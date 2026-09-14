El World Shipping Council (WSC) llamó a los gobiernos a abordar un vacío existente en las normas internacionales sobre cargas peligrosas que permite que contenedores con miles de baterías de litio sean transportados sin que las líneas navieras sean informadas adecuadamente sobre el riesgo asociado.
La organización planteó la preocupación ante el rápido crecimiento del transporte de baterías y la persistencia de incendios de carga a bordo. Según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA), el despliegue mundial de baterías de ion-litio durante 2025 fue seis veces superior al registrado en 2020, mientras que la demanda podría duplicarse hacia 2030.
WSC también citó estadísticas de Allianz, según las cuales se registra un incendio en un portacontenedores aproximadamente cada 17 días.
Exención bajo revisión
El foco de la preocupación se encuentra en la Disposición Especial 188 (SP188) del Código Marítimo Internacional de Cargas Peligrosas (IMDG Code).
Esta disposición permite que baterías de menor capacidad queden exentas de determinados requisitos siempre que cumplan condiciones específicas de ensayo, embalaje y capacidad. Sin embargo, actualmente no existe un límite respecto de la cantidad de baterías exentas que pueden consolidarse dentro de un mismo contenedor.
De acuerdo con WSC, un contenedor con alrededor de 4.200 computadores portátiles podría acumular aproximadamente 416 kWh de energía almacenada, volumen comparable con la capacidad energética de tres o cuatro vehículos eléctricos, sin requerir necesariamente documentación como carga peligrosa ni señalización especial del contenedor.
“Actualmente, un contenedor puede estar cargado con miles de baterías de litio y aun así transportarse sin ser declarado como carga peligrosa”, señaló Joe Kramek, presidente y CEO de World Shipping Council.
Agregó que “la exención SP188 fue concebida para simplificar el transporte de dispositivos individuales con baterías pequeñas, no para hacer invisibles cargas completas de contenedores”.
Riesgo para buques, puertos y tripulaciones
WSC recalcó que las baterías son transportadas diariamente de manera segura cuando están correctamente declaradas y los riesgos asociados son gestionados adecuadamente. El problema, indicó la organización, surge cuando líneas navieras, tripulaciones, terminales portuarios y equipos de respuesta a emergencias desconocen que el riesgo se encuentra presente.
Sin esta información, los operadores no pueden evaluar adecuadamente el nivel de riesgo, determinar una estiba apropiada, separar el contenedor de otras cargas o preparar una estrategia de respuesta ante una eventual emergencia.
“Sabemos lo que puede ocurrir cuando los peligros son invisibles. Baterías transportadas bajo esta exención han provocado graves incendios en contenedores, poniendo en riesgo a personas, puertos, buques y al medio marino”, sostuvo Kramek.
Propuesta será analizada por la OMI
WSC, junto con cinco gobiernos y diversas organizaciones de la industria, presentó una propuesta ante la Organización Marítima Internacional (OMI) destinada a revisar estas disposiciones. Entre las alternativas planteadas se encuentra establecer un umbral máximo a nivel de contenedor, sobre el cual los embarques de baterías deban ser declarados como cargas peligrosas y eventualmente identificados mediante la señalización correspondiente.
“Las normas actuales no están funcionando como se esperaba. A medida que continúan creciendo los embarques de baterías, necesitamos una mejor solución que permita identificar estas cargas y gestionar adecuadamente sus riesgos”, señaló el presidente de WSC.
La propuesta será analizada durante la reunión del Subcomité de Transporte de Cargas y Contenedores (CCC) de la OMI, que se realizará en Londres entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026.
Por MundoMaritimo
Alemania y Bolivia constituyen empresa mixta para industrializar el litio en el país sudamericano
En 2022 los incidentes relacionados con incendios en el mar aumentaron más de un 17%
3722 compañías registradas, 51 países, 85 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.