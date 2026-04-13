El sistema portuario venezolano atraviesa un escenario de limitaciones operativas y deterioro de infraestructura, en paralelo a nuevas expectativas de inversión vinculadas a la reactivación de la industria petrolera, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y los cambios políticos posteriores en el país.

En términos de infraestructura, Venezuela cuenta con alrededor de 25 puertos, aunque solo un grupo reducido mantiene operaciones relevantes en contenedores. Entre ellos destacan La Guaira y Puerto Cabello, este último considerado el principal complejo del país, con una capacidad estimada de 810.000 TEUs anuales, aunque con niveles de utilización muy limitados.

Además, las operaciones portuarias presentan retrasos significativos. Según declaraciones recogidas por FreightWaves, procesos que normalmente se completarían en pocas horas pueden extenderse por varios días debido al uso de equipamiento antiguo y a la falta de modernización, una situación que fue paulatinamente en aumento a lo largo de los años antes de los recientes cambios políticos.

Crítica situación de la infraestructura petrolera

El estado del sistema portuario está estrechamente ligado a la industria petrolera, principal motor exportador del país. Según reportó Bloomberg, el sector energético venezolano se encuentra en una situación crítica tras años de deterioro, con “oleoductos oxidados, derrames sin control y décadas de subinversión crónica, fuga de talento y mala gestión”, lo que ha reducido significativamente su capacidad productiva.

En ese contexto, la recuperación del sector requerirá inversiones de gran escala. Bloomberg estimó que restaurar la industria podría costar hasta US$100.000 millones, en un proceso de largo plazo. Incluso desde una perspectiva estratégica, el interés externo responde a factores estructurales del mercado energético global. Como señaló el consultor Marcelo De Assis, “Estados Unidos no necesita el petróleo en este momento. Es más bien una apuesta a futuro”.

Las primeras fases de reactivación contemplan intervenciones sobre infraestructura existente, incluyendo instalaciones logísticas clave. Según Reuters, estos trabajos iniciales consideran la reparación de puertos, oleoductos y terminales operados por PDVSA, junto con la rehabilitación de pozos y equipos en desuso. Sin embargo, “cada paso hacia adelante trae una nueva serie de desafíos”, señalaron desde la agencia.

La situación en terreno refleja la magnitud de estos desafíos. En el Lago de Maracaibo, se observan instalaciones deterioradas, acumulación de crudo y fallas operativas, evidenciando las condiciones en que se encuentra parte importante de la infraestructura energética. En ese contexto, incluso los proyectos considerados más simples presentan complejidades técnicas y logísticas.

Repunte de exportaciones petroleras

A pesar de ello, la actividad exportadora muestra señales de recuperación. Datos de monitoreo de buques indican que las exportaciones de petróleo superaron en marzo el millón de barriles diarios por primera vez desde septiembre, impulsadas por mayores embarques a India y operaciones de almacenamiento en el Caribe.

Este repunte, por otra parte, incrementa la presión sobre la infraestructura portuaria. Documentos de PDVSA indican que el arribo de tanqueros de mayor tamaño permitió acelerar operaciones en terminales como José, aunque también evidenció limitaciones estructurales, incluyendo la necesidad de dragado y mejoras en canales de navegación.

Un futuro cuestionable

En paralelo, las autoridades venezolanas proyectan un aumento en las inversiones. Según informó Reuters, se espera que los contratos de producción compartida alcancen US$1.400 millones en 2026. En esa línea, la Presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó que el objetivo es que el país “pase de tener las mayores reservas del planeta a ser un gigante productor”, en referencia al rol que busca recuperar Venezuela en el mercado energético global.

No obstante, la materialización de estas inversiones enfrenta incertidumbre. Analistas advierten que factores como el riesgo político y la estabilidad regulatoria serán determinantes. En ese sentido, Jimena Zuniga, de Bloomberg Economics, señaló que “el entorno más seguro para invertir es aquel donde exista un gobierno democrático, estable y orientado al mercado”.

A ello se suman desafíos logísticos y operativos. La disponibilidad de equipos, el acceso a insumos clave y la necesidad de modernizar infraestructura crítica son elementos centrales para sostener un aumento en la producción. Incluso en escenarios optimistas, ejecutivos del sector advierten que “no está claro si las compañías internacionales estarán dispuestas a avanzar cuando vean la magnitud del deterioro”.

Sin duda, el sistema portuario venezolano se posiciona como un componente estratégico dentro del proceso de recuperación económica del país. Su estado actual refleja las limitaciones acumuladas en las últimas décadas, mientras que su eventual modernización aparece como un requisito para sostener un incremento en los flujos comerciales, particularmente para los actores petroleros.

La evolución de estos factores, junto con el desarrollo del marco político y regulatorio, será determinante para definir el ritmo y alcance de la reactivación tanto de la industria energética como de la actividad marítimo-portuaria en el país.

Por MundoMaritimo