América Latina se ha convertido en el nuevo motor de crecimiento para X-Press Feeders, que amplía su ventaja frente a Unifeeder y consolida su posición como el mayor operador feeder independiente del mundo. Según Alphaliner, la línea naviera basada en Singapur “ha expandido su flota operada en un 13% o 22.500 TEUs desde septiembre de 2024”, superando con holgura el aumento del 8% registrado por la flota mundial en el mismo período.
El crecimiento se ha apoyado especialmente en el dinamismo de los servicios regionales latinoamericanos. “En América Latina, X-Press creció un 53% o 9.200 TEUs comparado con septiembre de 2024”, precisa el informe, destacando que la naviera “lanzó cinco nuevos servicios regionales en apenas un año, principalmente en Centroamérica”. Este salto llevó su capacidad operada en la región a 26.800 TEUs distribuidos en 19 buques, una cifra cinco veces superior a la de su competidor Unifeeder.
Aunque Unifeeder también amplió su presencia en la región, el avance fue más modesto. “Unifeeder ha incrementado su presencia en América Latina en un 61% o 2.000 TEUs, hasta 5.400 TEUs de capacidad desplegada (cuatro buques)”, indica Alphaliner. Sin embargo, la diferencia de escala entre ambos es aún considerable, confirmando el liderazgo de X-Press Feeders en el emergente mercado feeder.
La expansión en la región fue uno de los factores decisivos para que X-Press lograra una tasa de crecimiento superior a la de su principal rival. En paralelo, el operador fortaleció su posición en el Medio Oriente y Subcontinente Indio (ME/ISC), donde su capacidad se incrementó un 8% (8.700 TEUs). Esta región continúa siendo el principal pilar de ambas líneas navieras: “X-Press Feeders dedica el 58% (113.600 TEUss) de su capacidad total a esta zona, mientras Unifeeder emplea el 51% o unos 78.000 TEUs”, detalla Alphaliner.
Por contraste, Europa sigue siendo el territorio natural de Unifeeder, que mantiene allí su mayor despliegue operativo. El operador basado en Aarhus, Dinamarca, “dedica el 42% (65.000 TEUs) de su capacidad global en Europa, a través de 61 buques”, una huella “aproximadamente un 69% mayor en capacidad que la de X-Press”, que opera 38.500 TEUs mediante 37 naves. En el Mediterráneo, su filial Unimed Feeder Services (UFS) ha sido clave para ese crecimiento, con “diez nuevos servicios añadidos en los últimos doce meses, principalmente en el Este del Mediterráneo y el Mar Negro”, apunta Alphaliner.
Ambas líneas navieras experimentaron, no obstante, una desaceleración frente al fuerte impulso de 2023. “El aumento fue predominantemente impulsado por la crisis del Mar Rojo, que obligó a la mayoría de líneas navieras a evitar el Canal de Suez y depender más de operadores feeder externos”, explica la consultora.
La carrera por la nueva capacidad
En cuanto al libro de órdenes, X-Press Feeders —a través de su matriz Sea Consortium— dispone de una orden de construcción cercana a 100.000 TEUs, incluidos cinco buques de 11.000 TEUs que serán entregados entre 2027 y 2028, ya comprometidos con Cosco Shipping Lines. El operador mantiene una estructura de flota más integrada, con 44% de buques propios, lo que refuerza su control operativo frente a los vaivenes del mercado de fletes.
Unifeeder, en cambio, sigue un modelo “asset-light”, apoyado exclusivamente en el mercado de fletamento. “La línea naviera ha cuadruplicado sus buques fletados en solo un año, al contratar 12 buques nuevos por 60.000 TEUs”, destaca Alphaliner. Entre ellas se incluyen seis buques de propulsión GNL de 8.800 TEUs, con entrega prevista entre 2027 y 2028.
Excluyendo los buques de gran tamaño ya comprometidos con Cosco, Unifeeder cuenta hoy con un libro de órdenes mayor que el de X-Press Fedders (45.000 TEUs), lo que podría “reducir la brecha entre ambos operadores, siempre que la estructura de flota y de órdenes se mantenga sin cambios”, advierte el análisis.
Por MundoMaritimo
X-Press Feeders y Cosco Shipping firman acuerdo para explorar oportunidades de servicios feeder en América Latina
X-Press Feeders recupera el primer puesto como principal operador en su segmento
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.