La administración de Donald Trump anunció recientemente un acuerdo comercial con India que contempla la reducción de aranceles estadounidenses desde 50% a 18%. A cambio, India importaría bienes estadounidenses por US$50.000 millones y eliminaría aranceles para productos de ese país, informó el más reciente BRS Tanker.
Según lo publicado por Trump, el entendimiento también incluiría el compromiso de India de cesar las compras de crudo ruso, actualmente su principal fuente de abastecimiento marítimo, y reemplazarlas por barriles provenientes de Estados Unidos y Venezuela. Esta versión no ha sido confirmada por el primer ministro indio, Narendra Modi.
De concretarse, el cambio implicaría una modificación relevante en los flujos globales de crudo y en la demanda asociada de buques tanque.
Antecedentes de comercio entre India y Venezuela
India mantuvo importaciones regulares de crudo venezolano hasta 2020, cuando el endurecimiento de sanciones por parte de Washington interrumpió ese comercio. En 2019, las compras indias superaban los 300.000 barriles diarios, lo que ubicaba a Venezuela como el quinto proveedor de crudo del país.
Tras varios años de interrupción, entre 2023 y 2025 se registraron volúmenes menores de importación desde Venezuela, antes de una nueva suspensión. El crudo venezolano, de características muy pesadas y alto contenido de azufre, requiere refinerías equipadas con unidades de coquización para su procesamiento.
Antes de 2020, la refinería de Jamnagar, con capacidad de 1,2 millones de barriles diarios y operada por Reliance, concentraba la mayor parte de las recepciones de crudo venezolano en India, con un promedio superior a 200.000 barriles diarios en 2019. En 2024, ese volumen se redujo a 52.000 barriles diarios.
La refinería de Vadinar, con capacidad de 405.000 barriles diarios y parcialmente propiedad de Rosneft, también importaba crudo venezolano en 2019 en volúmenes cercanos a 100.000 barriles diarios. Actualmente opera principalmente con crudo ruso.
Datos de seguimiento marítimo indican que desde 2023 otras instalaciones, como Paradip (IOC), Mangalore (MRPL) y Mundra (HPCL), han recibido cargamentos venezolanos en cantidades limitadas.
Reconfiguración de mercados y nuevos destinos
En paralelo, Venezuela incrementó sus exportaciones hacia el Golfo de Estados Unidos. Datos preliminares indican que en enero los envíos alcanzaron aproximadamente 340.000 barriles diarios, un aumento mensual de 100.000 barriles diarios. Sin embargo, la competencia con crudos canadienses y otras alternativas podría limitar una mayor expansión en ese mercado.
Algunos buques con crudo venezolano han sido utilizados como almacenamiento flotante o se han dirigido a terminales en el Caribe, que funcionarían como puntos intermedios para reexportación.
Por MundoMaritimo
México evalúa continuidad de suministro de crudo a Cuba en medio de tensiones con EE.UU.
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.