF, el proyecto podría generar ingresos por exportaciones cercanos a US$10.000 millones anuales durante un período de dos décadas. El inicio de las operaciones está previsto para 2031.
Infraestructura para el suministro de gas
El desarrollo contempla un gasoducto de 527 kilómetros entre Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, y Sierra Grande, en Río Negro. La infraestructura tendrá un diámetro de 48 pulgadas y una capacidad proyectada de aproximadamente 100 millones de metros cúbicos diarios.
A este sistema se sumarán un poliducto para el transporte de líquidos asociados al gas y plantas de procesamiento ubicadas en Neuquén. La cadena proyectada considera además infraestructura dedicada, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG.
YPF estima que hasta 2031 se desembolsarán cerca de US$29.000 millones. De ese monto, aproximadamente US$24.000 millones corresponderán a infraestructura estratégica, incluidos complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y las unidades de licuefacción. Otros US$5.000 millones estarán destinados al desarrollo del upstream —exploración y producción—y a la perforación de los pozos que abastecerán las instalaciones de GNL.
El proyecto prevé financiar una parte de la inversión mediante un esquema de project finance en los mercados internacionales, respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores con calificación investment grade. YPF señaló que una primera etapa de este financiamiento, estructurada con JP Morgan, recibió ofertas de 47 bancos por un monto equivalente a 2,4 veces los recursos requeridos.
El gas destinado a Argentina LNG será producido en los bloques Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II. Estos activos fueron adquiridos por YPF y Pluspetrol y posteriormente redistribuidos mediante un intercambio de activos que estableció participaciones de 36% para YPF y 32% para cada uno de los socios internacionales.
La operación de estas áreas quedó a cargo de Upco ARLNG I S.A.U., sociedad creada específicamente para el proyecto.
Por MundoMaritimo
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