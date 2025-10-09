América Latina se ha convertido en el nuevo motor de crecimiento para X-Press Feeders, que amplía su ventaja frente a Unifeeder y consolida su posición como el mayor operador feeder independiente del mundo. Según Alphaliner, la línea naviera basada en Singapur “ha expandido su flota operada en un 13% o 22.500 TEUs desde septiembre de 2024”, superando con holgura el aumento del 8% registrado por la flota mundial en el mismo período.

El crecimiento se ha apoyado especialmente en el dinamismo de los servicios regionales latinoamericanos. “En América Latina, X-Press creció un 53% o 9.200 TEUs comparado con septiembre de 2024”, precisa el informe, destacando que la naviera “lanzó cinco nuevos servicios regionales en apenas un año, principalmente en Centroamérica”. Este salto llevó su capacidad operada en la región a 26.800 TEUs distribuidos en 19 buques, una cifra cinco veces superior a la de su competidor Unifeeder.

Aunque Unifeeder también amplió su presencia en la región, el avance fue más modesto. “Unifeeder ha incrementado su presencia en América Latina en un 61% o 2.000 TEUs, hasta 5.400 TEUs de capacidad desplegada (cuatro buques)”, indica Alphaliner. Sin embargo, la diferencia de escala entre ambos es aún considerable, confirmando el liderazgo de X-Press Feeders en el emergente mercado feeder.

La expansión en la región fue uno de los factores decisivos para que X-Press lograra una tasa de crecimiento superior a la de su principal rival. En paralelo, el operador fortaleció su posición en el Medio Oriente y Subcontinente Indio (ME/ISC), donde su capacidad se incrementó un 8% (8.700 TEUs). Esta región continúa siendo el principal pilar de ambas líneas navieras: “X-Press Feeders dedica el 58% (113.600 TEUss) de su capacidad total a esta zona, mientras Unifeeder emplea el 51% o unos 78.000 TEUs”, detalla Alphaliner.

Por contraste, Europa sigue siendo el territorio natural de Unifeeder, que mantiene allí su mayor despliegue operativo. El operador basado en Aarhus, Dinamarca, “dedica el 42% (65.000 TEUs) de su capacidad global en Europa, a través de 61 buques”, una huella “aproximadamente un 69% mayor en capacidad que la de X-Press”, que opera 38.500 TEUs mediante 37 naves. En el Mediterráneo, su filial Unimed Feeder Services (UFS) ha sido clave para ese crecimiento, con “diez nuevos servicios añadidos en los últimos doce meses, principalmente en el Este del Mediterráneo y el Mar Negro”, apunta Alphaliner.

Ambas líneas navieras experimentaron, no obstante, una desaceleración frente al fuerte impulso de 2023. “El aumento fue predominantemente impulsado por la crisis del Mar Rojo, que obligó a la mayoría de líneas navieras a evitar el Canal de Suez y depender más de operadores feeder externos”, explica la consultora.

La carrera por la nueva capacidad

En cuanto al libro de órdenes, X-Press Feeders —a través de su matriz Sea Consortium— dispone de una orden de construcción cercana a 100.000 TEUs, incluidos cinco buques de 11.000 TEUs que serán entregados entre 2027 y 2028, ya comprometidos con Cosco Shipping Lines. El operador mantiene una estructura de flota más integrada, con 44% de buques propios, lo que refuerza su control operativo frente a los vaivenes del mercado de fletes.

Unifeeder, en cambio, sigue un modelo “asset-light”, apoyado exclusivamente en el mercado de fletamento. “La línea naviera ha cuadruplicado sus buques fletados en solo un año, al contratar 12 buques nuevos por 60.000 TEUs”, destaca Alphaliner. Entre ellas se incluyen seis buques de propulsión GNL de 8.800 TEUs, con entrega prevista entre 2027 y 2028.

Excluyendo los buques de gran tamaño ya comprometidos con Cosco, Unifeeder cuenta hoy con un libro de órdenes mayor que el de X-Press Fedders (45.000 TEUs), lo que podría “reducir la brecha entre ambos operadores, siempre que la estructura de flota y de órdenes se mantenga sin cambios”, advierte el análisis.

Por MundoMaritimo