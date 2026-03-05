Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron un 6,5% en febrero respecto al mes anterior hasta unos 737.000 barriles por día, ya que más embarques a Estados Unidos y Europa no pudieron compensar totalmente la pérdida de lo que había sido el principal mercado de destino del país miembro de la OPEP, China, según datos de monitoreo de buques y documentos de la estatal PDVSA, informa Reuters.

Washington ha controlado las exportaciones de petróleo de la nación sudamericana desde principios de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al Presidente Nicolás Maduro. Las casas comerciales Trafigura y Vitol y el productor estadounidense Chevron (CVX.N) son ahora quienes exportan la mayor parte de los barriles venezolanos bajo autorizaciones de Estados Unidos. Aunque Chevron y los traders enviaron más cargamentos a Estados Unidos, Europa y el Caribe el mes pasado, el aumento no fue suficiente para compensar una caída del 67% en las exportaciones a Asia, que promediaron unos 48.000 bpd, en comparación con 145.000 bpd en enero y más de 600.000 bpd el año pasado.

Limitaciones logísticas

La escasez de tanqueros de grandes dimensiones para transportar cargamentos mayores también limitó las exportaciones de Venezuela, cuyo principal puerto petrolero, José, moviliza alrededor del 70% de los embarques totales de crudo, lo que crea la necesidad de buques de gran tamaño para reducir los tiempos de carga.

En general, las exportaciones de petróleo en febrero fueron 6,5% más bajas que en enero y se situaron 19% por debajo del mismo mes de 2025. Las casas comerciales exportaron un total de 26,9 millones de barriles desde que comenzaron a comercializar y enviar el crudo y combustible desde Venezuela el mes pasado, de unos 40 millones de barriles vendidos hasta ahora bajo supervisión de Estados Unidos. Las exportaciones directas a Estados Unidos aumentaron 32% hasta unos 375.000 bpd, mientras que los embarques a Europa se incrementaron nueve veces hasta 158.000 bpd, con la española Repsol liderando las compras en esa región.

Las exportaciones de Chevron a sus propias refinerías y a otras en Estados Unidos y en otros lugares cayeron 5% hasta 209.000 bpd en febrero. La compañía estadounidense, que es el principal socio de PDVSA, el mes pasado vendió su primer cargamento de crudo pesado venezolano a la refinadora india Reliance Industries desde 2023, lo que podría pronto derivar en mayores exportaciones.

Perspectivas e inventarios

Con al menos media docena de tanqueros navegando hacia Venezuela para embarcar crudo, se espera que las exportaciones se aceleren en marzo, particularmente hacia India.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela promediaron 847.000 bpd el año pasado, con China tomando tres cuartas partes del total. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el país asiático puede comprar petróleo venezolano, pero a precios justos de mercado.

Impacto de la Guerra en Irán

Se espera que a causa del conflicto entre Estados Unidos e Irán y las nuevas licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en las últimas semanas amplíe el grupo de compañías que exportan y refinan petróleo venezolano, lo que podría llevar a que los cargamentos lleguen a nuevos destinos.

Exportaciones más rápidas podrían ayudar a reducir los inventarios, que permanecieron altos al final de febrero en 12,7 millones de barriles en José, el segundo nivel mensual más alto desde 2025, y en 26 millones de barriles en el país, según datos de la consultora Kpler.

Las importaciones de nafta de Venezuela, tanto para diluir su petróleo extrapesado como para producir gasolina, aumentaron a 105.000 bpd, desde 32.000 bpd el mes anterior, mostraron los datos de envío.

La producción de crudo del país aumentó a unos 1,05 millones de bpd a principios de marzo, desde 878.000 bpd a principios de enero en medio de recortes de producción, según cifras independientes.

Por MundoMaritimo