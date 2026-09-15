La expectativa de una recuperación de la industria petrolera venezolana está impulsando una creciente logística para el transporte, de equipos usados y adquiridos en subastas desde Estados Unidos, hacia Venezuela, con los puertos de Guanta y Maracaibo como principales puntos de entrada de maquinaria destinada a las operaciones del sector, reporta Reuters.
El flujo se produce en momentos en que las compañías estadounidenses buscan posicionarse ante el cambio de política de Washington hacia Venezuela, luego de siete años de sanciones y en el marco de la promoción de un plan de US$100.000 millones para reconstruir la industria petrolera del país.
Entre los equipos requeridos por la estatal PDVSA figuran plataformas de perforación, bombas, estaciones de válvulas, equipos de soldadura y otros instrumentos. La maquinaria está siendo trasladada desde Texas, Oklahoma, Colorado y otros estados hasta puertos estadounidenses para posteriormente ser embarcada hacia Venezuela.
Parte de esta cadena logística es gestionada por Guanta Express, intermediario de transporte que opera un patio en Humble, Texas, en las afueras de Houston. Desde allí, la compañía moviliza equipos procedentes de distintos puntos de Estados Unidos para embarcarlos en buques de carga hacia Guanta y Maracaibo, identificados por Reuters como los principales puertos de entrada de los equipos destinados a la industria petrolera venezolana.
“De aquí a fin de año vamos a estar a plena capacidad. Ya tenemos pedidos programados para los próximos dos buques”, afirmó Greg Diaz, presidente de Guanta Express.
Contenedores enviados por la compañía con equipos de reacondicionamiento de pozos (workover rigs) ya arribaron y fueron descargados en Maracaibo la semana pasada. Guanta Express prevé transportar además dos equipos de 1.500 caballos de fuerza en sus próximos dos embarques, los de mayor tamaño que haya enviado hasta ahora a Venezuela.
Ejecutivos de Chevron, SLB y Formentera Partners anticipan que será necesario ampliar la capacidad de producción en zonas complejas, entre ellas el Lago de Maracaibo y la extensa Faja del Orinoco. Esto requerirá adquirir equipos de mayor potencia durante los próximos meses. Otros cargamentos destinados al sector energético también son esperados en Guaranao, puerto situado en la costa occidental venezolana, según una fuente de la terminal.
A este movimiento se suma la demanda de equipos más pequeños para reacondicionar pozos en yacimientos con larga trayectoria productiva. Venezuela, que alcanzó una producción superior a 3 millones de barriles diarios a fines de la década de 1990, produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles por día.
La actividad comenzó a acelerarse después del 3 de enero. Jorge Aponte, CEO de PetroFarm, indicó que “la semana después del 3 de enero empecé a recibir llamadas preguntando por el traslado de equipos desde Houston”.
La compañía tiene previsto embarcar desde Houston durante este mes un equipo de reacondicionamiento adquirido en Carolina del Norte. PetroFarm también ha enviado dos equipos menores de reacondicionamiento de pozos a Venezuela y planea despachar otros tres durante las próximas semanas. Según Aponte, uno de estos equipos de menor tamaño puede costar alrededor de US$350.000.
Sin embargo, el auge de los embarques enfrenta, sin embargo, interrogantes respecto del estado de la maquinaria. Una parte importante corresponde a equipos usados o adquiridos mediante subastas, que pueden acumular miles de horas de operación y carecer de garantía. “A veces encuentras verdaderas joyas. A veces encuentras absoluta basura”, señaló Jesse Cole, CEO de Sky Drop Capital, firma de inversión involucrada en la adquisición de maquinaria para operaciones venezolanas.
Por MundoMaritim
3722 compañías registradas, 51 países, 85 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.