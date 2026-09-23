El Presidente de Chile José Antonio Kast volvió a promover la candidatura de Valparaíso durante las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas. Chile aspira a instalar allí la Secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ o Tratado de Alta Mar). La postulación ofrece una sede para el trabajo permanente del acuerdo. La elección corresponderá a la primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo BBNJ, prevista para enero de 2027.
El nombre BBNJ proviene de la expresión inglesa biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. El acuerdo, adoptado en 2023 y en vigor desde el 17 de enero de 2026, busca asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas que no están bajo jurisdicción de un Estado. Sus disposiciones abarcan los recursos genéticos marinos y la distribución de beneficios derivados de ellos; las herramientas de gestión por áreas, incluidas las áreas marinas protegidas; las evaluaciones de impacto ambiental, y la cooperación para desarrollar capacidades y transferir tecnología marina.
La Secretaría prestaría apoyo administrativo y logístico a la Conferencia de las Partes y a los órganos creados por el tratado: prepararía y atendería reuniones, facilitaría la circulación de documentos e información y apoyaría la coordinación necesaria para aplicar el acuerdo. Las decisiones sustantivas, como las relativas a nuevas medidas de conservación, corresponden a las Partes mediante los procedimientos del tratado.
La oferta presentada por Chile identifica Parque Barón, en Valparaíso, como emplazamiento propuesto para las oficinas, con un edificio que ofrecería 11.000 metros cuadrados de espacio adaptable.
Chile formalizó su aspiración de albergar la Secretaría en Valparaíso el 9 de marzo de 2023. En mayo de 2024 constituyó un comité consultivo para acompañar la candidatura y, el 28 de noviembre de 2025, presentó su oferta de sede ante Naciones Unidas. El entonces canciller Alberto van Klaveren señaló que la propuesta reflejaba el compromiso de Chile con la protección y el uso sostenible del océano.
El respaldo continuó tras el cambio de Gobierno. En junio de 2026, el canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó: “Esta es para nosotros una política de Estado”, y anunció gestiones para obtener los apoyos necesarios. La Cancillería indicó que la campaña se extendería hasta diciembre.
Valparaíso enfrenta otras dos candidaturas oficiales: Bruselas, Bélgica, y Xiamen, China. Las candidaturas figuran entre las propuestas de país anfitrión examinadas en los preparativos del acuerdo.
Por MundoMaritimo
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