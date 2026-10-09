La Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) de Estados Unidos propuso modificar los requisitos de información para el transporte de sistemas de almacenamiento de energía con baterías de litio clasificados como UN3536, con el objetivo de facilitar su identificación durante una emergencia.

La modificación forma parte de la propuesta regulatoria HM-215R, que busca actualizar las Hazardous Materials Regulations (HMR) y mantener su armonización con estándares internacionales sobre transporte de mercancías peligrosas.

Entre los cambios, PHMSA plantea modificar la Special Provision 389, aplicable a “UN3536, Lithium batteries installed in cargo transport unit”, para que la información de emergencia especifique el tipo predominante de batería instalada en la unidad, diferenciando entre ion-litio y litio metálico.

La documentación también deberá entregar instrucciones específicas sobre las medidas inmediatas que deben adoptarse frente a un incidente, incluido un incendio. La distinción resulta relevante debido a que las recomendaciones de respuesta varían dependiendo de la tecnología involucrada.

Incendio en California

PHMSA citó como antecedente un incendio ocurrido en julio de 2024 en Baker, California, que involucró un camión que transportaba un sistema de almacenamiento de energía clasificado como UN3536.

Según la agencia, la identificación de la carga y la documentación disponible no permitieron determinar inmediatamente si se trataba de baterías de ion-litio o litio metálico. Esto generó dudas entre los equipos de emergencia sobre las primeras medidas que debían adoptar, particularmente respecto del uso de agua.

PHMSA también manifestó su intención de trabajar en el ámbito de Naciones Unidas para desarrollar identificaciones UN diferenciadas para unidades de transporte que contengan baterías de ion-litio, litio metálico e ion-sodio.

Cabe mencionar que HM-215R continúa siendo una propuesta normativa. El periodo formal para presentar comentarios concluyó el 13 de abril de 2026.

Antecedentes en el transporte marítimo

La identificación y manipulación de estos sistemas también ha sido abordada a partir de incidentes ocurridos durante su transporte por mar.

La National Transportation Safety Board (NTSB) determinó que la causa probable de los incendios registrados en diciembre de 2023 a bordo del “Genius Star XI”, que movilizaba sistemas de almacenamiento de energía con baterías de ion-litio, se produjeron después de que 41 unidades Battery Energy Storage System (BESS) se desplazaran en las bodegas durante condiciones meteorológicas adversas debido a sistemas de trinca inadecuadamente asegurados.

Las deformaciones resultantes provocaron que las baterías de tres unidades entraran en fuga térmica—aumento descontrolado y autosostenido de la temperatura de la batería—, originando dos incendios. Los daños fueron estimados en US$3,8 millones, sin personas lesionadas ni contaminación reportada.

La NTSB señaló entre las lecciones del incidente la necesidad de inspeccionar los sistemas de sujeción durante y después de las operaciones de carga.

Trabajo regulatorio de la OMI

En paralelo, el Subcomité de Diseño y Construcción de Buques (SDC) de la Organización Marítima Internacional (OMI) acordó en enero de 2026 un plan de trabajo para desarrollar un marco de seguridad relacionado con nuevas tecnologías, incluyendo baterías de ion-litio y contenedores intercambiables de baterías de tracción en los buques.

El calendario contempla para 2028 decidir si se desarrollarán interpretaciones o normativas sobre requisitos de instalación y seguridad para estos contenedores, incluyendo aspectos relacionados con la Special Provision 389.

Por MundoMaritimo