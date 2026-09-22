Las comercializadoras internacionales de petróleo Vitol y Trafigura están presionando para obtener mayores descuentos sobre el crudo venezolano, debido al fuerte incremento de las tarifas de flete marítimo que está reduciendo sus márgenes, según cinco fuentes conocedoras de las negociaciones citadas por Reuters.

Ambas compañías se han convertido en actores relevantes en la comercialización del crudo venezolano desde que Estados Unidos capturó en enero al entonces presidente Nicolás Maduro y comenzó a impulsar la reactivación del sector petrolero del país. Actualmente, Vitol y Trafigura comercializan y transportan más de la mitad de las exportaciones de crudo de Venezuela, miembro de la OPEP.

Las negociaciones por precios más bajos del crudo reflejan las dificultades que persisten para operar en el volátil sector energético venezolano, que hasta hace poco permanecía sometido a estrictas sanciones estadounidenses.

Recuperación bajo presión

Los precios de venta del Merey, principal variedad de crudo pesado de Venezuela, han recuperado terreno durante este año tras los fuertes descuentos aplicados durante el período de sanciones, que se extendieron hasta fines de 2025.

Asimismo, desaparecieron de los contratos de fletamento algunas cláusulas de penalización, como los recargos para realizar embarques en tanqueros en países considerados de riesgo para la seguridad, a medida que más comercializadores y compradores ingresaron al mercado.

El retorno de grandes armadores tanqueros también contribuyó a acercar las tarifas de transporte a niveles de mercado. Sin embargo, esta recuperación enfrenta ahora una nueva presión debido al incremento de los costos globales de transporte de petróleo, que alcanzaron máximos históricos durante las últimas semanas tras la mayor ola de ataques contra buques en Medio Oriente desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán a fines de febrero.

La petrolera estatal venezolana PDVSA ha acordado recientemente con algunos de sus socios de empresas conjuntas precios entre US$12 y US$13 por barril por debajo del Brent. A su vez, las condiciones del mercado han obligado a estos socios a vender el crudo a intermediarios con un descuento de US$16 frente al referencial, según una de las fuentes.

PDVSA también ha intentado incrementar las ventas directas a refinerías, reduciendo la participación de intermediarios, con el objetivo de mejorar su flujo de caja y rentabilidad.

En este contexto, Vitol y Trafigura están ofreciendo entre US$18 y US$20 por barril por debajo del Brent para cargamentos con destino a Estados Unidos o Europa. Según las fuentes, este nivel sería necesario para compensar el incremento de los costos de flete, lo que añade presión sobre PDVSA y sus socios.

El precio fórmula del Merey—el máximo que puede alcanzar bajo determinadas condiciones de mercado— aumentó desde US$67,36 por barril en julio a US$76,82 en agosto, según los datos reportados por Venezuela a la OPEP. Esta última cifra se situó aproximadamente US$14 por debajo del Brent.

PDVSA, Vitol y Trafigura no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters..

Fletes multiplican costos

El impacto del transporte marítimo se refleja en el costo de movilizar los cargamentos venezolanos. Fletar un tanquero Aframax, con capacidad aproximada para 700.000 barriles de crudo, desde el puerto de Jose, en Venezuela, hasta la costa estadounidense del Golfo de México cuesta actualmente cerca de US$3,5 millones, equivalentes a unos US$5 por barril.

A comienzos de año, el mismo trayecto costaba alrededor de US$1,35 millones, o US$1,90 por barril, de acuerdo con Signal Maritime.

"El flete es un problema enorme. Las refinerías no lo quieren al precio que nos está costando", señaló una fuente del sector de comercialización citada por Reuters.

Las exportaciones venezolanas de petróleo se mantuvieron prácticamente sin cambios en agosto, en torno a 1,17 millones de barriles diarios, debido a que las terminales del país enfrentaron dificultades para gestionar mayores volúmenes.

Por MundoMaritimo