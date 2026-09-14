El World Shipping Council (WSC) llamó a los gobiernos a abordar un vacío existente en las normas internacionales sobre cargas peligrosas que permite que contenedores con miles de baterías de litio sean transportados sin que las líneas navieras sean informadas adecuadamente sobre el riesgo asociado.

La organización planteó la preocupación ante el rápido crecimiento del transporte de baterías y la persistencia de incendios de carga a bordo. Según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA), el despliegue mundial de baterías de ion-litio durante 2025 fue seis veces superior al registrado en 2020, mientras que la demanda podría duplicarse hacia 2030.

WSC también citó estadísticas de Allianz, según las cuales se registra un incendio en un portacontenedores aproximadamente cada 17 días.

Exención bajo revisión

El foco de la preocupación se encuentra en la Disposición Especial 188 (SP188) del Código Marítimo Internacional de Cargas Peligrosas (IMDG Code).

Esta disposición permite que baterías de menor capacidad queden exentas de determinados requisitos siempre que cumplan condiciones específicas de ensayo, embalaje y capacidad. Sin embargo, actualmente no existe un límite respecto de la cantidad de baterías exentas que pueden consolidarse dentro de un mismo contenedor.

De acuerdo con WSC, un contenedor con alrededor de 4.200 computadores portátiles podría acumular aproximadamente 416 kWh de energía almacenada, volumen comparable con la capacidad energética de tres o cuatro vehículos eléctricos, sin requerir necesariamente documentación como carga peligrosa ni señalización especial del contenedor.

“Actualmente, un contenedor puede estar cargado con miles de baterías de litio y aun así transportarse sin ser declarado como carga peligrosa”, señaló Joe Kramek, presidente y CEO de World Shipping Council.

Agregó que “la exención SP188 fue concebida para simplificar el transporte de dispositivos individuales con baterías pequeñas, no para hacer invisibles cargas completas de contenedores”.

Riesgo para buques, puertos y tripulaciones

WSC recalcó que las baterías son transportadas diariamente de manera segura cuando están correctamente declaradas y los riesgos asociados son gestionados adecuadamente. El problema, indicó la organización, surge cuando líneas navieras, tripulaciones, terminales portuarios y equipos de respuesta a emergencias desconocen que el riesgo se encuentra presente.

Sin esta información, los operadores no pueden evaluar adecuadamente el nivel de riesgo, determinar una estiba apropiada, separar el contenedor de otras cargas o preparar una estrategia de respuesta ante una eventual emergencia.

“Sabemos lo que puede ocurrir cuando los peligros son invisibles. Baterías transportadas bajo esta exención han provocado graves incendios en contenedores, poniendo en riesgo a personas, puertos, buques y al medio marino”, sostuvo Kramek.

Propuesta será analizada por la OMI

WSC, junto con cinco gobiernos y diversas organizaciones de la industria, presentó una propuesta ante la Organización Marítima Internacional (OMI) destinada a revisar estas disposiciones. Entre las alternativas planteadas se encuentra establecer un umbral máximo a nivel de contenedor, sobre el cual los embarques de baterías deban ser declarados como cargas peligrosas y eventualmente identificados mediante la señalización correspondiente.

“Las normas actuales no están funcionando como se esperaba. A medida que continúan creciendo los embarques de baterías, necesitamos una mejor solución que permita identificar estas cargas y gestionar adecuadamente sus riesgos”, señaló el presidente de WSC.

La propuesta será analizada durante la reunión del Subcomité de Transporte de Cargas y Contenedores (CCC) de la OMI, que se realizará en Londres entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026.

Por MundoMaritimo