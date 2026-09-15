La expectativa de una recuperación de la industria petrolera venezolana está impulsando una creciente logística para el transporte, de equipos usados y adquiridos en subastas desde Estados Unidos, hacia Venezuela, con los puertos de Guanta y Maracaibo como principales puntos de entrada de maquinaria destinada a las operaciones del sector, reporta Reuters.

El flujo se produce en momentos en que las compañías estadounidenses buscan posicionarse ante el cambio de política de Washington hacia Venezuela, luego de siete años de sanciones y en el marco de la promoción de un plan de US$100.000 millones para reconstruir la industria petrolera del país.

Entre los equipos requeridos por la estatal PDVSA figuran plataformas de perforación, bombas, estaciones de válvulas, equipos de soldadura y otros instrumentos. La maquinaria está siendo trasladada desde Texas, Oklahoma, Colorado y otros estados hasta puertos estadounidenses para posteriormente ser embarcada hacia Venezuela.

Parte de esta cadena logística es gestionada por Guanta Express, intermediario de transporte que opera un patio en Humble, Texas, en las afueras de Houston. Desde allí, la compañía moviliza equipos procedentes de distintos puntos de Estados Unidos para embarcarlos en buques de carga hacia Guanta y Maracaibo, identificados por Reuters como los principales puertos de entrada de los equipos destinados a la industria petrolera venezolana.

“De aquí a fin de año vamos a estar a plena capacidad. Ya tenemos pedidos programados para los próximos dos buques”, afirmó Greg Diaz, presidente de Guanta Express.

Contenedores enviados por la compañía con equipos de reacondicionamiento de pozos (workover rigs) ya arribaron y fueron descargados en Maracaibo la semana pasada. Guanta Express prevé transportar además dos equipos de 1.500 caballos de fuerza en sus próximos dos embarques, los de mayor tamaño que haya enviado hasta ahora a Venezuela.

Ejecutivos de Chevron, SLB y Formentera Partners anticipan que será necesario ampliar la capacidad de producción en zonas complejas, entre ellas el Lago de Maracaibo y la extensa Faja del Orinoco. Esto requerirá adquirir equipos de mayor potencia durante los próximos meses. Otros cargamentos destinados al sector energético también son esperados en Guaranao, puerto situado en la costa occidental venezolana, según una fuente de la terminal.

A este movimiento se suma la demanda de equipos más pequeños para reacondicionar pozos en yacimientos con larga trayectoria productiva. Venezuela, que alcanzó una producción superior a 3 millones de barriles diarios a fines de la década de 1990, produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles por día.

La actividad comenzó a acelerarse después del 3 de enero. Jorge Aponte, CEO de PetroFarm, indicó que “la semana después del 3 de enero empecé a recibir llamadas preguntando por el traslado de equipos desde Houston”.

La compañía tiene previsto embarcar desde Houston durante este mes un equipo de reacondicionamiento adquirido en Carolina del Norte. PetroFarm también ha enviado dos equipos menores de reacondicionamiento de pozos a Venezuela y planea despachar otros tres durante las próximas semanas. Según Aponte, uno de estos equipos de menor tamaño puede costar alrededor de US$350.000.

Sin embargo, el auge de los embarques enfrenta, sin embargo, interrogantes respecto del estado de la maquinaria. Una parte importante corresponde a equipos usados o adquiridos mediante subastas, que pueden acumular miles de horas de operación y carecer de garantía. “A veces encuentras verdaderas joyas. A veces encuentras absoluta basura”, señaló Jesse Cole, CEO de Sky Drop Capital, firma de inversión involucrada en la adquisición de maquinaria para operaciones venezolanas.

Por MundoMaritim