En todos los ámbitos se necesita tener información clasificada y segura, pero -hasta ahora- se maneja de forma manual y con sistemas dedicados, que pueden ser haskeables, observa el ingeniero comercial, mención en gestión marítimo portuaria Wildo Arévalo, que dirige la Aduana Regional Metropolitana en Chile. En cambio- continúa- Blockchain se protege en base a su propia estructura. “Es una cadena bloques y cada bloque tiene tres partes: la primera, la información como contrato de transportes; la segunda tiene un hash que es un número de identidad irrepetible; y, la tercera, tiene el número del hash anterior y el propio, con lo que se conforma la cadena de bloques. Es ‘inhackeable’, primero por el hash está dado por su información y si cambia la información cambia el hash, cada usuario tiene una copia por lo que si alguien modifica su copia queda sin efecto. La seguridad la dan los usuarios”, afirma Arévalo.

La nueva manera de gestionar bienes digitales como facturas, certificados de origen y conocimientos de embarque, conocida como Blockchain genera un alto nivel de seguridad y podría mejorar muchísimo la eficiencia en el transporte multimodal. “Mediante Blockchain sería posible que un exportador pueda contratar un flete de origen a destino multimodal, pero a distintos prestadores de servicio, sin que necesariamente estos últimos se conozcan y estén relacionados. Blockchain podría administrar los mejores prestadores por calidad , precio, administrar los flujos de pago, los documentos y asegurar la trazabilidad del producto. Es una revolución en la forma de hacer logística, asegurando la originalidad de documentos, valores de fletes, y carga para las autoridades permitiendo evitar subvaloraciones o falsificación de documentos”, detalló a MundoMarítimo.

¿Cómo esta y otras herramientas tecnológicas pueden impulsar la competitividad del comex?

La herramienta mas eficiente hoy en dia es SICEX, ventanilla única de comercio exterior, que gestiona el ámbito documental en un solo punto, que al adicionar a su plataforma al sistema Surlog que administra el flujo físico, permite pensar que estamos en camino a un Port Community System (PCS), si incluimos los flujos financieros y pagos por servicios logísticos. No obstante a ello es necesario incluir tecnología como Blockchain, que hará que la resistencia a SICEX se elimine, debido a que se han creado una serie de negocios en torno a la logística que no deberían estar, y que -para ellos- SICEX es una amenaza. Blockchain eliminará, por ejemplo, la contratación de un profesional para confeccionar un contrato, ya que es capaz de generar ‘smarts contracts’, certificar el origen de un producto, como también si el producto es falso o infringe la ley de propiedad industrial. Hoy, la cadena de suministro internacional necesita ser pensada nuevamente, desde la base de blockchain si queremos ser competitivos internacionalmente.

¿Qué debilidades presenta el sistema logístico en Chile?

En una empresa existen tres grandes costos: producción, logística y comercializacion. Corfo tiene una batería de herramientas para impulsar la producción incluso asociativa; en comercialización ProChile realiza una gran labor; no obstante, en la logística tenemos una gran debilidad, ya que no lidera un organismo que la impulse, la orqueste e, incluso, regule. Y es ahí donde se producen costos innecesarios que restan competitividad al país. Hemos subido 12 puestos en el índice logístico del Banco mundial, ocupando el lugar 34. Somos eficientes en logística, pero somos eficientes para el 80% de los productos que exportan las grandes empresas, que tienen capacidad negociadora con los prestadores de servicios logísticos. ¿Y qué sucede con la Pyme (pequeña y mediana empresa)? Deberíamos tener un indicador logístico para grandes empresas y para Pymes. De esa forma, tomaríamos mejores decisiones.

¿Qué complejidades visualiza para las pequeñas y medianas empresas del comex?

Es evidente que las Pymes no tienen fuerza para competir en la logística por espacios en los transportes, seguros, almacenes, etc, frente a la gran empresa. De ahí, que es sumamente importante apuntar a políticas públicas que las ayuden a crecer. En Chile dos de cada 100 pymes exportan, a diferencia de la gran empresa donde son dos de cada 5. A modo de ejemplo, los medios de transporte -como es natural- venden toda su capacidad, pero si una empresa grande que tiene contratos anuales por espacios tiene un pedido de última hora, de no existir espacio en el medio de transporte es altamente probable que bajen la carga y embarquen en la siguiente salida. Será una Pyme la que no podrá cumplir con la fecha de entrega en el exterior y arriesgará la pérdida del cliente. También están las Pymes que prestan servicios a la cadena internacional y que están invisibles, donde sería necesario evaluar y detectar espacios de mejora para fortalecer los servicios.

¿Qué elementos componen, en su opinión, la cadena de abastecimiento del futuro?

Se dice que “la mejor forma de enfrentar el futuro es inventándolo hoy” y esta frase me hace sentido. El Gobierno ha generado una serie de tratados que permiten tener una amplitud de mercados para competir, pero para eso debemos -como país- tener una logística integrada entre los distintos actores públicos y privados, en dimensiones de traspaso de información, que asegure a la cadena logística áreas tributarias de seguridad, salud, etc., con los participantes que deben estar y sacar los que no generan valor. Esto mediante sistemas creados en Blockchain, y centralizados en un PCS. Asegurar también la competitividad por los precios de los servicios logísticos, tanto para pymes como para grandes empresas. De tal forma que la seguridad de datos y trazabilidad pueda ser monitoreada por públicos y privados generando así un sello en nuestro proceso logístico país. Tener un SICEX Robusto, facilitará la conexión con otros PCS o VUCE (Ventanilla única) en el mundo, transformándose la puerta de entrada y de salida de información de exportaciones e importaciones, siendo así el vaso comunicante entre los distintos mercados con los que participamos de la cadena logística internacional.

