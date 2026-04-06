World Survey Services S.A. (WSS) obtuvo la Resolución del Servicio Nacional de Aduanas que la acredita como Organismo de Inspección OI 423 bajo la norma NCh-ISO 17020:2012, vigente hasta 2030 para el área de combustibles y otros tipos de graneles líquidos (aceites y amoniaco) en operaciones de sector marítimo y de transporte dentro de Chile.
La certificación implica que la autoridad reconoce oficialmente a WSS - División Inspección como entidad técnica autorizada para asistir al Servicio Nacional de Aduanas en procesos de control aduanero, particularmente en la determinación de cantidades de graneles líquidos. Asimismo, la compañía queda habilitada para actuar como organismo independiente que realiza inspecciones técnicas, cumpliendo con requisitos de competencia técnica, imparcialidad e independencia, junto con procedimientos validados y personal calificado bajo estándares internacionales.
Desde la compañía destacan que “la certificación tiene una vigencia de 5 años (2025-2030), renovable”, período en el cual quedan sujetos a fiscalización y a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas, lo que exige mantener de forma permanente los requisitos técnicos y regulatorios.
Estándares y trazabilidad
En cuanto a la implementación de la norma, el Jefe de División Inspección, Ruddy Riquelme señala que, dicha certificación asegura la calidad mediante “procedimientos operacionales basados en estándares internacionales (API, ISO), inspectores calificados y con capacitación continua, uso de instrumentos calibrados y supervisión técnica de los informes antes de su emisión”.
A ello se suma un robusto sistema de trazabilidad, que incluye registros detallados de inspección, identificación de muestras y sellos de seguridad, control de equipos utilizados y archivo de documentación técnica y reportes que permiten reconstruir cada inspección realizada. “En terreno, WSS aplica transparencia e imparcialidad al actuar como organismo independiente”, indican desde la compañía, destacando la presencia de representantes de las partes involucradas, procedimientos claros para la emisión de informes y manejo de información. Además de reportes técnicos basados exclusivamente en los resultados obtenidos durante la inspección.
El proceso para alcanzar esta acreditación implicó importantes desafíos. Entre ellos, WSS destaca la necesidad de “adaptar y estandarizar sus procedimientos técnicos, especialmente en medición y muestreo de combustibles y graneles líquidos, así como fortalecer la capacitación del personal, asegurar la calibración de equipos y establecer sistemas de gestión documental que garanticen trazabilidad y transparencia”, puntualizan.
Alcance operativo
Bajo esta resolución, WSS podrá realizar inspecciones orientadas a la determinación de cantidades de combustibles y graneles líquidos en operaciones marítimas y terrestres, incluyendo mediciones en estanques, verificación de volúmenes transferidos, toma de muestras, determinación de densidad y control durante procesos de carga o descarga.
Estas labores, subrayan, “garantizan procedimientos estandarizados, trazabilidad de las mediciones y control de calidad en todo el proceso”. En este contexto, el valor agregado de la compañía radica en su independencia, la aplicación de metodologías internacionales y su experiencia operativa, lo que permite “entregar resultados confiables, transparentes y técnicamente respaldados”.
La certificación también tiene un impacto directo en la gestión de riesgos. Según explican, operar bajo la norma NCh-ISO 17020:2012 permite “garantizar mediciones confiables y trazables, contribuyendo a reducir riesgos operacionales, ambientales y comerciales mediante la detección de desviaciones en cantidades, condiciones del producto o procesos de transferencia”.
Esto refuerza la confianza entre actores clave como terminales, importadores, navieras y autoridades, asegurando operaciones bajo altos estándares técnicos y de control.
Proyección internacional
Para los importadores y exportadores, contar con una empresa autorizada por Aduanas resulta clave: “Garantiza que las inspecciones se realizan bajo estándares técnicos reconocidos y con respaldo de la autoridad, lo que asegura exactitud en la determinación de cantidades y condiciones, además de prevenir controversias”, señala WSS.
En este escenario, el capital humano cumple un rol central. El Jefe de División Inspección, Ruddy Riquelme enfatiza que “el personal que realiza inspecciones debe ser técnicamente competente y estar en constante actualización”, lo que se materializa en programas de capacitación continua, evaluaciones y entrenamiento en estándares internacionales.
De cara al futuro, la compañía apunta a consolidar su posicionamiento como organismo de inspección confiable, ampliando su cobertura de servicios, fortaleciendo capacidades técnicas e incorporando nuevas metodologías. El objetivo es “seguir posicionándose como una empresa chilena con estándares internacionales”, con presencia competitiva tanto en el mercado local como en operaciones vinculadas al comercio global.
Finalmente, WSS subraya que “la transparencia y la excelencia técnica son los pilares que sostienen cada una de nuestras inspecciones bajo la resolución OI 423”, destacando además la importancia de mantener una comunicación constante con la industria y los actores del comercio exterior.
Para saber cómo WSS implementa los más altos estándares de la norma NCh-ISO 17020:2012 en cada puerto y terminal, visita su sitio web y su Instagram.
Por MundoMaritimo
WSS Chile obtiene acreditación ISO 17020:2012 hasta 2030 para inspección de combustibles y graneles líquidos
WSS Chile S.A.: "Un servicio de inspección ágil, oportuno y centrado en el cliente"
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